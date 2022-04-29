Tử vi thứ 7 (30/4/2022) của 12 con giáp: Tý kết giao đối tác tin cậy, Mão được Thực Thần hỗ trợ tiền bạc, Dậu được Tam Mệnh hỗ trợ gặt hái thành quả

Sự xuất hiện của Tỷ Kiên như một lời nhắc nhở con giáp này nên tránh xa những chuyện thị phi, chia bè kết phái chốn công sở. Những rắc rối xuất phát từ đây sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến con đường phát triển của bạn đó.

Tử vi 12 con giáp cho thấy Tương Hội ở bên trợ mệnh, vận trình của người tuổi Tý trở nên suôn sẻ thuận lợi hơn trong ngày thứ 7 này. Các mối quan hệ xã giao hài hòa còn mang đến cho bạn cơ hội hợp tác với những đối tác đáng tin cậy nữa.

Ngũ hành Thổ khắc Thủy, chuyện tình cảm của bạn gặp phải không ít trở ngại trong khoảng thời gian này. Khoảng cách về không gian và thời gian cũng chính là nguyên nhân khiến hai người ngày càng trở nên xa cách hơn.

Quý nhân phù trợ hôm nay: tuổi Thân, Sửu

Tử vi tuổi Sửu

Hôm nay Thiên Quan chiếu mệnh, người tuổi Sửu cần hết sức cẩn trọng chớ hành động sơ suất trong ngày này. Chỉ cần một quyết định sai lầm, bạn sẽ có thể phải hứng chịu những hậu quả không thể lường trước được.

Bạn cũng nên học cách kiềm chế cảm xúc của bản thân, đừng để bản thân dễ dàng bị kích động mà có lời nói hành động thiếu chín chắn, gây mất hòa khí giữa đôi bên. Đây chính là điểm yếu mà bạn cần phải nhanh chóng sửa đổi nếu muốn các mối quan hệ trở nên hài hòa tốt đẹp hơn.

Ngày Thổ khí vượng, sức khỏe của bản mệnh có thể bị ảnh hưởng ít nhiều. Bạn nên đề phòng các bệnh về tim mạch, thiếu máu, bệnh về mắt, mũi, ruột hay dạ dày, đừng chủ quan bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo của cơ thể.

Quý nhân phù trợ hôm nay: tuổi Dậu, Tý

Tử vi tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày, chịu ảnh hưởng của hung thần Thương Quan, người tuổi Dần sẽ phải đối mặt với sự thất bại trong ngày 30/4/2022 này. Những quyết định sai lầm lúc trước chính là nguyên nhân dẫn đến kết cục như ngày thứ 7.

Bạn có thể phải đánh đổi cả sự nghiệp của mình khi vướng vào những rắc rối này. Nhất là với người theo đuổi con đường kinh doanh đầu tư, chuyện tiền bạc thất thoát có thể là điều khó tránh. Hãy dũng cảm đương đầu, bạn vẫn có thể vượt qua những sóng gió lần này.

Mối quan hệ giữa bạn và người ấy chẳng mấy thuận hòa trong ngày Mộc khắc Thổ. Có vẻ như hai người chẳng thể tìm được tiếng nói chung, cứ thế tranh cãi liên miên không có hồi kết.

Quý nhân phù trợ hôm nay: tuổi Hợi, Tuất

Tử vi tuổi Mão

Hôm nay sự xuất hiện Thực Thần sẽ mang đến cho người tuổi Mão không ít tin vui liên quan đến tiền bạc trong ngày thứ 7 này. Cơ hội kiếm tiền sẽ tìm đến, liệu bạn có thể nắm bắt?

Với những người làm nghề tự do hay kinh doanh buôn bán sẽ có một ngày phúc lộc tràn trề, tiền đổ về đầy túi khó ai ngờ. Cũng nhờ biết nắm bắt thị trường nên con giáp này mới có thể đưa những quyết định đầy táo bạo như vậy.

Trong ngày Thổ Mộc xung khắc như hôm nay, con giáp tuổi Mão chẳng thể nào kiếm chế được cơn nóng giận của mình mà nói ra những lời gây tổn thương nửa kia của mình. Đã đến lúc bạn cần phải trưởng thành hơn, đừng hành xử trẻ con như thế mãi nữa.

