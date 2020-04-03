Tử vi thứ Bảy ngày 4/4/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tý điềm lành đeo bám, tuổi Ngọ nên hạn chế tiêu tiền

Theo tử vi 12 con giáp, Tý nhận được khá nhiều điềm báo tốt lành. Công việc hanh thông, tình duyên viên mãn giúp bản mệnh có tinh thần vui vẻ, hạnh phúc. Ngày cuối tuần, bạn làm gì cũng gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp ngoài mong đợi của bản thân.

Tử vi thứ Bảy ngày 4/4/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước được nhiều điều khó khăn xảy ra với mình trong một ngày.

Công việc của bạn thuận lợi, được cấp trên trọng dụng yêu mến. Bạn được đồng nghiệp yêu thương, giúp đỡ nhiệt tình khi có khó khăn. Điều này giúp tinh thần của bạn khá hưng phấn, công việc thuận buồm xuôi gió đúng như bản thân mong muốn.

Sửu bị tiểu nhân hãm hại. Bạn cần đề phòng những người xung quanh, đặc biệt là người thân thiết với mình. Tuyệt đối đừng tin tưởng ai hết lòng mà khiến bản thân đánh mất tiền tình. Tài chính của bạn không ổn định. Tuy nhiên đừng bán mạng để kiếm tiền, hãy chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 4/4/2020 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão có một ngày khá vất vả trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Trong công việc, bạn bị tiểu nhân hãm hại, mất tiền mất niềm tin. Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ của bạn bị kẻ thứ ba chen ngang khiến bản mệnh vô cùng mệt mỏi, lao đao.

Tử vi thứ Bảy ngày 4/4/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Bảy ngày 4/4/2020 của tuổi Thìn cẩn thận rước họa - Ảnh minh họa: Internet

Thìn cẩn thận vướng họa thị phi trong ngày hôm nay. Đi đâu cũng nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, đừng để ai có cơ hội bắt lỗi mình. Hãy sống thật với chính mình, bạn sẽ nhận lại nhiều điều tốt lành. Chỉ cần sống thiện lương, bạn sẽ được nhiều người yêu mến, trọng dụng.

Tử vi thứ Bảy ngày 4/4/2020 của tuổi Tỵ

Chuyện tình cảm của Tỵ gặp nhiều trục trặc, mệt mỏi. Bạn và người ấy tranh cãi liên tục, bất đồng quan điểm về những chuyện nhỏ nhặt. Điều này ảnh hưởng khá nhiều đến công việc và những dự án bạn đang phụ trách hiện tại. Lời khuyên cho Tỵ là nên giải quyết chuyện tình cảm để không làm trì trệ công việc của mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 4/4/2020 của tuổi Ngọ

Tài chính của Ngọ trong ngày thứ Bảy không mấy tốt đẹp. Vì vậy hãy hạn chế chi tiêu, đừng vung tay quá trán mà ảnh hưởng đến công việc, những dự án riêng của mình. Bạn đừng tiêu xài quá phung phí kẻo vay mượn khắp nơi khiến ai cũng chán ghét ra mặt.

Tử vi thứ Bảy ngày 4/4/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Bảy ngày 4/4/2020 của tuổi Mùi mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Tinh thần của bạn vô cùng mệt mỏi vì nhiều chuyện cứ đổ về liên tục. Nửa ngày đầu, chuyện công việc không như ý muốn. Nửa ngày sau, chuyện tình cảm cũng gặp nhiều trục trặc. Bạn và người ấy không có nhiều thời gian dành cho nhau nên dễ đổ vỡ, rạn nứt.

Tử vi thứ Bảy ngày 4/4/2020 của tuổi Thân

Tài chính, công việc của Thân vô cùng thăng hoa rực rỡ. Bạn làm một hưởng mười, có khi ngồi không cũng được hưởng phúc lộc trời ban. Thân không phải lo thiếu tiền trong ngày cuối tuần. Tiền trong túi bạn cứ hết rồi lại đầy, tiêu hoài không hết.

Tử vi thứ Bảy ngày 4/4/2020 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Bảy ngày 4/4/2020 của tuổi Dậu tiền bạc đổ về liên tục - Ảnh minh họa: Internet

Gia đạo, công việc của bạn đang ở đỉnh cao. Vì vậy bạn không có bất cứ chuyện buồn nào trong khoảng thời gian gần đây. Tuy nhiên nên chú ý đến chuyện tình cảm, nhất là tình bạn. Có thể bạn và bạn bè có nhiều hiểu lầm dẫn đến tranh cãi và giận nhau trong thời gian dài.

Tử vi thứ Bảy ngày 4/4/2020 của tuổi Tuất

Công việc áp lực khiến Tuất vô cùng mệt mỏi. Bạn nên cân bằng mọi thứ, đừng ôm đồm việc của người khác khiến bản thân mệt mỏi không yên. Hãy làm việc của mình và đừng lo chuyện bao đồng. Có thời gian nên nghỉ ngơi nhiều một chút.

Tử vi thứ Bảy ngày 4/4/2020 của tuổi Hợi

Hợi có ngày cuối tuần vô cùng vui vẻ và thuận lợi. Tuy không có nhiều thời gian ở bên gia đình nhưng bạn vẫn cảm thấy thoải mái vì được quan tâm, hỏi han mỗi ngày. Công việc của bạn cũng có nhiều chuyện đáng vui, thành tựu đạt được nhiều vô số kể.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm