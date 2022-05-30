Tử vi thứ 4 ngày 01/06/2022 của 12 con giáp: Tý được quý nhân giúp gia tăng tài sản, Mão theo đuổi đam mê còn dang dở, Thìn nên mở lòng lắng nghe đối phương

Mộc - Thủy tương sinh cho thấy cơ hội kết đôi đã tới, nhất là những người độc thân sẽ tỏa ra sức quyến rũ khó cưỡng, khiến hầu như không một ai có thể từ chối bạn. Những cặp vợ chồng lúc này cũng có được khoảng thời gian ý nghĩa để chia sẻ, yêu thương nhau nhiều hơn.

Chính Tài cho con giáp tuổi Tý thấy được lợi thế của một người có tiền, nhờ đó mà bạn tạo động lực hơn cho bản thân trong việc gia tăng tài sản, tiền bạc. Quyết tâm lớn mới mong một ngày bạn hoàn thành được mục tiêu của mình.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 25 âm lịch nhân thần ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tuổi Sửu

Hôm nay Kiếp Tài dễ đẩy con giáp tuổi Sửu vào mâu thuẫn không đáng có với người thân, đồng nghiệp. Có thể đời sống cá nhân của bạn đang dần mất cân bằng vì bạn quá tập trung vào công việc mà quên mất chăm sóc bản thân.

Ngũ hành xung khắc dự báo khó khăn liên quan tới chuyện tiền bạc khiến bạn phải đau đầu xử lý. Nếu ai đó tốt bụng muốn giúp bạn lúc này cũng chỉ là biện pháp tạm thời, chính bạn cũng phải tìm cách để gia tăng thu nhập cho mình bằng mọi cách.

Theo xem ngày tốt theo Nhị thập bát tú khuyên bản mệnh nên kiêng cữ: Chôn cất, cưới gả, mở thông đường nước. Những việc này nếu muốn làm cũng nên để sang thời gian khác thích hợp hơn.

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày, Thiên Quan nhắc nhở một số mong muốn của con giáp tuổi Dần là không xác đáng, bạn phải xem xét lại. Có thể bạn cố chấp, cứng đầu những thiếu sót của mình và cho rằng đó là cá tính, sở thích. Đừng đề cao quá cái tôi vì không ai khác chính bạn sẽ là người chịu thiệt.

Hầu hết những rắc rối mà bạn đối mặt thường xuất phát từ bạn mà ra, do đó, đừng oán trách ai hay đổ lỗi do hoàn cảnh. Chỉ khi bạn thôi đóng vai trò "nạn nhân" thì bạn mới đủ sáng suốt tìm ra cách xử lý phù hợp nhất cho mình.

Tuổi Mão

Hôm nay cho biết Tam Hội xuất hiện nhắc nhở con giáp tuổi Mão đừng vì sự bận rộn quá mức mà quên mất việc bạn cần phải dành thời gian, sự quan tâm và động viên cho các thành viên trong gia đình nữa, Hẳn nhiên vươn đến những đỉnh cao mới trong sự nghiệp là cần thiết, nhưng các khía cạnh khác của đời sống cũng hết sức quan trọng.

Chính Quan giúp con giáp tuổi Mão tin tưởng vào năng lực của mình, có thể từ một thành tựu nho nhỏ trong ngày này cũng trở thành động lực để bạn tiếp tục theo đuổi đam mê đang còn dở dang của mình.

Mộc khí vượng đang tác động tới sức khỏe của bản mệnh, do đó, bạn đừng chủ quan cho rằng mình chỉ mệt một chút thôi. Nếu có bệnh thì tìm cách chữa bệnh từ gốc rễ, nhất định không được xem như không có gì xảy ra.

Tuổi Thìn

Hôm nay Tam Hội càng làm tăng sự gắn kết đối với con giáp tuổi Thìn, bạn cảm thấy muốn chia sẻ thông điệp gì đó đến ai đó thì đơn giản là gọi điện cho họ để trao đổi những cảm xúc thật nhất của mình. Đừng che giấu chúng, đối phương sẵn lòng để lắng nghe mà.

Tỷ Kiên xuất hiện nhắc nhở con giáp tuổi Thìn chớ nên để cảm xúc tiêu cực của ai đó hủy hoại tinh thần vui vẻ của bạn. Hãy nhìn xuyên qua đám mây mờ để cảm nhận những giá trị tích cực nhất của đời sống nhé.

Mộc - Thổ xung khắc khuyên bản mệnh đừng xem thường những khác biệt trong mối quan hệ với người ấy. Bạn có thể muốn im lặng để mọi chuyện qua đi nhưng sự thật vẫn còn nguyên đó, bạn cần tâm sự với một nửa của mình sẽ tốt hơn là giấu giếm vì mọi sự vỡ lở thì nguy cơ chia ly rất cao.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới cho biết Dần Tỵ Tương Hại là lời nhắc nhở người tuổi Tỵ không nên chủ quan với một số sai lầm nho nhỏ đang hiện hữu. Nếu bạn không xử lý kịp thời thì nó có thể trở thành lỗ hổng lớn và làm đắm con thuyền tương lai của bạn đấy.

Thiên Ấn mang lại năng lượng vô hình cho con giáp tuổi Tỵ khiến bạn trở nên có uy lực hơn so với những ngày khác. Dường như bạn đang được nể trọng hơn, được mọi người tín nhiệm hơn bao giờ hết.

Mộc - Hỏa tương sinh cho thấy tình cảm lứa đôi hài hòa, vui vẻ, cả hai tin yêu và cùng nhau vun vén tương lai. Người độc thân có thể tìm thấy ánh sáng sau những ngày tăm tối khi bạn biết mở lòng mình ra để đón nhận tình cảm của người khác giới.

Tuổi Ngọ

Hôm nay ánh sáng của Tam Hợp con giáp tuổi Ngọ và nửa kia rất linh hoạt trong việc cùng nhau xử lý các tình huống khó khăn. Điều quan trọng mà bạn thấy được trong mối quan hệ hiện tại đó là sự thống nhất và đồng lòng.

Chính Ấn mang tin vui khi bạn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người trong từng việc bạn. Có thể có tin liên quan tới công việc giúp bạn cảm thấy hào hứng, tự hào về bản thân.

Ngũ hành tương sinh cho thấy nếu có vấn đề nào liên quan tới tiền bạc bạn cũng đủ sức xử lý gọn gàng, sau khi nhận được lương bạn đừng mua sắm quá tay, nên dành một phần cho việc tiết kiệm được khi nghĩ tới việc tiêu xài nhé.

Tuổi Mùi

Hôm nay Kiếp Tài dự báo có những khúc mắc, nếu cảm thấy thái độ của những người xung quanh quá ngạo mạn, ích kỷ thì con giáp tuổi Mùi đừng mất thêm thời gian cho họ nữa. Hãy tập trung vào công việc của mình và cho bạn những phút thoải mái, được là chính mình nhé, điều đó thực sự quan trọng.

Mộc - Thổ xung khắc cho thấy sự cố chấp, thiếu sự lắng nghe là tác nhân khiến bản mệnh bị thất thế, mất uy tín trong ngày này. Đã đến lúc bạn biết hạ cái tôi xuống và học cách thấu hiểu mọi người xung quanh mình hơn.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam của phòng thai phụ, giường ngủ và nhà vệ sinh. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành các công việc sửa chữa như đục lỗ, đóng đinh, thay khóa cửa... Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho thấy ảnh hưởng của Lục Xung không hề nhỏ vì con giáp tuổi Thân đã để cho một số rắc rối trong mối quan hệ đi quá xa. Nếu có xin lỗi cũng không hoàn toàn nhận được sự phản ứng tích cực của đối phương.

Sự cởi mở, tinh thần tự tin và tích cực nhờ Thực Thần đưa tới sẽ giúp con giáp tuổi Thân gây ấn tượng với một nhân vật đặc biệt nào đó, giúp bạn có thể tạo được lợi thế so với những người khác. Đừng bỏ lỡ cơ hội của mình nhé.

Mộc - Kim xung khắc dự báo về vấn đề sức khỏe của bản mệnh không được đảm bảo. Thời tiết mùa Hè này bạn nên tránh ăn đồ để qua đêm, cho dù để trong tủ lạnh cũng không hoàn toàn an toàn như bạn nghĩ đâu.

Tuổi Dậu

Hôm nay sự kiên trì của tuổi Dậu ngày hôm nay sẽ bị thách thức dưới sự tác động tiêu cực của Thương Quan, nhưng bạn biết mình cần phải làm gì để khẳng định bản thân. Và nhờ thế, không khó khăn để bạn có thể chinh phục được sự ngưỡng mộ và tôn trọng của đám đông.

Mộc - Kim xung khắc không hề tốt cho mối quan hệ của bạn với người thân và thậm chí với một nửa của bạn. Bạn không hài lòng vì có thể người ấy đang bảo vệ người ngoài chứ không phải bạn, thực ra đối phương đang cố gắng phân tích đúng sai với bạn mà thôi.

Trong tháng này, vị trí Thai thần ở bếp, do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành tu sửa những đồ vật này, tránh làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay có Tam Hợp mà tình cảm của con giáp tuổi Tuất với một nửa của mình lúc này rất mặn nồng. Hai bạn có cơ hội sống lại những ngày mới yêu được đong đầy bằng những kỷ niệm đẹp, ý nghĩa bên nhau.

Ảnh hưởng của Tỷ Kiên nên tuổi Tuất cảm thấy buồn bã, mất niềm tin khi ai đó không hiểu bạn. Hãy cứ cố gắng kết nối với họ và bày tỏ mình một cách chân thật, cởi mở nhất. Khi họ hiểu bạn thì bạn sẽ thấy mọi việc tốt đẹp thôi mà.

Mộc - Thổ xung khắc cho thấy bản mệnh đang cảm thấy ngộp thở trước rất nhiều các chi tiết vụn vặt, bất lợi cho mình và từ đó cảm thấy căng thẳng hơn. Việc bạn cần làm đó là nên tránh xa các tác nhân tiêu cực, con người tiêu cực mới mong thay đổi tình hình.

Tuổi Hợi

Lục Hợp dự báo khả năng kết nối với những người khác thực sự mạnh mẽ, và trong ngày hôm nay, bạn càng thể hiện được điều đó. Vậy thì đây là cơ hội tốt cho bạn xây dựng các mối quan hệ mới mẻ đấy.

Thiên Tài mang lại niềm vui liên quan tới tiền bạc, nhờ đó mà người tuổi Hợi có cơ hội được sống trong sự hưởng thụ mà tiền mang lại, thậm chí là phù phiếm. Ngoài ra, có những người còn may mắn phát huy được năng lực của mình trong việc đầu tư để giành về mình lợi nhuận cao trong ngày.

Ngũ hành tương sinh cho thấy bản mệnh rất biết cách tự kiềm chế bản thân, có trách nhiệm và mang tố chất quản lý tuyệt vời, Ma Kết có thể hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!