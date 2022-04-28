Tử vi thứ 6 (29/4/2022) của 12 chòm sao: Song Tử tỏa sáng nhất, Sư Tử gác lại công việc bên cạnh gia đình, Thiên Bình có cân bằng tài chính

Tình hình tài chính của chòm sao này sẽ dễ dàng tin lời người khác mà để tiền vào nơi rất đáng tin cậy. Khi ấy Bạch Dương sẽ có thể mất tiền lúc nào không hay.

Tử vi 12 cung hoàng đạo dự báo Bạch Dương rất dễ đưa ra các quyết định vội vàng trong ngày hôm nay. Bạn hay nóng vội, chưa kịp suy xét kỹ càng mọi chuyện mà đã ra lựa chọn cho mình. Đây sẽ chính là lúc chòm sao này để lộ sơ hở của mình cho kẻ xấu lợi dụng.

Mối quan hệ giữa Bạch Dương và người ấy vẫn chưa có khởi sắc, cả hai bạn đang thiếu đi sự quan tâm và chia sẻ với nhau. Đây chính là lý do khoảng cách giữa hai bạn cứ ngày càng trở nên xa cách hơn nhiều.

Tử vi cung Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Hôm nay Kim Ngưu trở nên cố chấp, không chịu lắng nghe mọi người xung quanh. Đây sẽ chính là một trong những lý do khiến cho sự mâu thuẫn giữa cả hai đang liên tục nảy sinh. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy cũng vì thế mà ngày càng căng thẳng hơn trước.

Không ai có thể chê trách năng lực của cung hoàng đạo này, thế nhưng việc bạn cứ đang khăng khăng với ý kiến của riêng bản thân mà bỏ qua những lời góp ý của người khác lại khiến cho bầu không khí không được thoải mái như trước kia nữa.

Ngưu Ngưu cần phải quan tâm đến sức khỏe của bản thân hơn nữa nhé, đừng vì quá mải mê với công việc hoặc là những thú vui cá nhân. Một giấc ngủ sâu và đủ giấc sẽ giúp cho tinh thần của bạn được thoải mái hơn nhiều đấy.

Tử vi cung Song Tử (21/5 – 21/6)

Theo tử vi ngày mới Song Tử đang có được những cơ hội được tỏa sáng trong ngày hôm nay. Nhất là đối với ai đang làm trong lĩnh vực nghệ thuật, dịch vụ, bạn sẽ nhận được sự đánh giá cao về khả năng của mình. Các ý tưởng độc đáo của Song Tử sẽ nhận được những lời khen ngợi không ngớt.

Về mặt tình cảm, nếu như bạn còn độc thân sẽ có cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp với mình trong khoảng thời gian này. Song Tử cần mở lòng mình và đón nhận yêu thương đang đến với mình nhé.

Song Tử cần dành ngày nghỉ để có thể nghỉ ngơi đúng nghĩa đấy nhé. Chòm sao này cần gạt bỏ tất cả mọi công việc sang một bên và không nên quá cố gắng đến mệt mỏi quá sức đó nhé.

Tử vi cung Cự Giải (22/6 – 22/7)

Hôm nay Cự Giải rất khó để kiểm soát được cảm xúc của mình trong ngày này. Một số những công việc phát sinh sẽ khiến cho bạn phải ra tay xử lý mà không có được sự trợ giúp của ai cả. Đây chính là lý do khiến chòm sao này dễ nổi nóng và trách mắng mọi người vô cớ.

Với sự cố chấp của Cự Giải, người độc thân vẫn sẽ chưa thể tìm được nửa kia của mình. Có vẻ như chòm sao này còn phải mất thêm nhiều thời gian hơn nữa thì mới có thể tìm được cho mình một nửa hoàn hảo như sự chờ đợi.

Cự Giải sẽ phải chi ra một số tiền tương đối lớn trong ngày thứ 6 này. May mắn là túi tiền của cung hoàng đạo này vẫn đang đầy ăm ắp nên bạn cũng sẽ không phải lo lắng gì quá nhiều cả.

Tử vi cung Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi hôm nay cho biết Sư Tử có những niềm vui và hạnh phúc mà không phải lúc nào bạn cũng có được. Chòm sao này sẽ được tận hưởng những khoảnh khắc rất vui vẻ bên những người mà mình yêu thương. Sẽ không còn bất cứ rào cản nào ngăn trở bạn và người ấy đến với nhau cả.

Sư Tử sẽ không còn phải vướng bận gì nhiều trong ngày này nữa. Gác lại mọi công việc sang một bên, chòm sao này đang có được những ngày vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu trong gia đình của mình.

Túi tiền của Sư Tử sẽ vơi đi rất nhiều trong khoảng thời gian này. Đổi lại chòm sao này sẽ có được các trải nghiệm tuyệt vời mà từ trước nay bạn lại chưa từng biết đến chúng cả.

Tử vi cung Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi nói rằng Xử Nữ không gặp bất cứ trở ngại nào cả, mà sẽ băng băng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao phó trước khi kỳ nghỉ lễ bắt đầu. Và bạn sẽ không gặp bất cứ vướng bận và trục trặc gì trong 4 ngày nghỉ tới đâu nhé.

Về phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa cả hai bạn đang có nhiều khởi sắc hơn khi mà cả hai thường xuyên biết quan tâm và chia sẻ cùng nhau hơn. Hãy nhân cơ hội này để có thể thăng cấp tình cảm giữa cả hai lên những nấc thang mới hơn nữa nhé.

Tâm trạng của chòm sao này cũng đã tốt hơn thời gian trước rất nhiều so với thời gian trước đấy nhé. Sức khỏe của bạn cũng vì vậy mà được cải thiện hơn nữa.