Quý nhân phù trợ hôm nay: tuổi Mùi, Tuất

Tử vi tuổi Thìn

Hôm nay chịu ảnh hưởng của cục diện Sửu Thìn Tương Phá, người tuổi Thìn sẽ phải đương đầu với vô vàn khó khăn trắc trở trong khoảng thời gian này. Nhất là trong các mối quan hệ với các thành viên trong gia đình, bạn cần hạ bớt cái tôi của mình xuống thì hơn.

May mắn là có Chính Quan tương trợ nên hung hiểm cuối cùng cũng sớm được hóa giải. Sự chăm chỉ nỗ lực cùng với tinh thần trách nhiệm cao chính là chìa khóa giúp bạn vượt qua mọi chuyện một cách dễ dàng hơn nhiều.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 30 âm lịch nhân thần ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng. Bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Quý nhân phù trợ hôm nay: tuổi Tý, Thân

Tử vi tuổi Tị

Tử vi ngày mới cho biết tuổi Tỵ sẽ đón không ít tin vui trong ngày Sửu Tị Bán Hợp như hôm nay. Những thành quả mà bạn có được lúc này chính là nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn trong suốt thời gian qua.

Bạn có thể tự hào về chính bản thân mình, vì những gì mình đã thể hiện và đạt được trong những ngày vừa qua. Công việc thuận lợi, tiền bạc trong túi của bạn cứ ngày một đầy thêm lên. Bạn sẽ chẳng phải lo lắng thêm về chuyện tiền bạc trong ngày có Chính Tài xuất hiện nữa.

Ngũ hành Hỏa sinh Thổ mang đến tia hy vọng mới cho người độc thân trong ngày thứ 7 này. Bạn có thể được bạn bè, người thân hay đồng nghiệp giới thiệu cho đối tượng phù hợp, đừng bỏ lỡ cơ hội kết giao với người mà bạn đang tìm kiếm bấy lâu.

Quý nhân phù trợ hôm nay: tuổi Dậu, Thân

Tử vi tuổi Ngọ

Hôm nay cục diện Sửu Ngọ Tương Hại sẽ tác động không nhỏ đến vận trình của người tuổi Ngọ. Bản mệnh đã nỗ lực khá nhiều nhưng thành quả thu về lại chẳng được bao nhiêu. Dường như có điều gì vẫn đang ngáng trở con đường tiến thân của bạn.

May mắn là với sự xuất hiện của cát thần Thiên Tài, con giáp này không còn phải bận tâm quá nhiều đến những chuyện chi tiêu sinh hoạt thường ngày nữa. Bạn có nhận được một khoản thu nhập kha khá nhờ vào nghề tay trái trong khoảng thời gian này.

Chuyện tình cảm của bạn cũng có chuyển biến khá tích cực trong ngày Hỏa Thổ tương sinh này. Hai người đã biết dành thời gian để chia sẻ và lắng nghe nhau nhiều hơn, những hiểu lầm và mâu thuẫn nhờ thế mà được gỡ bỏ từng chút một.

Quý nhân phù trợ hôm nay: tuổi Dần, Mùi

Tử vi tuổi Mùi

Hôm nay tuổi Mùi cần bình tĩnh hơn trong ngày Sửu Mùi Tương Xung này. Có vẻ như bạn và đối phương sẽ gặp phải không ít bất đồng trong cách giải quyết công việc. Tốt nhất con giáp này đừng quá cố chấp nữa, hãy học cách tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh.

Cũng bởi sự xuất hiện đầy hung hiểm của hung thần Thiên Quan chính là lời cảnh báo bạn cần phải hết sức thận trọng khi đưa ra những lựa chọn của mình. Nếu có thể hãy lắng nghe những lời góp ý của những người có kinh nghiệm đi trước, bạn chắc chắn sẽ có được bài học cho riêng mình.

Để công việc được thuận lợi suôn sẻ hơn, bản mệnh nên chọn giờ đẹp và hướng tốt để xuất hành tiến hành công việc. Theo đó, bạn có thể đi về hướng Đông Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Tây Bắc để gặp được Tài thần.

Quý nhân phù trợ hôm nay: tuổi Mão, Ngọ

Tử vi tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho thấy sự xuất hiện của Chính Ấn trong ngày thứ 7 này tạo thêm cho con giáp tuổi Thân nguồn động lực không hề nhỏ để đối diện với khó khăn thử thách trước mắt. Bạn có cơ hội được thể hiện những khía cạnh đầy mới mẻ của bản thân, để lại dấu ấn mạnh mẽ với đồng nghiệp và cấp trên.

Trong ngày ngũ hành Thổ sinh Kim, bản mệnh còn độc thân có thể gặp được một nửa định mệnh của mình một cách tình cờ khó ai ngờ. Mối nhân duyên tốt đẹp có thể tìm đến bạn bất ngờ như vậy, hãy mở lòng đón nhận nhé.

Xem ngày tốt theo Nhị thập bát tú, trong ngày 30/4/2022 này, bạn có thể khởi công tạo tác mọi việc đều tốt lành, tốt nhất là xây cất lầu gác, chôn cất, cưới gả. Các việc khác cũng tốt như dựng phòng, cất trại hay xuất hành.

Quý nhân phù trợ hôm nay: tuổi Tý, Tị

Tử vi tuổi Dậu

Hôm nay Tam Hợp ở bên trợ mệnh, con giáp tuổi Dậu có thể tự tin vào chính bản thân mình với những thành quả có được. Sự kiên trì bền bỉ của bạn suốt thời gian qua cuối cùng đã mang về cho bạn những trái ngọt vô cùng xứng đáng.

Thiên Ấn đồng hành, bạn khẳng định được vị thế của bản thân trong tập thể, đánh dấu sự vươn mình mạnh mẽ trên con đường thăng tiến. Chẳng ai có thể phủ nhận được sự năng nổ đầy nhiệt huyết cống hiến hết mình của bạn trong những ngày này.

Đào hoa vượng sắc, mối quan hệ giữa các cặp đôi có thể được thăng cấp hơn trong ngày Thổ Kim tương sinh này. Sau bao sóng gió, hai người ngày càng thấu hiểu nhau hơn, tình cảm đôi bên ngày càng thêm mặn nồng.

Quý nhân phù trợ hôm nay: tuổi Sửu, Thìn

Tử vi tuổi Tuất

Tử vi hôm nay cục diện Tuất Sửu Tương Hình sẽ mang đến cho người tuổi Tuất không ít trở ngại trong ngày thứ 7 này. Đó chính là nguyên nhân khiến con giáp cứ muộn phiền mãi không thôi. Những lo lắng này đã tạo ra cho bạn những áp lực vô hình, khiến tâm trạng của bạn chẳng thể nào tốt lên được.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Chính Quan sẽ giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chỉ cần bạn luôn vững tâm và tin tưởng vào chính bản thân mình, bạn có thể biến những thách thức này thành cơ hội để tiến thân đó.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông Bắc phía ngoài phòng thai phụ, giường ngủ và nhà vệ sinh. Do đó, bản mệnh không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Quý nhân phù trợ hôm nay: tuổi Mão, Dần

Tử vi tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết có quý nhân Tam Hội ở bên trợ mệnh, người tuổi Hợi có thể yên tâm không cần phải lo lắng quá nhiều về công việc trong thời gian này nữa. Mọi việc đang tiến triển vô cùng thuận lợi đúng như những gì bạn đã lên kế hoạch từ trước đó.

Tuy nhiên, thứ 7 này không phải là một ngày may mắn với bạn trên phương diện tiền bạc khi có Kiếp Tài xuất hiện trong vận trình. Bạn cần tỉnh táo và sáng suốt hơn, đừng để bản thân bị những lời ngon ngọt làm cho xiêu lòng. Bạn sẽ chẳng thể giữ được tiền trong tay mình nếu cứ tiếp tục cả tin như vậy đó.

Thủy Thổ bất dung, chuyện tình cảm của con giáp này chẳng được như mong đợi. Những trắc trở trong tình duyên cứ tìm đến liên tục khiến bạn chẳng thể có được hạnh phúc trọn vẹn. Sự cô đơn cứ không ngừng bủa vây lấy bạn.

Quý nhân phù trợ hôm nay: tuổi Mão, Dần

*Bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.