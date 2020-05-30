Tử vi thứ Chủ Nhật ngày 31/5/2020 của 12 con giáp: tuổi Tỵ mắc sai lầm, tuổi Dậu căng thẳng

Tâm linh - Tử vi 30/05/2020 05:07

Tử vi Chủ Nhật ngày 31/5/2020 của 12 con giáp: tuổi Tỵ mắc sai lầm, tuổi Dậu căng thẳng trong công việc. Còn vận trình ngày mới của bạn thì thế nào?

Xem tử vi Chủ Nhật ngày 31/5/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi Chủ Nhật ngày 31/5/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, tuổi Tý không phải âu lo chuyện tiền bạc, nhưng phải nỗ lực cho công việc. Tuổi Tý gặp đối thủ cạnh tranh “nặng ký".

Tài lộc không tăng nhưng vẫn đủ tiêu xài.

Tử vi Chủ Nhật ngày 31/5/2020 của tuổi Sửu

Tuổi Sửu có tin vui trong công việc. Đây có thể là cơ hội lớn để bạn phát triển.

Tình duyên đặc biệt khởi sắc với người độc thân.

Tử vi Chủ Nhật ngày 31/5/2020 của tuổi Dần

tu vi Chu Nhat ngay 31/5/2020 cua 12 con giap 4

Tử vi Chủ Nhật ngày 31/5/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần nên cẩn thận tiểu nhân đang muốn giở trò với bạn. Tốt nhất là đừng dễ dàng tin người khác.

Thay vì trông chờ sự giúp đỡ của người khác, tuổi Dần nên chủ động tìm cách cho mình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 31/5/2020 của tuổi Mão

Vận trình tài lộc của tuổi Mão có sự giúp đỡ của nhiều người, bạn nên tận dụng cơ may quý giá này.

Tình cảm dù có nhiều khúc mắc nhưng vẫn không ít tín hiệu khởi sắc.

Tử vi Chủ Nhật ngày 31/5/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn nên quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Công việc có thuận lợi, tiền có nhiều mà gia đình không vui vẻ cũng chẳng được gì.

Tử vi Chủ Nhật ngày 31/5/2020 của tuổi Tỵ

tu vi Chu Nhat ngay 31/5/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi Chủ Nhật ngày 31/5/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ vì bất cẩn mà mắc sai lầm. Bạn nên chỉnh sửa kịp thời và rút kinh nghiệm.

Điểm sáng là tình duyên vui vẻ với cả người độc thân và có đôi.

Tử vi Chủ Nhật ngày 31/5/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có một ngày cuối tuần thư thả. Bạn có thể dành thời gian để nghĩ cho kế hoạch mới.

Tài lộc tăng, từ một khoản tiền may mắn hay khoản nợ lâu ngày.

Tử vi Chủ Nhật ngày 31/5/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi gặp nhiều nhân duyên tốt đẹp trong hôm nay, có thể gặp được quý nhân.

Người độc thân hay có đôi đều có vận đào hoa khởi sắc. Dù vậy, người có đôi cẩn thận người thứ ba xen vào tình cảm.

Tử vi Chủ Nhật ngày 31/5/2020 của tuổi Thân

tu vi Chu Nhat ngay 31/5/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi Chủ Nhật ngày 31/5/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân có cơ hội thăng quan tiến chức trong hôm nay. Đây đều là từ nỗ lực không ngừng của bạn trong thời quan qua.

Dù vậy, tuổi Thân nên chú ý giữ gìn sức khỏe, rèn luyện cơ thể mỗi ngày.

Tử vi Chủ Nhật ngày 31/5/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu đừng vì áp lực công việc mà bỏ cuộc. Hãy kiên định với mục tiêu của mình, bạn chắc chắn sẽ phát huy khả năng của bản thân.

Tài lộc chưa khởi sắc, cẩn thận chi tiêu trong ngày.

Tử vi Chủ Nhật ngày 31/5/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất tiêu xài nên cân nhắc, đừng để vung tay quá trán.

Vận may trong công việc sẽ đến với bạn trong hôm nay.

Tử vi Chủ Nhật ngày 31/5/2020 của tuổi Hợi

tu vi Chu Nhat ngay 31/5/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi Chủ Nhật ngày 31/5/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi có một ngày cuối tuần thuận lợi. Bạn có thời gian nghỉ ngơi, dành cho gia đình.

Tình duyên khởi sắc với người độc thân.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Phụ nữ tốt số sẽ lấy được chồng thuộc 3 con giáp này

Phụ nữ tốt số sẽ lấy được chồng thuộc 3 con giáp này

Nếu may mắn lấy được những người đàn ông tuổi này làm chồng, có thể nói quãng đời còn lại của bạn chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 9 giờ 27 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 9 giờ 58 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 0 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 10 giờ 17 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 10 giờ 52 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước