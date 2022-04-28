Tử vi thứ 6 ngày 29/4/2022 của 12 con giáp: Mão được đối phương chăm sóc kỹ lưỡng, Ngọ có thu nhập vững vàng, Hợi kiếm tiền chậm nhưng chắc

Con giáp này tin lầm người, cũng nuôi lòng tham khi chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không hề nghĩ rằng có nhiều chuyện nguy hiểm ẩn chứa phía sau.

Xem tử vi hôm nay thứ 6 ngày 29/4/2022 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tý dễ vì mù quáng mà phạm sai lầm, dẫn đến việc phải trả giá đắt, tiền bạc bạn gom góp bấy lâu nay bỗng biến tan trong chớp mắt.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này còn dễ chịu tổn thương. Người ấy chẳng những không an ủi mà còn trách cứ, tranh cãi với bạn vì những sai lầm, vì tổn thất tiền bạc trong ngày.

Tuổi Sửu

Xem tử vi con giáp, người tuuổi Sửu được giúp đỡ khá nhiều trong công việc. Tinh thần làm việc nhiệt tình, hết mình của con giáp này gây được ấn tượng tốt với cấp trên, cùng với thành quả tốt phía sau, bạn dễ được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc khối lượng công việc tăng lên, độ khó khăn cũng tăng lên, sức ép trên vai con giáp này cũng càng ngày càng lớn hơn, bạn cần phải sắp xếp công việc để đạt hiệu quả cao hơn.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này dễ nảy sinh bất đồng, mâu thuẫn với người mình yêu. Tất cả cũng chỉ vì các bạn chẳng có nhiều thời gian dành cho nhau, bạn thì đã quá mệt mỏi vì công việc nên cũng chẳng còn sức dỗ dành.

Tuổi Dần

Con đường tài lộc của người tuổi Dần càng ngày càng hanh thông thuận lợi. Người làm kinh doanh sẽ dễ kiếm tiền hơn người làm công ăn lương trong ngày hôm nay.

Bạn cần phải quyết đoán, dứt khoát để đưa ra lựa chọn nhanh chóng và chính xác nhất. Thời cơ chẳng có nhiều, nếu bạn để lỡ mất thì khó có thể đạt được mục tiêu mà mình hằng mong đợi.

Chuyện tình cảm không có nhiều biến động, gia đạo bình an, đời sống hôn nhân hài hòa. Tuy vậy, bạn và người ấy nên dành thêm thời gian dành cho nhau để hâm nóng tình cảm .

Tuổi Mão

Xem tử vi hàng ngày, người tuổi Mão cần chú ý hơn trong công việc. Thái độ bất mãn, thiếu trách nhiệm có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng mà chính bạn là người phải trả giá.

Con giáp này cảm thấy mình đang có được hạnh phúc trong tình yêu nhưng công việc thực sự là 1 gánh nặng.

Bản mệnh đón tin vui khi mà người ấy dành cho bạn tình cảm chân thành. Con giáp này cảm thấy những hy sinh trước đó của mình thực sự xứng đáng, bạn cũng đã được đối phương yêu thương và quan tâm hết lòng.

Tuổi Thìn

Có thê rngười tuổi Thìn sẽ mất đi công sức gây dựng bấy lâu của mình trên con đường sự nghiệp khi mà công việc bị tiểu nhân cản trở, khiến cho những kế hoạch đang tiến hành của bạn bị dừng lại.

Con giáp này có xu hướng không thỏa hiệp, dễ đưa ra nhiều phán đoán gây ảnh hưởng xấu đến vện kiếm tiền.

Bạn có người ở bên che chở, an ủi mỗi khi bạn thấy buồn, cũng như lắng nghe, chia vui với bạn hàng ngày.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi hôm nay thứ 6 ngày 29/4/2022 của 12 con giáp cho thấy, khả năng kiếm tiền của người tuổi Tỵ tăng lên vượt bậc. Con giáp này vận dụng được những năng lực tiềm ẩn của mình, tận dụng thời gian rảnh để tăng thêm thu nhập.

Bạn hiểu rằng mình đã có những lựa chọn sai lầm nhưng giờ đây muốn quay đầu cũng khó khăn.

