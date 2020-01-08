Tử vi thứ Năm ngày 9/1/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mão sân si mất lộc, tuổi Dậu tiền đầy túi

Tý có một ngày không được may mắn như bản mệnh mong muốn. Bạn không nhận được bất cứ tin tốt lành nào từ công việc lẫn chuyện tình cảm. Trong công việc, bạn bị khiển trách, những công sức của bạn đổ sông đổ bể, tiền làm bao nhiêu cũng không giữ được.

Tử vi thứ Năm ngày 9/1/2019 của 12 con giáp nhận được nhiều bất ngờ, tuy nhiên cũng không tránh khỏi những họa thị phi bủa vây.

Dần là con giáp thông minh có thể đánh bay tiểu nhân đang tìm cách hãm hại mình. Ngày thứ Năm, bạn làm gì cũng nên cẩn thận, đừng nói xấu hay ngồi lê đôi mách chuyện của người khác. Hoặc đừng cho vay mượn kẻo đánh mất mối quan hệ, mất luôn số tiền bản thân dành dụm bấy lâu nay.

Sửu vận trình có vẻ khởi sắc hơn thời gian trước. Những công sức của bạn được cấp trên công nhận, trọng dụng. Nhất là những ý tưởng sáng tạo được nhiều người ngưỡng mộ. Bạn ngồi không hưởng lộc trời ban, tiền tiêu không hết. Trong tình yêu, bạn bị lừa gạt, có thể sẽ có sự xuất hiện của kẻ thứ ba khiến bạn vô cùng mệt mỏi.

Tử vi thứ Năm ngày 9/1/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Năm ngày 9/1/2019 của tuổi Mão mất hết lộc - Ảnh minh họa: Internet

Mão sân si háo thắng nên mất hết lộc tốt trời ban. Những việc bạn làm đều không được công nhận đổi lại còn rước họa cho mình. Vì vậy mà bạn tiền mất tật mang, buồn rầu cả một ngày. Bên cạnh đó chuyện tình duyên cũng không như ý khiến bạn không còn bất cứ động lực nào để làm việc.

Tử vi thứ Năm ngày 9/1/2019 của tuổi Thìn

Thìn nên giao du, tìm hiểu những mối quan hệ mới của mình. Nhờ đó mà người độc thân sẽ tìm được ý trung nhân, người phù hợp với mình và tiến đến chuyện trăm năm. Đây cũng là cơ hội tốt giúp bạn nhận được nhiều cơ hội thăng tiến. Ngày thứ Năm, bạn nhận được khá nhiều tin vui nên tinh thần phấn chấn, thoải mái.

Tử vi thứ Năm ngày 9/1/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Năm ngày 9/1/2019 của tuổi Tỵ vận trình sa sút - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ không có cơ hội thể hiện khả năng của bản thân. Cấp trên, đồng nghiệp đều phớt lờ những gì bạn làm. Điều này khiến tinh thần của bạn vô cùng mệt mỏi, không có động lực để tiếp tục làm việc. Nếu cứ kéo dài như vậy, bạn sẽ không thu về bất cứ lợi ích gì cho mình. Lời khuyên cho Tỵ là nên bình tĩnh, cân bằng cảm xúc, đừng để người khác lợi dụng hãm hại.

Tử vi thứ Năm ngày 9/1/2019 của tuổi Ngọ

Ngọ chứng minh được bản thân kiên cường và mạnh mẽ. Bạn nhận được cơn mưa lời khen cũng như tiền bạc đổ về không ngừng. Tuy nhiên vận tình duyên của bạn lại không như ý. Người đang trong mối quan hệ xảy ra nhiều chuyện không vui, cãi vã khiến bản thân rầu lo, buồn phiền không yên.

Tử vi thứ Năm ngày 9/1/2019 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Năm ngày 9/1/2019 của tuổi Mùi có cơ hội thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Mùi nên tập trung vào công việc trong thời điểm này, đừng nghĩ đến chuyện yêu đương. Bởi đây là thời điểm hoàng kim giúp bạn đạt được thành quả tốt ngoài mong đợi. Những việc bạn làm đều sẽ được nhận lại những thành tựu xứng đáng. Đặc biệt cấp trên đã không còn ánh nhìn tiêu cực về nhân cách của bạn.

Tử vi thứ Năm ngày 9/1/2019 của tuổi Thân

Thân nên chú trọng lời ăn tiếng nói, làm việc gì cũng nên cẩn thận, đừng làm phật lòng cấp trên. Khi giao tiếp cũng nên biết cách khéo léo, đừng quá kiêu ngạo khiến người khác khó chịu. Bạn giỏi giang nhưng hãy sống khiêm tốn, chắc chắn sẽ có người yêu mến và nể phục bạn.

Tử vi thứ Năm ngày 9/1/2019 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Năm ngày 9/1/2019 của tuổi Dậu tiền đổ về đầy túi - Ảnh minh họa: Internet

Dậu nên chuẩn bị tinh thần đón tiền về đầy túi. Vận tài lộc của bạn vô cùng vượng sắc, tiền bạc đổ về tiêu xài phủ phê. Tuy nhiên không tránh khỏi họa thị bủa vây. Đối với những người làm công ăn lương nên tránh việc nói xấu cấp trên. Những người kinh doanh, tuyệt đối đừng tìm cách hãm hại đối tác, hãy làm ăn lương thiện, bạn sẽ có được nhiều phúc đức.

Tử vi thứ Năm ngày 9/1/2019 của tuổi Tuất

Tuất không nên ngồi lê đôi mách chuyện của người khác. Bạn nên biết cách giao tiếp khéo léo, hòa nhã. Dù có giận dữ, bực tức đến mấy cũng đừng bao giờ khiến bản thân bị người khác chê cười. Theo tử vi 12 con giáp, bạn không có duyên lành nên người độc thân vẫn không tìm được ý trung nhân.

Tử vi thứ Năm ngày 9/1/2019 của tuổi Hợi

Theo tử vi mới nhất, Hợi là con giáp may mắn hưởng lộc ơn trên ban cho. Công sức của bạn cuối cùng cũng có ngày đơm hoa kết trái. Chuyện tình cảm của Hợi cũng nhận được nhiều tin vui, hãy tận dụng cơ hội để thoát ế, tìm được người như ý muốn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm