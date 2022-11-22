Tử vi thứ 4 ngày 23/11/2022: Tam Hợp cục che chở, 4 con giáp sau cát khí dồi dào, tài lộc khả quan, mọi việc tiến triển rất thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 19:42

Xem tử vi hàng ngày có tác dụng tham khảo, giúp bạn biết được sơ lược những gì mà mình phải đối mặt trong ngày. Dù gặp may mắn hay xui xẻo, bạn không nên lấy đó để chủ quan hoặc bi quan, mà hãy vững vàng và nhanh chóng nhận ra đâu là việc mình nên làm, giúp cuộc sống phát triển theo hướng tốt đẹp hơn.

Tuổi Dần

Trong ngày Tam Hội xuất hiện, người tuổi Dần được trợ lực nên mọi việc tiến triển rất thuận lợi, làm việc có đầu có cuối. Cũng bởi bạn biết năng lực của mình tới đâu để phát huy đúng lúc. Ngày này bạn đưa ra những ý tưởng mới mẻ, sáng tạo nên tất nhiên sẽ rút ngắn thời gian hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao của mình.

Không chỉ công việc, phương diện tài lộc của những chú Hổ cũng rất khả quan. Bạn đang có nguồn thu nhập ổn định, không phải lo lắng quá nhiều về việc chi tiêu trong ngày. Con giáp này luôn đi theo kế hoạch đã lập ra cho nên giải quyết suôn sẻ vấn đề tài chính, cân bằng thu chi của bản thân cũng như gia đình.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của Dần vẫn chưa thật sự suôn sẻ như bạn mong muốn. Chịu ảnh hưởng từ ngũ hành xung khắc, mâu thuẫn giữa các cặp đôi ngày càng gia tăng và mức độ ngày càng nghiêm trọng. Bạn nên hạ cái tôi cá nhân của mình xuống, đừng ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình khi ở trong mối quan hệ hai người.

Tử vi thứ 4 ngày 23/11/2022: Tam Hợp cục che chở, 4 con giáp sau cát khí dồi dào, tài lộc khả quan, mọi việc tiến triển rất thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Được Chính Quan tương trợ, hôm nay là một ngày làm việc suôn sẻ với tuổi Ngọ. Bạn đang cố gắng hết sức mình vì tương lai, mong sớm giành được vị trí như mong muốn. Để trở nên nổi bật hơn trước đối thủ, bạn hãy thử suy nghĩ và đưa ra quyết định dứt khoát để tiến hành những ý tưởng và dự định đã ấp ủ của mình.

Nhìn chung ngày này bạn cứ triển khai mọi thứ theo kế hoạch đã định sẵn thì không gặp phải trở ngại hay khó khăn gì. Đừng quên thái độ của cấp trên vẫn chưa rõ ràng, nên càng không được phép lơ là, chủ quan. Cũng đừng vì thế mà ủ rũ chán nản, bạn chỉ cần chăm chỉ cố gắng hơn nữa thì thời cơ sẽ đến với mình.

Hỏa sinh Thổ giúp đường tình duyên vô cùng tuyệt vời, người độc thân có thể tiến hành tỏ tình với người mình đã thầm thương trộm nhớ từ lâu, chắc chắn sẽ nhận được kết quả như mong đợi. Các cặp đôi có thể tranh thủ cơ hội này để hâm nóng mối quan hệ, hàn gắn những rạn nứt bấy lâu.

Tử vi thứ 4 ngày 23/11/2022: Tam Hợp cục che chở, 4 con giáp sau cát khí dồi dào, tài lộc khả quan, mọi việc tiến triển rất thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Đón Tam Hợp Thái Tuế hậu thuẫn, người tuổi Thân tha hồ làm việc của mình khi thần May Mắn đang đứng về phía bạn. Bạn nhận được sự khen ngợi và tín nhiệm của cấp trên, thậm chí có thể được tăng lương, tăng thưởng. Vận may của bạn đã tới rồi đó, chỉ cần tiếp tục cố gắng thêm nữa thì chắc chắn sẽ thành công hơn.

Chẳng những vậy, quý nhân còn ở bên che chở, trợ lực cho con giáp này trên con đường kiếm tìm tài lộc cho mình. Tài khí tăng mạnh, bản mệnh có một ngày bội thu, tiền bạc rủng rỉnh. Nhờ vậy, bạn thấy mình làm gì cũng thuận lợi và chẳng phải lo lắng không đủ tiền để chi tiêu.

Thổ sinh Kim cũng mang tới cho những chú Khỉ chuyện tình cảm tốt đẹp. Có thể thấy mối quan hệ của bạn và người ấy đang bước vào giai đoạn ngọt ngào, tiến triển rất tốt. Đối phương luôn lắng nghe và thấu hiểu bạn, hai người tìm được sự đồng điệu trong cuộc sống. Đây chính là bí quyết giúp mối quan hệ của hai bạn bền chặt.

Tử vi thứ 4 ngày 23/11/2022: Tam Hợp cục che chở, 4 con giáp sau cát khí dồi dào, tài lộc khả quan, mọi việc tiến triển rất thuận lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Lục Hợp giúp các mối quan hệ của tuổi Dậu tiến triển rất tốt, tạo ra cho bạn tâm trạng hào hứng, phấn khởi. Ngày này bản mệnh làm gì cũng vui vẻ, càng có ý nghĩa hơn khi được mọi người đồng tình ủng hộ. Trong mọi tình huống, bạn đều nhận được sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè để hoàn thành nhiệm vụ của mình hiệu quả.

Ngày này tài chính ở mức khá, thu nhập từ công việc chính đều đặn giúp bạn không cần phải quá lo lắng. Tuy nhiên, nếu muốn cuộc sống dư dả hơn, bạn sẽ cần kiếm thêm các khoản thu bên ngoài. Đồng thời hãy cố gắng tích tiểu thành đại, năng nhặt thì chặt bị. Tuổi dậu đừng vội vàng, tham lam mà mạo hiểm đầu tư lớn trước những rủi ro cao.

Ngay cả vận trình tình cảm của tuổi này cũng khởi sắc mạnh mẽ. Đào hoa nở rộ, người độc thân có thể sẽ gặp được tình yêu của đời mình một cách khá tình cờ. Cơ hội đã đến nhưng có thành công hay không lại phụ thuộc vào hành động của bạn, đừng mãi bị động chờ đợi nữa nhé.

Tử vi thứ 4 ngày 23/11/2022: Tam Hợp cục che chở, 4 con giáp sau cát khí dồi dào, tài lộc khả quan, mọi việc tiến triển rất thuận lợi - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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