Tử vi cung Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi hôm nay cho biết Thiên Bình phải đối mặt với những rắc rối phát sinh trong ngày này. Cung hoàng đạo này sẽ phải tốn kha khá thời gian để xử lý các vấn đề này. May mắn là chòm sao này vẫn có được sự trợ giúp của mọi người do đó mọi chuyện cũng sẽ sớm đâu vào đây mà thôi.

Về phương diện tình cảm của Thiên Bình không được như ý muốn. Các ý kiến bất đồng khiến cho mối quan hệ giữa hai bạn đang dần trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Bạn và người ấy sẽ không ngừng tranh cãi, mâu thuẫn cũng vì thế mà không ngừng gia tăng.

Tình hình tài chính của Thiên Bình cũng đang tương đối ổn định. Các khoảng thu chi đang rất cân bằng cho thấy khả năng quản lý tiền bạc của chòm sao này cũng sẽ không hề tệ chút nào cả.

Tử vi cung Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Hôm nay cho biết Bọ Cạp rất khó giữ được sự bình tĩnh trong ngày này. Có vẻ như chòm sao này và mọi người xung quanh không có tiếng nói chung, diễn đến bất đồng nảy sinh trong tập thể. Dù thế nào đi nữa thì chòm sao này không nên nổi nóng, mà cần kiên trì và nhẫn nại hơn nữa nhé.

Về phương diện tình cảm, vì những vết thương trong quá khứ mà bạn vẫn chưa thể nào mở lòng mình ra với ai khác cả. Có lẽ cung hoàng đạo này sẽ phải mất một thời gian nữa mới thoải mái khi mà tiếp xúc với những người khác giới đang có ý định làm quen với mình.

Bạn không nên quá nuông chiều bản thân đấy nhé, chòm sao này hãy cố gắng tránh xa các loại đồ ăn thức uống không tốt cho sức khỏe. Một chế độ sinh hoạt điều độ sẽ là điều cần thiết nhất cho Bọ Cạp vào lúc này.

Tử vi cung Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi hôm nay Nhân Mã cảm thấy thất vọng khi mà không đạt được những mục tiêu mà bản thân đã mong đợi. Không phải lúc nào mọi chuyện cũng đúng như những gì mà bản thân bạn mong muốn, vì thế bạn cần học cách hãy chấp nhận nhé.

Chòm sao này không muốn gò bó bản thân, bạn luôn thích sự tự do mà không phải ai cũng có được. Đây chính là lý do bạn không hề lo lắng việc bản thân có đang độc thân hay không.

Túi tiền của chòm sao này sẽ vơi đi trông thấy trong ngày thứ 6 này. Có vẻ như Nhân Mã đã mua sắm và chi tiêu không ít cho những món đồ quần áo, túi xách, và giày dép. Và những thứ đó lại đang quá thừa thãi với bạn rồi đấy.

Tử vi cung Ma Kết (22/12 – 19/1)

Hôm nay nói rằng Ma Kết không nên dễ tin lời bất cứ ai trong ngày này. Nhất là trong những vấn đề liên quan đến tiền bạc, sự cả tin của chòm sao này sẽ chính là điểm yếu mà kẻ xấu bụng luôn muốn lợi dụng để tấn công.

Trước kỳ nghỉ lễ dài ngày, bạn phải tất bật hoàn thành những công việc để có thể chạy đúng được tiến độ đã đề ra trước đó. Việc bạn đang làm sẽ có thể khiến cho chòm sao này cảm thấy rất mệt mỏi và căng thẳng nhiều.

Tình hình sức khỏe của chòm sao nào có vẻ như không được tốt cho lắm. Ma Kết nên dành nhiều thời gian hơn nữa để có thể nghỉ ngơi nhiều và thư giãn hơn. Có như vậy tình thần và thể lực của bạn mới đáp ứng được những yêu cầu mà công việc đề ra nhé.

Tử vi cung Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Theo tử vi ngày mới, Bảo Bình luôn luôn cảm thấy rất bất an và lo lắng nhiều về những sự rắc rối bất ngờ phát sinh. Sự bối rối của chòm sao này sẽ chính là sơ hở trong thời điểm này đấy nhé. Do đó bạn hãy thật bình tĩnh và xem xét lại lại từng vấn đề để không phạm phải sai lầm đáng tiếc nhé.

Mối quan hệ giữa những cặp đôi đang có vẻ như không được hài hòa như trước cho lắm. Cả hai bạn bởi vì sự bất đồng quan điểm mà sẽ nảy sinh tranh cãi, bầu không khí dần trở nên gượng gạo và khó xử hơn nhiều đấy nhé.

Đây sẽ chưa phải là lúc chòm sao này có thể phung phí tiền bạc vào các mục đích không chính đáng đâu đấy nhé. Bạn cần tiết kiệm và để ra một khoản dự phòng cho những trường hợp cấp bách có thể xảy ra nhé.

Tử vi cung Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi ngày mới cho thấy Song Ngư trở nên nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều. Cung hoàng đạo này dễ vướng vào những mối quan hệ phức tạp và không thể nhận ra đâu mới là điều đúng đắn. Bạn sẽ khó chấp nhận sự thật và tự lừa dối mình, cuối cùng người bị tổn thương lại chỉ có mình bạn mà thôi.

May mắn với bạn là sẽ không có quá nhiều vấn đề phát sinh trong công việc quá đâu nhé. Mọi chuyện vẫn đang tiến triển theo đúng theo như kế hoạch mà chòm sao này lập ra từ trước rồi.

Tình hình sức khỏe của bạn sẽ không được khả quan cho mấy trong những ngày trước kỳ nghỉ lễ này. Chính vì vậy Song Ngư cần chú ý nhiều hơn đến vấn đề ăn uống và nghỉ ngơi điều độ hơn nhé.

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.