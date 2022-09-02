Tử vi thứ sáu ngày 2/9/2022 của 12 con giáp: Tý – Mão nhận được tin tốt từ công việc, Dần – Tỵ gặp được nhân duyên tốt đẹp trong kỳ nghỉ lễ

Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bạn thay vì để bản thân bị phân tâm khi cố gắng xử lý nhiều công việc cùng một lúc, hãy sắp xếp lại thời gian biểu sao cho phù hợp nhất.

Tâm trí của con giáp tuổi Tý không được ổn định, bạn nóng vội, hay cáu giận vô cớ. Bạn là con giáp thông minh nên không chịu được khi làm việc cùng người yếu kém, chậm hiểu. Chính Tài nâng đỡ nhắc nhở về một cơ hội chớ nên bỏ qua. Khả năng cao con giáp tuổi Tý sẽ sớm tìm được một đồng nghiệp thú vị, một nhà đầu tư cho ý tưởng kinh doanh của mình hoặc thậm chí là một tình yêu như ý.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu không nên vội tin người trong ngày thứ 6 vì bạn dễ bị lợi dụng. Thời gian này, bản mệnh cũng nên cố gắng mạnh mẽ hơn, không ai nâng đỡ cho bạn lúc này đâu. Một trách nhiệm nào đó có thể đặt lên vai của con giáp tuổi Sửu và khiến cho bạn mệt mỏi hơn là mình nghĩ dưới sức ép của Kiếp Tài. Tuy nhiên đừng căng thẳng, bởi vì tất cả sẽ sớm ổn lại mà thôi.

Tình cảm của bạn đang đi đúng hướng, do đó bạn cứ kiên nhẫn nhé. Các cặp đôi thì rất phù hợp để chia sẻ, trút bầu tâm sự với nhau để gia tăng sự gắn kết.

Tuổi Dần

Tam Hợp mang tới nhân duyên tốt đẹp cho con giáp tuổi Dần, cho bạn nhiều hi vọng hơn về tương lai. Nhiều dự báo cho thấy người độc thân đang có cơ hội lớn, hãy mở lòng mình ra bạn nhé. Người tuổi Dần đừng vì một lời chê bai dưới ảnh hưởng của Thiên Quan mà buồn phiền. Sự tôn trọng bản thân bạn không phụ thuộc vào việc những người khác nghĩ về bạn thế nào. Hãy mạnh mẽ và tin tưởng vào đạo đức cũng như năng lực cá nhân nhé.

Bản mệnh đang có nhiều lợi thế, thậm chí số tiền bạn tiết kiệm có thể cứu bạn lúc này. Một ai đó dường như đang lúng túng giữa những lựa chọn khác nhau, thế nên điều họ cần lúc này là một lời khuyên, sự hỗ trợ. Nếu có thể, hãy cho họ điều mà họ cần nhé.

Tuổi Mão

Con giáp tuổi Mão nên bình tĩnh nếu không chính bạn sẽ phá hủy thành quả của mình. Hãy quan tâm hơn tới chi tiết nhỏ vì chúng ngầm báo hiệu cho bạn biết cần làm gì để điều chỉnh. Thứ 6 này ưu tiên hàng đầu của con giáp tuổi Mão chính là tập trung vào sự nghiệp. Tài năng và những đóng góp của bạn trong công việc sẽ sớm được công nhận thông qua những thành quả mà bạn gặt hái được.

Vận trình tình cảm của bản mệnh và một nửa của mình thêm phần nồng ấm. Những cặp đôi mới quen được tìm hiểu nhau nhiều hơn, chuẩn bị xây dựng tình cảm lâu bền.

​​​​​​​Tuổi Thìn

Thái độ đúng mực của con giáp tuổi Thìn hôm nay rất quan trọng, nhất là dưới ảnh hưởng của Tỷ Kiên khiến có nhiều người xấu tính, nói những điều không hay về bạn. Hãy bình tĩnh và đưa ra lời giải thích cùng hành động cụ thể, không nên quá nhân nhượng trong ngày này kẻo thiệt thân.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho tình cảm của mình thêm phần hanh thông thuận lợi. Cơ hội để cho bạn và người ấy giải tỏa những căng thẳng chỉ vì những hiểu nhầm trong quá khứ.

​​​​​​​Tuổi Tỵ

Tam Hội nhắc nhở con giáp tuổi Tỵ nên mở rộng mối quan hệ. Người mà bạn đang hợp tác cùng có thể trở thành một nhân vật quan trọng, chiếm vai trò tích cực trong những nỗ lực của bạn thời gian tới. Hãy tăng cường mối quan hệ kết nối và xây dựng tình cảm thật gắn bó nhé. Thiên Ấn cho thấy tuổi Tỵ đang đi đúng hướng, có lẽ sẽ cần thêm một chút thời gian, nhưng những nỗ lực của bạn cuối cùng sẽ được trả công xứng đáng. Hãy điềm tĩnh và chờ đợi nhé, bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu.

Hỏa khí vượng ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh không hề nhỏ, lúc này bạn cần có ý thức trong việc chăm sóc cơ thể đúng cách. Bạn nên dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.

​​​​​​​Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ suy tư nhiều hơn, một ngày mà bạn có thể dành thời gian cho riêng mình. Hãy cho bản thân cơ hội được nghỉ ngơi, nạp năng lượng trước khi tuần mới tới nhé. Đừng quên rằng ai cũng cần có lúc phải nghỉ ngơi. Nhờ Chính Ấn soi đường mà những nỗ lực thời gian gần đây là điểm tựa vững chắc cho những bước tiến tích cực trong sự nghiệp của con giáp tuổi Ngọ. Rõ ràng là bạn đang bước trên con đường đến với thành công đấy. Hãy tự tin và mạnh mẽ lên nhé.

Thời gian này, bạn cũng cần nhạy cảm hơn với tình hình hiện tại, nếu bạn cố chấp, đi ngược với quy luật của cuộc sống chỉ rước thêm họa mà thôi. Hơn nữa, tránh việc tham lam, kinh doanh bạn cũng cần tỉnh táo biết chừng mực.

​​​​​​​Tuổi Mùi

Các tương tác xã hội thú vị ngày thứ 6 sẽ mang lại cho bạn thật nhiều những niềm vui, tiếng cười. Đừng bỏ lỡ những cơ hội thú vị đó nhé, trói buộc mình trong bốn bức tường. Kiếp Tài cho thấy con giáp tuổi Mùi có nhiều điều không hài lòng khi làm việc hay hợp tác cùng người nào đó. Đừng chỉ giữ im lặng, bạn thẳng thắn, rõ ràng và thành thật về những suy nghĩ của mình, sẽ không khó khăn để có thể khiến người khác hiểu mình đâu.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho mọi kế hoạch của bạn đều đã đâu vào đấy và dần dần ổn định. Vậy thì đây là lúc để bạn cho mình được nghỉ ngơi, thư giãn và nạp năng lượng trước khi bước đến những kế hoạch mới.

​​​​​​​Tuổi Thân

Thực Thần ngầm báo hiệu ngày để người tuổi Thân có thể khởi xướng điều mới mẻ, và rồi mọi thứ sẽ trở nên rộng mở hơn, tốt hơn cả những gì mà bạn hy vọng đấy. Đừng chỉ nhìn nhận vào những mặt tiêu cực mà thôi.

Bạn đang dung túng vào những sai lầm của người khác. Bạn nên tỉnh táo để dành thời gian học hỏi, tìm hiểu thông tin thay vì a dua cùng những kẻ xấu xa, trục lợi.

​​​​​​​Tuổi Dậu

Thương Quan khiến nhiều kế hoạch của tuổi Dậu có nguy cơ đổ bể nhưng đừng nản lòng nhé. Tìm cách thoát khỏi trạng thái chán nản, hãy cảm thấy biết ơn vì đã để bản thân mình tự cảm nhận thấy điều đó. Vượt lên được những cảm xúc tiêu cực là cách tốt nhất để bạn thoải mái và khỏe khoắn hơn mỗi ngày.

Bạn phải để ý tới cả chuyện tình cảm cho tới chuyện tiền nong. Có những việc bạn tưởng là nhỏ thôi nhưng nó đang có tác động rất lớn tới cuộc sống của bạn từ nay về sau đấy.

​​​​​​​Tuổi Tuất

Nhờ có Tam Hợp mà con giáp tuổi Tuất cảm thấy tự tin hơn với mối quan hệ tình cảm hiện tại, nhiều cặp đôi cùng bàn tính kế hoạch cho tương lai. Một số cặp vợ chồng còn có tin vui bầu bí trong thời gian này, khiến bạn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tỷ Kiên giúp cho tuổi Tuất nhìn ra chân tướng sự việc, có thể vì bạn đủ nhạy cảm để đánh giá đúng vấn đề. Nhờ thế mà bạn biết rút ra kinh nghiệm sau này trong việc chọn bạn mà chơi, chọn người để thân thiết.

Sức khỏe của bản mệnh được cải thiện, nhất là những ai đang bị ốm rất nhanh hồi phục cả tinh thần lẫn thể lực. Hôm nay bạn ăn ngon miệng, vui vẻ và có được giấc ngủ ngon.

​​​​​​​Tuổi Hợi

Thiên Tài khuyến khích con giáp tuổi Hợi hãy kết nối với những tham vọng của mình ngày hôm nay. Dù cho chúng lớn hay nhỏ, đó là tất cả những gì mà bạn có và hướng tới, vậy thì đừng để chúng ngủ yên.

Niềm tin của bạn bị lung lay, có thể đó là tác nhân khiến chuyện tình cảm của bạn không được như ý. Bạn đang suy nghĩ tiêu cực, không có cơ sở và khiến cho cả hai thêm xa cách nhau.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!