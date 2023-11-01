Tử vi tuần đầu tháng 11: Vận may theo gió ùa vào nhà, 3 con giáp BẠC VÀNG ĐẦY KHO, rộng đường thăng tiến, phúc khí vây quanh

Tâm linh - Tử vi 01/11/2023 17:52

Nhờ trời chấm cho số đỏ tiền tiêu rủng rỉnh, tài lộc ngập nhà chính là những vận may mà 3 con giáp sau đây được hưởng vào tuần đầu tháng 11.

Tuổi Dậu

Đối với người tuổi Dậu, thời gian trước mọi việc không mấy suôn sẻ nhưng sang tuần đầu tháng 11, tuổi Dậu sẽ được gặp được quý nhân. Trời sinh tuổi Dậu rất thông minh, chỉ cần siêng năng thì họ có thể đánh bại mọi thứ và đặt nền móng vững chắc trong trong tương lai.

Người tuổi Thân được “Âm tinh” chiếu mệnh, sức lực của họ cải thiện đáng kể. Con giáp sẽ có bước phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp, tiềm năng thu nhập cũng được cải thiện đáng kể. Với sự giúp đỡ của anh em, bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong việc phát triển và được đại phú đại quý.

Tử vi tuần đầu tháng 11: Vận may theo gió ùa vào nhà, 3 con giáp BẠC VÀNG ĐẦY KHO, rộng đường thăng tiến, phúc khí vây quanh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi tuần đầu tháng 11, con giáp tuổi Ngọ nên chuẩn bị tinh thần để đón vận may và quý nhân. Nhờ có hồng vận bất ngờ này, người tuổi Ngọ sẽ thuận lợi giải quyết những vướng mắc, trăn trở còn sót lại cũng như có cơ hội kiếm thêm thu nhập.

Thần tài sẽ đặc biệt chiếu cố tuổi Ngọ nhờ vậy, con giáp không chỉ tích góp được một khoản kha khá mà đường hoạn lộ cũng khởi sắc hơn. Nguổi Ngọ thường gặt hái được nhiều thành công, được "hưởng" quả ngọt từ những cố gắng của mình trong thời gian vừa qua.

Tử vi tuần đầu tháng 11: Vận may theo gió ùa vào nhà, 3 con giáp BẠC VÀNG ĐẦY KHO, rộng đường thăng tiến, phúc khí vây quanh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đúng tuần đầu tháng 11, con giáp tuổi Sửu sẽ nhận thấy những thay đổi tích cực trong cả cuộc sống, tình cảm, sự nghiệp. Khi cơ hội làm giàu đến, tuổi Sửu nên nắm bắt để không bỏ lỡ cơ hội duy nhất. Con giáp có cơ hội xây dựng cuộc sống đủ đầy, viên mãn hơn.

Thời gian này sẽ là một khởi đầu mới hứa hẹn, đẹp đẽ hơn với tuổi Sửu. Tuy nhiên, con giáp này cần nhớ rằng không được vì vận may trời cho mà lơ là, phải luôn chăm chỉ như vốn dĩ để cuộc sống ngày càng tấn tới.

Tử vi tuần đầu tháng 11: Vận may theo gió ùa vào nhà, 3 con giáp BẠC VÀNG ĐẦY KHO, rộng đường thăng tiến, phúc khí vây quanh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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