Tử vi thứ Sáu, ngày 10/12/2021 của 12 con giáp: Sửu - Thìn đường công danh vô cùng rộng mở, Thân - Dậu công việc gặp nhiều cản trở, khó lòng thăng tiến

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, Dậu Tý Tương Phá dự báo một ngày nhiều sóng gió với người tuổi Tý. Vì vậy bản mệnh cần hết sức cẩn thận trong ngày hôm nay. Rất có thể kẻ tiểu nhân sẽ xuất hiện ở xung quanh bạn, gây trở ngại cho công việc của bạn.

Bù lại, phương diện tình cảm hôm nay đặc biệt tốt. Bạn nhanh chóng xóa bỏ những mâu thuẫn tình cảm trước kia và tạo dựng những kỉ niệm đẹp đẽ bên người ấy. Người đang đơn phương có thể tranh thủ cơ hội này để tiến thêm một bước, bày tỏ tấm lòng với đối phương.

Tam Hợp mang đến cho người tuổi Sửu cơ hội để tạo dựng được uy tín với mọi người không chỉ bằng năng lực vốn có mà một phần là nhờ sự điềm tĩnh và chín chắn của bạn. Bạn là người nói là làm, rất có trách nhiệm với phát ngôn của mình nên xây dựng được lòng tin vững chãi trong lòng mọi người.

Trong ngày hôm nay bản mệnh còn được Thiên Ấn trợ mệnh nên sẽ tìm được cách giải quyết những vấn đề còn đang tồn đọng, nhờ thế mà gây được ấn tượng vô cùng tốt đối với cấp trên. Đây là bước khởi đầu cho những thăng tiến sau này của người cầm tinh con Trâu. Hãy mạnh dạn làm theo suy nghĩ của mình và cố gắng hết sức để thể hiện được năng lực nổi bật của bản thân bạn nhé.

Tuổi Dần

Chính Tài chiếu mệnh, người tuổi Dần rất có lộc làm ăn trong ngày hôm nay. Đặc biệt những người làm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh có thể tìm được những mối hợp tác đáng tin cậy, mang lại nhiều triển vọng cho tương lai.

Có lẽ đỏ bạc đen tình nên trái ngược với những may mắn ở phương diện tài lộc thì vận trình tình cảm của những chú Hổ không được suôn sẻ cho lắm. Tình cảm rối ren, mất phương hướng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong ngày Dậu Mão Tương Xung, vận trình tình cảm của người tuổi Mão gặp khá nhiều biến động. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy xuất hiện nhiều vết cắt. Mâu thuẫn càng ngày càng lớn khiến đôi bên trở nên xa cách.

Thiên Tài lại rất có lợi cho đường làm ăn của những chú Mèo. Dù chỉ là buôn bán nhỏ hoặc có dự án bất ngờ, công việc bất ngờ, đầu tư nhỏ nhưng vẫn sẽ giúp bạn kiếm thêm được một khoản, trang trải thêm cho cuộc sống. Tuy nhiên, khoản kiếm thêm này không nhiều nên đừng tiêu phí nhé.

Tuổi Thìn

Dậu Thìn Nhị Hợp giúp người tuổi Thìn gây ấn tượng bằng sự thông minh, nhanh trí của mình trong ngày hôm nay. Tư tưởng cởi mở, phóng khoáng giúp bạn nhanh chóng tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người, khiến mọi việc tiến triển càng thêm phần thuận lợi.

Chính Ấn tọa mệnh, đường thăng tiến của những chú Rồng vô cùng rộng mở. Đây là cơ hội cực kì tốt để bạn có thể phát triển sự nghiệp của mình, nếu bỏ lỡ thì không biết đến khi nào mới gặp lần nữa nên đừng chần chừ thêm nữa, tranh thủ hăng hái vào nhé.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ hôm nay được Tam Hợp cục nâng đỡ nên đào hoa nở rộ, đường tình duyên cực kì thuận lợi. Người độc thân có cơ may gặp được người như ý sau bao ngày mong mỏi. Đó có thể là người vốn ở bên cạnh nhưng từ trước tới nay bạn chưa từng chú ý.

