Tử vi thứ Sáu ngày 17/5/2019: Tuổi Thìn thu nhập dồi dào, tuổi Mùi công việc suôn sẻ

Dù bận rộn mải mê với công việc nhưng bạn vẫn nên để ý đến sức khỏe của bản thân.

Sự nghiệp công danh của người tuổi Tý trong ngày mới khá thuận lợi. Bạn nên tập trung cải thiện bản thân để có những cơ hội tốt trong công việc, cuộc sống.

Dù vậy, trong ngày có điềm xui rủi, tuổi Sửu làm gì cũng nên giữ an toàn cho bản thân.

Tuổi Sửu tập trung hoàn toàn vào công việc trong ngày mới. Với tinh thần chuyện nghiệp, bạn được mọi người xung quanh đánh giá cao.

Tuổi Dần

Tuổi Dần không có niềm tin nhiều với người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần không có niềm tin nhiều với người xung quanh. Nếu cần được chia sẻ, hãy xem xét liệu người đó có đáng tin hay không.

Tuổi Dần chú ý đến sức khỏe của bản thân.

Tuổi Mão

Tuổi Mão đừng để mình bị ảnh hưởng lời người khác trong ngày mới. Hãy tập trung vào đam mê và sở thích của bản thân.

Tình duyên trong ngày khá tốt đẹp. Người độc thân có người theo đuổi. Dù vậy, việc lựa chọn người phù hợp cũng cần thời gian và kiên nhẫn.

Tuổi Thìn

Thu nhập của người tuổi Thìn trong ngày khá tốt, nguồn thu ngoài dồi dào. Có người may mắn trúng thưởng, không phải lo chuyện tiền bạc.

Tình cảm khởi sắc. Cả hai dần có sự cảm thông, thấu hiểu với nhau hơn.

Tuổi Tỵ

Tài lộc của tuổi Tỵ trong ngày mới dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của tuổi Tỵ trong ngày mới dồi dào. Trong công việc, bạn tận dụng tốt sức mạnh của tập thể, công việc càng có hiệu quả.

Trong ngày, bạn cẩn thận khi chia sẻ thông tin với người khác, cẩn trọng tiểu nhân.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ nên hạn chế cái tôi trong ngày mới. Hành xử trẻ con sẽ chỉ làm mọi chuyện thêm tệ. Bạn nên nhìn mọi việc một cách toàn diện hơn.

Tình cảm gia đình càng thêm gắn bó. Bạn và đối phương cũng thấu hiểu nhau hơn.

Tuổi Mùi

Công việc của người tuổi Mùi thuận lợi, làm gì cũng hanh thông. Dù vậy, bạn nên giữ phong độ, tránh những rắc rối không đáng có.

Bạn và người ấy có mâu thuẫn nhỏ nhưng quan trọng là cho nhau cơ hội giải thích.

Tuổi Thân

Tuổi Thân cẩn thận tiểu nhân phá rối công việc trong ngày mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân cẩn thận tiểu nhân phá rối công việc trong ngày mới. Dù kẻ xấu có tạo ra trở ngại cũng hãy bình tĩnh giải quyết.

Các cặp đôi có tranh cãi trong ngày. Đây có thể là vì cả hai chưa đủ kiên nhẫn lắng nghe nhau.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có quý nhân giúp đỡ trong ngày mới. Nhờ sự giúp đỡ này, bạn có thể hoàn thành công việc nhanh chóng.

Tuổi Dậu cần giữ gìn, rèn luyện sức khỏe hơn.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có cơ hội đầu tư tiền bạc tốt trong ngày mới. Bạn cũng nhận được tiền từ dự án mới, gia tăng thu nhập.

Tuổi Tuất sẽ có vài suy nghĩ tiêu cực trong ngày mới. Lời khuyên cho bạn là nên giữ suy nghĩ tích cực, dành thời gian chăm sóc cơ thể nhiều hơn.

Tuổi Hợi

Công việc của tuổi Hợi trong ngày mới khá ổn định, bạn có cơ hội tỏa sáng - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của tuổi Hợi trong ngày mới khá ổn định, bạn có cơ hội tỏa sáng. Dù vậy, hãy cẩn thận tránh gây lỗi.

Tình cảm đang ở giai đoạn bế tắc. Nếu là mệnh nữ thì bạn đừng có ý định dùng tiền để níu kéo tình yêu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.