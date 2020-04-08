Tử vi thứ Năm ngày 9/4/2020 của 12 con giáp: Tuổi Thân hao tài, tuổi Mão gặp may

Theo tử vi ngày mới , tuổi Tý có cơ hội mới trong công việc. Dù cơ hội này sẽ tốn nhiều công sức của bạn, nhưng rất đáng để thử.

Xem tử vi thứ Năm ngày 9/4/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tuổi Sửu dù gặp khó khăn trong công việc nhưng sẽ nhanh chóng giải quyết được.

Đừng chủ quan trong chuyện tiền bạc, hãy cân nhắc cẩn thận.

Tử vi thứ Năm ngày 9/4/2020 của tuổi Dần

Tuổi Dần được giúp đỡ nhiều trong công việc, từ đồng nghiệp hay cấp trên.

Tài lộc tăng nhẹ, nhưng vẫn chưa ổn định sau khoảng thời gian giảm mạnh.

Tử vi thứ Năm ngày 9/4/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 9/4/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão gặp vận may lớn trong tiền bạc. Một khoản tiền bất ngờ sẽ đến với bạn vào giữa ngày.

Tuy nhiên, công việc sẽ khá vất vả, bạn phải tập trung tinh thần.

Tử vi thứ Năm ngày 9/4/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn kinh doanh có thể mở rộng thị trường, đầu tư vào chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, hãy cẩn thận đối thủ cạnh tranh giở trò.

Tình duyên viên mãn với người có đôi.

Tử vi thứ Năm ngày 9/4/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Năm ngày 9/4/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ giải quyết công việc ổn thỏa. Đừng quá vội vàng lập thành tích mới, chậm mà chắc sẽ tốt hơn.

Tài chính chưa ổn định, chi nhiều hơn thu.

Tử vi thứ Năm ngày 9/4/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ gặp nhiều rắc rối trong hôm nay. Bạn nên cẩn trọng trong mọi việc, vì rất dễ dính vào thị phi hay mâu thuẫn.

Điểm sáng trong ngày là tài lộc tăng, gia đạo hòa hợp.

Tử vi thứ Năm ngày 9/4/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi có một ngày mới vui vẻ. Mọi việc thuận lợi, bạn còn có nhiều thời gian cho gia đình và bản thân. Dù vậy, đừng tiêu hoang xài phí.

Tử vi thứ Năm ngày 9/4/2020 của tuổi Thân

Tử vi thứ Năm ngày 9/4/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Họa hao tài khiến tuổi Thân chật vật trong hôm nay. Nhưng đây là chuyện khó tránh, hãy cố gắng vượt qua.

Điều an ủi trong ngày là công việc khởi sắc hơn những ngày qua.

Tử vi thứ Năm ngày 9/4/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu cần dành thời gian để đầu tư cho bản thân nhiều hơn, để cải thiện tình hình sự nghiệp hiện tại.

Tình duyên ôn hòa, là động lực lớn cho bạn.

Tử vi thứ Năm ngày 9/4/2020 của tuổi Tuất

Ngày mới có nhiều điều tốt lành với tuổi Tuất, đặc biệt là trong tài chính.

Người đi làm nên kiên trì vượt qua thời gian khó khăn, đừng nản lòng.

Tử vi thứ Năm ngày 9/4/2020 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Năm ngày 9/4/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Năm ngày 9/4/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi đừng để người khác tác động xấu tới mình. Bạn chỉ cần tập trung vào những gì mình cần làm.

Tài lộc tăng nhẹ vào cuối ngày.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.