Nỗi buồn chôn giấu sâu trong lòng, bản mệnh thậm chí chẳng dám hé răng tâm sự nỗi lòng với ai.

Tuổi Ngọ

Hôm nay người tuổi Ngọ được tạo điều kiện để có nguồn thu nhập vững vàng, ổn định. Bạn sẽ không mất nhiều thời gian lo lắng, chạy vạy ngược xuôi tìm kiếm tiền bạc hay vay mượn nợ nần nữa.

Bản mệnh cũng giải quyết được khá nhiều vấn đề đang tồn tại trong mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy. Những nút thắt khó khăn trước đó dần được tháo gỡ.

Bạn đã thấu tỏ hơn nỗi lòng của đối phương khi biết cách đặt mình vào vị trí của người ấy.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 29/4/2022, công việc của người tuổi Mùi tiến triển thuận lợi, hanh thông hơn nhiều. Bản mệnh phát huy được đúng năng lực của chính mình. Bạn tìm thấy cơ hội để thể hiện bản thân, sở trường được vận dụng tối đa. Cấp trên khá hài lòng với tinh thần làm việc của con giáp này, có thể sẽ tin tưởng và trao thêm trọng trách cho bạn. Hôm nay con giáp này không phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc.

Chuyện tình cảm dường như vẫn là điều gì đó hết sức xa vời với con giáp này, khi bản mệnh không biết phải làm thế nào để bày tỏ tình cảm với người với mình thầm thương trộm nhớ.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân hôm nay thiếu tập trung trong công việc. Hãy mau chấn chỉnh lại cách làm việc để nắm bắt cơ hội, giành lấy thành công cho mình.

Bản mệnh quan niệm "năng nhặt chặt bị", làm tốt công việc, lại trọng chữ tín trong chuyện tiền bạc nên vận khí tài ổn định.

Con giáp này đang gặp phải những chuyện khó xử về tình cảm. Bạn cảm thấy mình ở thế tiến thoái lưỡng nan, khi mà điều mà người ấy yêu cầu đi ngược lại với niềm tin trong bạn.

Tuổi Dậu

Xem tử vi ngày mới cho thấy, đây là một ngày đầy những tin vui về con đường công danh sự nghiệp của tuổi Dậu. Con giáp này được làm việc đúng với sở trường của mình, thành công cũng nhờ thế mà đến nhanh hơn.

Bạn không đòi hỏi nhận được phần thưởng ngay lập tức mà mong muốn để cấp trên thực sự hiểu được mình.

Trong chuyện tình cảm, có thể những lời nói vô tình của bạn lại khiến cho đối phương hiểu lầm mà từ chối tình cảm bạn gửi trao. Hãy tìm cách để giải thích cho đối phương hiểu về tình cảm thực sự của mình nhé.

Tuổi Tuất

Niềm vui trong ngày chẳng được trọn vẹn với người tuổi Tuất khi những lời đồn thổi vô căn cứ có thể khiến uy tín cá nhân của bạn trong công việc bị ảnh hưởng, những kế hoạch sắp tới bị ngưng trệ.

Bạn cần phải tìm cách để chứng minh sự trong sạch của mình, hãy dùng hành động thực tế thay vì chỉ nói suông.

Chuyện tình duyên của người tuổi Tuất thứ 4 này khá tốt, người độc thân tìm thấy được 1 nửa của mình. Sức hút cá nhân của con giáp này tăng lên rõ rệt, dễ dàng có người theo đuổi.

Tuổi Hợi

Xem tử vi hôm nay thứ 6 ngày 29/4/2022 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tuất nên mềm mỏng, linh hoạt hơn trong việc. Điều này sẽ khiến quá trình hợp tác cùng đồng nghiệp dễ dàng hơn. Đặc biệt hãy cân nhắc từng lời nói, hành động của mình.

Bạn luôn dựa vào sức mình, không bao giờ dùng thủ đoạn để kiếm tiền nhanh, do vậy tiền kiếm được chậm mà chắc.

Bạn có vẻ ngoài rạng rỡ, yêu đời hơn hẳn so với trước đây khi có tình yêu. Con giáp này cũng biết cách để bày tỏ tình cảm với đối phương, để người ấy cũng có được trải nghiệm hạnh phúc như mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.