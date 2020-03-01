Tử vi thứ Hai ngày 2/3/2020 của 12 con giáp: Tuổi Dần có mâu thuẫn, tuổi Tỵ gặp bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 01/03/2020 05:11

Tử vi thứ Hai ngày 2/3/2020 của 12 con giáp: tuổi Dần cẩn thận có mâu thuẫn, tuổi Tỵ gặp chuyện bất ngờ. Còn vận trình ngày mới của bạn thì như thế nào?

Xem tử vi thứ Hai ngày 2/3/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Hai ngày 2/3/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, tuổi Tý gặp được tin vui bất ngờ. Bạn có được sự giúp đỡ đắc lực từ quý nhân.

Có dấu hiệu tài lộc tăng, không phải lo lắng chuyện tiền bạc.

Tử vi thứ Hai ngày 2/3/2020 của tuổi Sửu

Công việc thuận lợi, bạn không phải gặp khó khăn gì. Tuy nhiên, nếu tiệc tùng thì đừng quá chén.

Tình cảm ổn định, nhưng bạn nên dành nhiều thời gian cho đối phương hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 2/3/2020 của tuổi Dần

tu vi thu Hai ngay 2/3/2020 cua 12 con giap 4

Tử vi thứ Hai ngày 2/3/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần gặp vài chuyện không như ý, có thể là mâu thuẫn trong công việc. Bạn nên giữ sự bình tĩnh nhất định, đừng quá nóng tính.

Tài lộc có thể giảm sút, nên cân nhắc chi tiêu.

Tử vi thứ Hai ngày 2/3/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão có cơ hội kiếm tiền trong hôm nay. Đây là thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội đáng để thử.

Công việc khó khăn nhưng có tiến triển, bạn nên nhẫn nại.

Tử vi thứ Hai ngày 2/3/2020 của tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, tuổi Thìn có niềm vui mới, trong công việc hoặc tình cảm.

Tài lộc vẫn ổn định, không tăng nhưng đủ tiêu xài.

Tử vi thứ Hai ngày 2/3/2020 của tuổi Tỵ

tu vi thu Hai ngay 2/3/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Hai ngày 2/3/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ gặp một chuyện bất ngờ trong hôm nay. Dù vậy, bạn vẫn đủ khả năng xử lý êm đẹp, cấp trên ấn tượng về bạn.

Quý nhân trong tài lộc đang dần rời xa bạn. Nhưng hãy tin tưởng vào bản thân, bạn có thể một mình làm tốt.

Tử vi thứ Hai ngày 2/3/2020 của tuổi Ngọ

Dù có cơ hội về tiền bạc trong hôm nay nhưng tuổi Ngọ vẫn chần chừ, và có thể sẽ đánh mất.

Người đi làm khá bận rộn, nhưng sẽ có niềm vui lớn vào cuối ngày.

Tử vi thứ Hai ngày 2/3/2020 của tuổi Mùi

Vận trình của tuổi Mùi có nhiều chuyển biến, tốt xấu đều có. Nhưng những điều không tốt sẽ có cách giải quyết ổn thỏa.

Tình duyên trắc trở, cẩn thận người thứ ba xen vào.

Tử vi thứ Hai ngày 2/3/2020 của tuổi Thân

tu vi thu Hai ngay 2/3/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Hai ngày 2/3/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, ngày mới mang đến cho tuổi Thân nhiều hy vọng, đặc biệt là từ công việc. Bạn nên cố gắng nhiều hơn, vận may sẽ đến nhanh thôi.

Tài lộc không tăng, bạn nên chi tiêu chừng mực.

Tử vi thứ Hai ngày 2/3/2020 của tuổi Dậu

Vận trình ngày mới của tuổi Dậu cần nhiều nỗ lực hơn. Nếu muốn khẳng định bản thân thì hãy can đảm hơn.

Tài lộc có dấu hiệu tăng.

Tử vi thứ Hai ngày 2/3/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất nên cẩn trọng trong công việc, đừng chủ quan mà  mắc lỗi sai.

Điểm sáng trong ngày là niềm vui từ gia đình hay tình duyên.

Tử vi thứ Hai ngày 2/3/2020 của tuổi Hợi

tu vi thu Hai ngay 2/3/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Hai ngày 2/3/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Hai ngày 2/3/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi sẽ có tin vui từ phương xa. Công việc hay gia đạo sẽ có điều làm bạn hạnh phúc.

Tài lộc tăng vào cuối ngày.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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