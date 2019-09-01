Tử vi thứ Hai ngày 2/9/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tý gặp tiểu nhân chơi xấu, tuổi Sửu có vận may đặc biệt

Tâm linh - Tử vi 01/09/2019 12:02

Tử vi thứ Hai ngày 2/9/2019 của 12 con giáp: tuổi Tý có điềm báo gặp tiểu nhân chơi xấu hoặc có sự cố bất ngờ, tuổi Sửu có vận may đặc biệt.

Tử vi thứ Hai ngày 2/9/2019 của tuổi Tý

Ngày mới, tuổi Tý có điềm báo gặp tiểu nhân chơi xấu hoặc có sự cố bất ngờ. Sao thì bạn vẫn nên quan sát và cẩn thận dù làm bất cứ việc gì.

Dù là trong ngày nghỉ lễ, bạn vẫn gặp vấn đề về công việc. Có thể chỉ là một vấn đề nhỏ, nhưng hãy giải quyết cẩn thận.

Tử vi thứ Hai ngày 2/9/2019 của tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới, tuổi Sửu có vận may đặc biệt. Người kinh doanh sẽ rất thuận lợi. Người đi làm có một ngày nghỉ thoải mái

Chuyện tình cảm của bạn trong ngày mới cũng viên mãn. Người độc thân hay có đôi đều vui vẻ với những mối quan hệ của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 2/9/2019 của tuổi Dần

tu vi thu hai ngay 2/9/2019 1

Tử vi thứ Hai ngày 2/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần nên hòa nhập với mọi người hơn trong ngày mới. Đây là cơ hội để bạn tìm kiếm những mối quan hệ có lợi trong tương lai.

Về tình cảm, cặp đôi gắn bó không rời, vợ chồng lấy nhau lâu vẫn hạnh phúc.

Tử vi thứ Hai ngày 2/9/2019 của tuổi Mão

Công việc của người tuổi Mão trong ngày mới có nhiều khó khăn. Bạn nên sử dụng những điểm mạnh của bản thân để giải quyết vấn đề.

Tiền bạc hay tình cảm cũng có chút trục trặc. Có lẽ đây là một ngày không mấy vui vẻ với tuổi Mão.

Tử vi thứ Hai ngày 2/9/2019 của tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, tuổi Thìn có tin vui trong công việc. Bạn có cơ hội thể hiện năng lực, được cấp trên ghi nhận.

Về tài lộc, dù vẫn có nhưng không dư dả, tuổi Thìn nên đầu tư hay tiết kiệm hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 2/9/2019 của tuổi Tỵ

tu vi thu hai ngay 2/9/2019 2
Tử vi thứ Hai ngày 2/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, người tuổi Tỵ có vận trình công việc như ý, bạn làm gì cũng có kết quả tốt.

Dù vậy, tài lộc lại hao hụt. Đây có thể là lúc bạn phải sắm mới một món đồ lớn.

Tử vi thứ Hai ngày 2/9/2019 của tuổi Ngọ

Ngày mới với tuổi Ngọ có một ngày nghỉ lễ vui vẻ bên gia đình và người thân. Dù vậy, đừng quên nhiệm vụ của mình trong công việc.

Về tài lộc, sẽ có cơ hội tăng nếu bạn biết tận dụng cơ hội đầu tư trước mắt.

Tử vi thứ Hai ngày 2/9/2019 của tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có một ngày may mắn về đường tài lộc hay kinh doanh. Đây là lúc bạn có thể tìm được trợ giúp từ quý nhân.

Về tình duyên, cả hai có một ngày nghỉ lễ nhiều kỷ niệm, hạnh phúc bên nhau.

Tử vi thứ Hai ngày 2/9/2019 của tuổi Thân

tu vi thu hai ngay 2/9/2019 3
Tử vi thứ Hai ngày 2/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới khá may mắn, suôn sẻ với người tuổi Thân. Dù gặp chuyện gì, bạn đều có người tương trợ.

Về tài chính, người kinh danh có doanh thu tăng. Dù vậy, nên cẩn thận, đừng đặt cược vào may rủi, hãy tính toán trước khi quyết định.

Tử vi thứ Hai ngày 2/9/2019 của tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới, người tuổi Dậu gặp may mắn về tài lộc. Đây có thể là khoản tiền thưởng bất ngờ. Nhưng đừng vì vui mừng mà tiêu xài quá tay nhé.

Về tình cảm, những cặp yêu lâu năm có thể tính chuyện trăm năm.

Tử vi thứ Hai ngày 2/9/2019 của tuổi Tuất

Ngày mới, tuổi Tuất có thể gặp vài vấn đề nan giải. Bạn cần bình tĩnh để giải quyết.

Chuyện tình cảm được cải thiện, bạn và đối phương dần thấu hiểu nhau hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 2/9/2019 của tuổi Hợi

tu vi thu hai ngay 2/9/2019 4
Tử vi thứ Hai ngày 2/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Đường công danh của tuổi Hợi trong ngày mới rất thuận lợi. Đây đều là thành quả từ những cố gắng của bạn thời gian qua.

Các mối quan hệ xung quanh cũng rất tốt đẹp, nhất là với người độc thân.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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