Tử vi thứ Tư 28/6/2023 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Tuổi Sửu

Vận trình tài lộc của người tuổi Sửu sẽ thuận lợi. Con giáp này giành được nhiều cơ hội để có thể kiếm tiền bằng chính sức mình. Người làm kinh doanh nên cố gắng nắm bắt thời cơ ngay từ đầu năm để đón may mắn và hanh thông cho cả năm. Ngoài ra, tài lộc của con giáp này gặp nhiều may mắn do có Quý nhân phù trợ, từ đó mang cho bản mệnh nhiều cơ hội làm giàu.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp này cũng đang bước vào giai đoạn ngọt ngào, nồng thắm. Bản mệnh có thể vượt qua được những áp lực của cuộc sống nhờ có gia đình là chỗ dựa vững chắc cho mình.