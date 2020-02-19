Tử vi thứ Năm ngày 20/2/2020 của 12 con giáp: Tuổi Dần tin vui ngập trời, tuổi Mùi đau khổ vì tình

Tâm linh - Tử vi 19/02/2020 06:00

Dưới đây là tử vi thứ Năm ngày 20/2/2020 của 12 con giáp, tuổi Dần nhận được nhiều tin vui. Tuổi Mùi đau khổ vì tình, bị kẻ thứ ba cướp mất tình yêu.

Tử vi thứ Năm ngày 20/2/2020 của 12 con giáp có lúc lên lúc xuống giúp bản mệnh lường trước được những điều khó khăn hay tốt đẹp xảy ra trong vòng một ngày.

Tử vi thứ Năm ngày 20/2/2020 của tuổi Tý

Tý gặp khá nhiều áp lực trong công việc. Bạn làm gì cũng nên cân nhắc thật kỹ, tâm trạng không ổn định, tốt nhất là đừng quyết định bất cứ việc quan trọng gì trong ngày. Vì có thể bạn sẽ mắc phải sai lầm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiền bạc, chức vụ hiện tại của mình.

Tử vi thứ Năm ngày 20/2/2020 của tuổi Sửu

tu vi thu nam ngay 20/2/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Năm ngày 20/2/2020 của tuổi Sửu gặp phiền phức - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Sửu đối mặt với không ít phiền phức đến với mình. Bạn bị vạ lây, chuyện xấu của người khác đều đổ hết cho bạn gánh chịu. Điều này khiến Sửu vô cùng mệt mỏi, bức xúc nhưng không làm được gì dẫn đến tâm trạng vô cùng mệt mỏi, áp lực.

Tử vi thứ Năm ngày 20/2/2020 của tuổi Dần

Những người tuổi Dần có cơ hội đón nhận nhiều tin vui về tình cảm lẫn công việc. Bạn không còn sợ bất cứ tiểu nhân nào hãm hại, cản đường thăng tiến. Nhờ vậy mà vận trình của bạn vô cùng hanh thông, thuận lợi. Trong chuyện tình cảm, bạn và người kia cũng có nhiều bước phát triển tốt như bản thân mong muốn.

Tử vi thứ Năm ngày 20/2/2020 của tuổi Mão

tu vi thu nam ngay 20/2/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Năm ngày 20/2/2020 của tuổi Mão được Thần Tài ưu ái - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Mão không chỉ nhận được sự ưu ái của Thần Tài, bạn còn có cơ hội trở thành đại gia trong chớp mắt. Bạn là con giáp may mắn nhận được nhiều hợp đồng béo bở được cấp trên trọng dụng. Những mâu thuẫn với đồng nghiệp cũng nhanh chóng được giải quyết êm đẹp, không còn nhiều hiềm khích như trước đây.

Tử vi thứ Năm ngày 20/2/2020 của tuổi Thìn

Thìn hành xử quá ngang ngược khiến nhiều người cảm thấy khó chịu. Những người xung quanh luôn tránh xa, không dám đến gần bạn vì tính kiêu ngạo, tự cao. Lời khuyên cho bạn là nên biết sống khiêm tốn, dù có giàu có, giỏi giang đến mấy cũng hãy hành xử đúng chuẩn mực.

Tử vi thứ Năm ngày 20/2/2020 của tuổi Tỵ

tu vi thu nam ngay 20/2/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Năm ngày 20/2/2020 của tuổi Tỵ khó khăn trong tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ gặp nhiều khó khăn trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Bạn khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi vì sự yếu đuối của bản thân trong ngày hôm nay. Tỵ nên thay đổi bản thân, những suy nghĩ của mình để có những cơ hội tốt hơn. Đừng biến bản thân trở thành người yếu đuối trước mặt người khác.

Tử vi thứ Năm ngày 20/2/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ may mắn trong chuyện tình cảm, còn công việc thì không mấy khởi sắc. Bạn bị đồng nghiệp nói xấu sau lưng, cấp trên cũng không có ấn tượng tốt về bạn. Điều này khiến vận trình của bạn lận đận không yên, làm gì cũng gặp nhiều khó khăn.

Tử vi thứ Năm ngày 20/2/2020 của tuổi Mùi

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Mùi chịu nhiều đau khổ trong chuyện tình cảm. Có kẻ thứ ba xuất hiện khiến mối quan hệ của bạn có nguy cơ rạn nứt nhanh chóng. Tệ hơn là đối phương quay sang chỉ trích, tố cáo hết những tật xấu của bạn với mọi người thân thiết.

Tử vi thứ Năm ngày 20/2/2020 của tuổi Thân

tu vi thu nam ngay 20/2/2020 cua 12 con giap 4
Tử vi thứ Năm ngày 20/2/2020 của tuổi Thân được quý nhân nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Thân được quý nhân nâng đỡ trong công việc. Bạn may mắn trở thành “con cưng” của Thần Phật. Nhờ vậy mà vận trình của bạn vô cùng hanh thông, thuận lợi, khởi sắc như bản thân mong muốn. Tuy nhiên chuyện tình cảm không như ý. Người độc thân vẫn ế. Người có gia đình, người yêu xảy ra nhiều mâu thuẫn xích mích.

Tử vi thứ Năm ngày 20/2/2020 của tuổi Dậu

Dậu có vận tài lộc hanh thông, công việc thuận buồm xuôi gió. Bạn có nguồn thu nhập ổn định, nhận được món quà khủng của ông trời ban tặng. Tuy nhiên bạn nên chi tiêu tiết kiệm để sau này có chuyện cấp bách cũng có dùng đến. Đừng tiêu xài phung phí mà ảnh hưởng đến vận trình của mình.

Tử vi thứ Năm ngày 20/2/2020 của tuổi Tuất

tu vi thu nam ngay 20/2/2020 cua 12 con giap 5
Tử vi thứ Năm ngày 20/2/2020 của tuổi Tuất vận trình suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của Tuất suôn sẻ, thuận lợi như bản mệnh mong muốn bấy lâu nay. Những khoản nợ đều được thanh toán đúng thời hạn. Điều này giúp tâm trạng bạn thoải mái, tập trung vào công việc hơn, không còn lo lắng những chuyện ngoài lề.

Tử vi thứ Năm ngày 20/2/2020 của tuổi Hợi

Hợi nên dành thời gian học hỏi nhiều hơn để tích lũy nhiều kinh nghiệm trong công việc cho mình. Bạn học được nhiều chuyên môn nên công việc ngày một tốt đẹp, ít xảy ra khó khăn như trước đây. Cấp trên, đồng nghiệp cũng đã có cái nhìn khá tốt về bạn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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