Tử vi thứ Sáu ngày 17/5/2019: Tuổi Thìn thu nhập dồi dào, tuổi Mùi công việc suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 17/05/2019 05:11

Thu nhập của người tuổi Thìn trong ngày khá tốt, nguồn thu ngoài dồi dào. Có người may mắn trúng thưởng, không phải lo chuyện tiền bạc. Công việc của người tuổi Mùi thuận lợi, làm gì cũng hanh thông.

Tuổi Tý

Sự nghiệp công danh của người tuổi Tý trong ngày mới khá thuận lợi. Bạn nên tập trung cải thiện bản thân để có những cơ hội tốt trong công việc, cuộc sống.

Dù bận rộn mải mê với công việc nhưng bạn vẫn nên để ý đến sức khỏe của bản thân.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu tập trung hoàn toàn vào công việc trong ngày mới. Với tinh thần chuyện nghiệp, bạn được mọi người xung quanh đánh giá cao.

Dù vậy, trong ngày có điềm xui rủi, tuổi Sửu làm gì cũng nên giữ an toàn cho bản thân.

Tuổi Dần

Tử vi thứ Sáu ngày 17/5/2019: Tuổi Thìn thu nhập dồi dào, tuổi Mùi công việc suôn sẻ - Ảnh 1
Tuổi Dần không có niềm tin nhiều với người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần không có niềm tin nhiều với người xung quanh. Nếu cần được chia sẻ, hãy xem xét liệu người đó có đáng tin hay không.

Tuổi Dần chú ý đến sức khỏe của bản thân.

Tuổi Mão

Tuổi Mão đừng để mình bị ảnh hưởng lời người khác trong ngày mới. Hãy tập trung vào đam mê và sở thích của bản thân.

Tình duyên trong ngày khá tốt đẹp. Người độc thân có người theo đuổi. Dù vậy, việc lựa chọn người phù hợp cũng cần thời gian và kiên nhẫn.

Tuổi Thìn

Thu nhập của người tuổi Thìn trong ngày khá tốt, nguồn thu ngoài dồi dào. Có người may mắn trúng thưởng, không phải lo chuyện tiền bạc.

Tình cảm khởi sắc. Cả hai dần có sự cảm thông, thấu hiểu với nhau hơn.

Tuổi Tỵ

Tử vi thứ Sáu ngày 17/5/2019: Tuổi Thìn thu nhập dồi dào, tuổi Mùi công việc suôn sẻ - Ảnh 2
Tài lộc của tuổi Tỵ trong ngày mới dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của tuổi Tỵ trong ngày mới dồi dào. Trong công việc, bạn tận dụng tốt sức mạnh của tập thể, công việc càng có hiệu quả.

Trong ngày, bạn cẩn thận khi chia sẻ thông tin với người khác, cẩn trọng tiểu nhân.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ nên hạn chế cái tôi trong ngày mới. Hành xử trẻ con sẽ chỉ làm mọi chuyện thêm tệ. Bạn nên nhìn mọi việc một cách toàn diện hơn.

Tình cảm gia đình càng thêm gắn bó. Bạn và đối phương cũng thấu hiểu nhau hơn.

Tuổi Mùi

Công việc của người tuổi Mùi thuận lợi, làm gì cũng hanh thông. Dù vậy, bạn nên giữ phong độ, tránh những rắc rối không đáng có.

Bạn và người ấy có mâu thuẫn nhỏ nhưng quan trọng là cho nhau cơ hội giải thích.

Tuổi Thân

Tử vi thứ Sáu ngày 17/5/2019: Tuổi Thìn thu nhập dồi dào, tuổi Mùi công việc suôn sẻ - Ảnh 3
Tuổi Thân cẩn thận tiểu nhân phá rối công việc trong ngày mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân cẩn thận tiểu nhân phá rối công việc trong ngày mới. Dù kẻ xấu có tạo ra trở ngại cũng hãy bình tĩnh giải quyết.

Các cặp đôi có tranh cãi trong ngày. Đây có thể là vì cả hai chưa đủ kiên nhẫn lắng nghe nhau.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có quý nhân giúp đỡ trong ngày mới. Nhờ sự giúp đỡ này, bạn có thể hoàn thành công việc nhanh chóng.

Tuổi Dậu cần giữ gìn, rèn luyện sức khỏe hơn.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có cơ hội đầu tư tiền bạc tốt trong ngày mới. Bạn cũng nhận được tiền từ dự án mới, gia tăng thu nhập.

Tuổi Tuất sẽ có vài suy nghĩ tiêu cực trong ngày mới. Lời khuyên cho bạn là nên giữ suy nghĩ tích cực, dành thời gian chăm sóc cơ thể nhiều hơn.

Tuổi Hợi

Tử vi thứ Sáu ngày 17/5/2019: Tuổi Thìn thu nhập dồi dào, tuổi Mùi công việc suôn sẻ - Ảnh 4
Công việc của tuổi Hợi trong ngày mới khá ổn định, bạn có cơ hội tỏa sáng - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của tuổi Hợi trong ngày mới khá ổn định, bạn có cơ hội tỏa sáng. Dù vậy, hãy cẩn thận tránh gây lỗi.

Tình cảm đang ở giai đoạn bế tắc. Nếu là mệnh nữ thì bạn đừng có ý định dùng tiền để níu kéo tình yêu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Vạch trần nhược điểm 'chí mạng' của 12 con giáp khi yêu: Bảo sao đời đàn bà mãi khổ

Vạch trần nhược điểm 'chí mạng' của 12 con giáp khi yêu: Bảo sao đời đàn bà mãi khổ

Các con giáp nữ cứ thế này thì bảo sao cuộc sống hôn nhân cứ khổ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới 12 con giáp tử vi thứ sáu tử vi hàng ngày tử vi hôm nay tử vi mới nhất

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 8 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 8 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch