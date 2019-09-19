Tử vi thứ Sáu ngày 20/9/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mùi gia đạo lục đục, tuổi Thân cẩn thận khi ra đường

Ngày mới, người tuổi Tý có chút không hài lòng. Tiến trình công việc chậm trễ, còn có thị phi đeo bám khiến bạn vất vả.

Xem tử vi thứ Sáu ngày 20/9/2019 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Theo tử vi ngày mới , tuổi Sửu có nhiều niềm vui trong chuyện tiền bạc và tình duyên. Tài lộc rủng rỉnh từ lợi nhuận làm ăn, hay công việc có tiến triển khiến bạn hài lòng. Chuyện tình cảm thăng hoa càng khiến bạn thấy vui vẻ.

Dù vậy, tài lộc khả quan hơn, bạn không lo thiếu thốn trong chi tiêu.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/9/2019 của tuổi Dần

Tử vi thứ Sáu ngày 20/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, tuổi Dần nên kiểm soát tâm trạng của bản thân, đừng để mất kiềm chế. Trong công việc, bạn càng cần bình tĩnh để giải quyết.

Về tài lộc, bạn có quý nhân chỉ đường để có thêm thu nhập, người kinh doanh có lợi nhuận cao.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/9/2019 của tuổi Mão

Người tuổi Mão có niềm vui lớn về sự nghiệp trong ngày mới. Đây không phải là may mắn, mà là thành quả bạn đã cố gắng nhiều ngày tháng.

Về tình duyên, người độc thân nên cẩn trọng khi tiến tới một mối quan hệ mới.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/9/2019 của tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, tuổi Thìn cẩn thận bị tiểu nhân hãm hại danh tiếng trong ngày mới. Hãy cẩn trọng công việc và tập trung vào những gì mình đang làm.

Về tài lộc, không quá tốt nhưng cũng không có gì đáng lo ngại.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/9/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Sáu ngày 20/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ nên cẩn thận họa mất tiền trong ngày mới. Bạn có thể bị người khác lừa, hoặc bị trừ lương vì phạm lỗi.

Bù lại, tình duyên trong ngày lại khá tốt đẹp. Bạn và người ấy càng thấu hiểu và gắn bó hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/9/2019 của tuổi Ngọ

Tử vi thứ Sáu ngày 20/9/2019 của 12 con giáp cho biết tuổi Ngọ sẽ có một ngày thuận lợi. Công việc suôn sẻ, tài lộc ổn định, tình cảm hay gia đình cũng yên ấm.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/9/2019 của tuổi Mùi

Ngày mới, người tuổi Mùi nên lên kế hoạch chi tiêu cẩn thận, tránh tiêu xài hoang phí. Tài lộc dù tăng nhưng vẫn nên tiết kiệm để đầu tư hoặc phòng rủi ro.

Về gia đạo, sẽ có mâu thuẫn nhưng không quá nghiêm trọng.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/9/2019 của tuổi Thân

Tử vi thứ Sáu ngày 20/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới của tuổi Thân nên cẩn thận trong di chuyển, đừng quá vội vàng, hấp tấp.

Về sự nghiệp, dù là lúc khó khăn nhưng bạn hãy kiên trì, đây là giai đoạn quan trọng.

Tử vi thứ Tư ngày 18/9/2019 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu nên cân bằng lại cảm xúc trong ngày mới. Công việc cần sự tỉnh táo, kiên định của bạn.

Về tài lộc, sẽ vẫn ổn định nếu bạn không tiêu xài hoang phí.

Tử vi thứ Tư ngày 18/9/2019 của tuổi Tuất

Người tuổi Tuất càng có nhiều kinh nghiệm trong công việc, càng được cấp trên trọng dụng.

Chuyện tình cảm sẽ là nguồn động lực lớn để bạn làm việc tốt hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 18/9/2019 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Sáu ngày 20/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới khá hanh thông với người tuổi Hợi. Người làm kinh doanh càng có nguồn thu lớn.

Về tình duyên, người có đôi cẩn thận tranh cãi không cần thiết.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.