Tử vi thứ Tư ngày 10/4/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Tý vướng tình tay ba, tuổi Mão đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 10/04/2019 05:30

Dưới đây là tử vi thứ Tư ngày 10/4/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất, tuổi Tý cẩn thận bị tiểu tam xen chân vào mối quan hệ và phá hoại. Tuổi Mão đếm tiền mỏi tay, mua sắm thả ga không lo về giá, thậm chí còn dư dả mua nhà, sắm xe.

Tuổi Tý

Công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay ở mức trung bình, không có quá nhiều biến động. Tuy nhiên về tình cảm lại không mấy khởi sắc. Mối quan hệ của bạn xảy ra cãi vã vì có kẻ thứ ba chen chân nào. Điều này khiến tình cảm rạn nứt, nếu không giải quyết được sẽ sớm chia tay và hối tiếc cả đời.

Tuổi Sửu

Tử vi thứ Tư ngày 10/4/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Tý vướng tình tay ba, tuổi Mão đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
Sửu có con đường tài chính như ý - Ảnh minh họa: Internet

Sửu có đường tài chính như ý muốn. Bạn đầu tư vào nhiều dự án lớn nên tài chính vô cùng thuận lợi, không xảy ra thất thoát. Tuy nhiên hôm nay, bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức. Nên chọn lựa cho mình thực đơn ăn uống khoa học để không bị bệnh liên quan đến bao tử.

Tuổi Dần

Dần được mọi người yêu thương nên làm chuyện gì cũng gặp khá nhiều thuận lợi. Những việc bạn làm đều hanh thông ngoài dự định. Ngày hôm nay, Dần sống trong tình cảm yêu thương của mọi người nên tinh thần vô cùng thoải mái. Bạn không sợ bất cứ tiểu nhân nào giỡn mặt hay hãm hại.

Tuổi Mão

Tử vi thứ Tư ngày 10/4/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Tý vướng tình tay ba, tuổi Mão đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Mão được nhiều người yêu mến, không gặp quá nhiều thử thách - Ảnh minh họa: Internet

Mão có tài nhìn xa trông rộng nên dự đoán được nhiều điều không hay xảy ra. Nhờ vậy mà vận trình của bạn hôm nay không xảy ra biến cố gì. Mọi thứ trôi qua bình yên, không gặp quá nhiều thử thách, hay khó khăn. Mão nên tận dụng để tìm cho mình cơ hội thăng tiến trong công việc.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp khá thông minh, có tấm lòng lương thiện. Vì vậy mà cuộc sống của bạn êm đẹp, ít khi có tiểu nhân hãm hại. Ngày hôm nay của bạn sẽ nhận được nhiều tin vui. Không chỉ về đường công danh mà tiền bạc cũng đổ về nhiều hơn dự tính. Nhờ sự lương thiện, bạn được quý nhân giúp đỡ vượt qua nhiều kiếp nạn.

Tuổi Tỵ

Tử vi thứ Tư ngày 10/4/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Tý vướng tình tay ba, tuổi Mão đếm tiền mỏi tay - Ảnh 3
Tỵ vận trình có thay đổi bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của bạn ngày hôm nay có nhiều thay đổi bất ngờ. Người đang yêu nhau sẽ sớm có hỷ sự. Người có gia đình, vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau hết mực. Nói chung ngày hôm nay, bạn không cần phải lo sợ bất cứ điều gì khó khăn đến với mình. Bởi bạn có đủ năng lực để giải quyết hết khó khăn đó.

Tuổi Ngọ

Ngọ có tính cách khá phóng khoáng. Cũng vì vậy mà thường mất tiền, mối quan hệ xung quanh cũng không bền vững. Thế nên Ngọ đừng quá tin người, đừng để người khác lợi dụng lòng tốt của bạn mà làm những chuyện không hay. Đặc biệt là những người thân, đừng vì quá tin tưởng mà tự hại chính mình.

Tuổi Mùi

Tử vi thứ Tư ngày 10/4/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Tý vướng tình tay ba, tuổi Mão đếm tiền mỏi tay - Ảnh 4
Mùi có nguồn tài lộc đổ về như nước - Ảnh minh họa: Internet

Mùi có cuộc sống khá bình yên trong ngày hôm nay. Không cần phải lao động vất vả như trước. Bạn sớm có được những thành tựu mà mình mong muốn. Bạn chỉ cần ngồi không hưởng thụ những may mắn trời ban, chẳng cần phải sợ ai hãm hại, cản đường.

Tuổi Thân

Thân khá thông minh, nhanh nhẹn nên không có khó khăn nào không vượt qua được. Hôm nay bạn gặp khá nhiều thử thách. Chỉ cần bình tĩnh vượt qua, bạn sẽ sớm nắm được nhiều thành quả tốt đẹp trong tay. Tiền tài, địa vị cũng sẽ không thiếu bất cứ thứ gì.

Tuổi Dậu

Tử vi thứ Tư ngày 10/4/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Tý vướng tình tay ba, tuổi Mão đếm tiền mỏi tay - Ảnh 5
Dậu gặp nhiều thuận lợi về tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Dậu được lòng mọi người nên làm gì cũng gặp nhiều thuận lợi. Hôm nay bạn được đồng nghiệp đưa tay tương trợ, gặp khó khăn đều được quý nhân đưa tay ra giúp đỡ. Bạn nhận được nhiều tin vui về tiền bạc và công danh.

Tuổi Tuất

Tuất gặp nhiều điều may mắn trong ngày hôm nay. Chẳng cần phải lao tâm khổ tứ như trước. Bạn sớm có cơ hội thể hiện khả năng của mình. Nhờ vậy mà tiền bạc, công việc có khởi sắc vượt trội, không sợ tiểu nhân hãm hại, cản đường.

Tuổi Hợi

Hợi hao tài tốn của, làm chuyện gì cũng gặp trục trặc ngoài ý muốn. Những cố gắng bấy lâu nay của bạn đổ sông đổ biển. Khả năng của bạn không được công nhận vì vậy mà tinh thần vô cùng tệ. Hợi nên thận trọng những mối quan hệ xung quanh mình vì có thể sẽ bị lợi dụng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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