Cát khí lan tràn, hôm nay những chú Rắn còn sẽ nhận được nhiều tin vui trong công việc. Chính Quan chỉ lối, bạn ngày càng giành được nhiều thành công hơn trong sự nghiệp, cũng được cấp trên và đồng nghiệp tín nhiệm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thiên Quan xuất hiện trong tử vi thứ sáu của người tuổi Ngọ khuyên bản mệnh chớ nên chủ quan, nếu không rất dễ rước họa vào thân khi tiểu nhân vận trong hôm nay của bạn đang rất lớn. Bản mệnh hãy cẩn trọng với lời ăn tiếng nói của mình nếu không muốn tạo ra cơ hội cho tiểu nhân phá hoại công việc của mình.

Thủy Hỏa tương xung khiến cho tình cảm của những chú Ngựa với người ấy bị ảnh hưởng khá nhiều. Hai người hãy dành cho nhau thêm nhiều thời gian để tâm sự, chia sẻ với nhau những điều còn vướng mắc và cùng tìm cách giải quyết nhé.

Tuổi Mùi

Nhờ có Thiên Ấn soi đường, người tuổi Mùi có những sáng kiến tuyệt vời để cải thiện chất lượng công việc hiện tại. Bạn làm mọi thứ hiệu quả, năng suất hơn, nhờ đó nhận được sự nể phục của đồng nghiệp và ghi nhận của cấp trên. Nếu duy trì được nhịp độ này thì nhất định con đường sự nghiệp của bạn hết sức hanh thông.

Đường tình duyên của con giáp này hôm nay khá tốt. Bản mệnh không cần phải đi đâu xa mà sẽ tìm thấy người là mảnh ghép phù hợp với mình một cách nhanh chóng ở ngay gần bên mình thôi.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân cần giữ túi tiền cẩn thận trong ngày xuất hiện Kiếp Tài bởi đây là hung tinh gây hao tài tốn của rất mạnh mà bạn không thể coi thường. Bản mệnh có thể sẽ tiêu xài tiền bạc vào những chuyện vô bổ, không thực tế, khiến tài khoản hao hụt đi con số lớn.

Ngày này, nguy cơ bị lừa gạt, lợi dụng của bạn cũng đang rất lớn đấy nhé. Mệnh chủ nên đề phòng trước những lời đề nghị ngọt ngào của người khác bởi có thể bạn sẽ bị lừa gạt tiền bạc đó. Cần phải luôn giữ đầu óc tỉnh táo thì mới mong tiền nong không thất thoát một cách đáng tiếc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu gặp phải cục diện Tự Hình, công việc trong ngày cũng vì thế mà gặp nhiều cản trở. Bản mệnh thiếu kiên nhẫn nên khó có thể đi được đến cuối con đường mà không bỏ cuộc nửa chừng.

Hôm nay còn có thể sẽ là ngày buồn về đường tình cảm của con giáp này. Sự cố chấp và cứng đầu trỗi dậy khiến bạn cư xử khá vô lý và thường gây hấn với người ấy một cách cố tình. Đừng lúc nào cũng cư xử như đối phương làm gì có lỗi với bạn vậy, sự bao dung cũng có giới hạn nên đừng liên tục đi vạch như vậy nhé.

Tuổi Tuất

Dưới tác động của cục diện Dậu Tuất Tương Hại, người tuổi Tuất gặp phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối vào ngày hôm nay. Tiểu nhân có thể xuất hiện đem lại cho bạn nhiều thị phi, chớ vội nóng nảy, mất bình tĩnh mà nên tìm hiểu gốc rễ vấn đề trước.

Trong chuyện tình cảm, nửa kia chính là một chỗ dựa rất vững vàng cho bạn. Nếu có điều gì khiến bạn khó xử, hãy trò chuyện với người ấy. Bạn biết người ấy luôn sẵn sàng lắng nghe và động viên mình rất nhiều mà đúng không?

Tuổi Hợi

Thương Quan báo hiệu hôm nay có thể là một ngày làm việc cực kỳ áp lực đối với người tuổi Hợi. Nếu không biết cách kiềm chế bản tính hiếu thắng, nói năng thiếu suy nghĩ của mình, bạn rất dễ gây hấn với người khác, ảnh hưởng đến tiền đồ của bản thân.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ của bạn với gia đình rất hòa hợp. Bạn luôn là một người biết chăm lo cho cả nhà. Bạn hiểu rằng trên đời này, tình thân là điều quý giá nhất trên đời, dù có là tiền tài, địa vị đi chăng nữa cũng chẳng thể nào đánh đổi được.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.