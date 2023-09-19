Tử vi thứ Tư ngày 20/9/2023 của 12 con giáp: 3 tuổi may mắn ngập trời, tài vận dồi dào chảy vào túi, tận hưởng cuộc sống giàu có sung túc

Bước sang ngày 20/9, tuổi Thìn sẽ có cơ hội để khẳng định bản thân trong nhiều lĩnh vực. Họ lần lượt chinh phục được những mục tiêu đề ra, được đồng nghiệp và sếp đánh giá cao trong công việc.

Thời gian này, người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong công việc nên chắc chắn thu nhập sẽ luôn dồi dào. Nếu kinh doanh, họ sẽ đưa ra phán đoán chính xác về nhu cầu khách hàng và tiềm lực bản thân, từ đó có những quyết định chính xác, mang lại lợi nhuận cho bản thân và tập thể.

Trong cuộc sống, họ truyền năng lượng tích cực cho mọi người, nhận lại được sự ngưỡng mộ và yêu mến.

Trong chuyện tình cảm, nếu tuổi Dần còn đang độc thân thì hãy mở lòng bởi tháng 9 này sẽ có cơ hội tìm được đối tượng triển vọng. Còn khi đã có cặp có đôi, mối quan hệ của tuổi Dần sẽ hài hòa, luôn động viên, nương tựa vào nhau để cùng phát triển.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Tư ngày 20/9/2023, vận trình của tuổi Thân đầy hứa hẹn nhờ quý nhân trợ giúp, con giáp này nếu chủ động mưu sự lớn có thể sẽ đạt tỷ lệ thành công cao. Một vài khó khăn trong công việc sớm được tháo gỡ, mở ra cơ hội phát triển mới dành cho bản mệnh.

Công việc thuận lợi, tài vận cũng có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Việc kinh doanh, buôn bán của con giáp này gặt hái thành quả nhất định, ít phải chịu cảnh thua lỗ. Tuy nhiên với những khoản đầu tư có giá trị lớn phải thật thận trọng kẻo chủ quan sẽ sinh ra rủi ro.

Vận trình tình cảm của tuổi Thân có thăng hoa bất ngờ. Người độc thân có mối nhân duyên tốt lành, gặp gỡ đối tượng phù hợp. Tình yêu đôi lứa hóa giải được những hiểu lầm, trước đó, sẽ không có cơ hội nào cho kẻ thứ ba xen ngang phá hoại tình cảm của hai người.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 20/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ luôn mong chờ những điều tốt đẹp mà bản thân đang đạt phải.

Công việc: Thỉnh thoảng người tuổi Ngọ có nhiều chuyện buồn, cố gắng xây dựng công việc ổn định.

Tình cảm: Ở cạnh một người hiền hòa, bạn không còn những bực dọc khi không cần thiết.

Tài lộc: Nhiều món đồ không cần thiết, cố gắng hạn chế mua để tiết kiệm tiền.

Sức khoẻ: Uống nhiều nước ngọt, không tốt cho tiêu hóa.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.