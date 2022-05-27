Tử vi chủ nhật ngày 29/5/2022 của 12 con giáp: Tý cùng nửa kia quấn quýt không rời, Dần hợp tác được mối làm ăn lớn, Ngọ buôn bán đắt như tôm tươi

Trên phương diện tình cảm, tuổi Tý có được nhiều niềm vui. Ngày này yêu thương tràn đầy, các cặp đôi bên nhau quấn quýt không rời, tình yêu thăng hoa rực rỡ, tạo nên những niềm vui không gì có thể sánh bằng.

Hôm nay, tuổi Tý làm bất cứ việc gì cũng nên suy nghĩ thấu đáo trước sau. Đừng để việc dở dang lại muốn thay đổi. Nếu kế hoạch được lên chi tiết rõ ràng, con giáp này sẽ nhận được kết quả tốt hơn.

Tuổi Sửu

Vì có Thiên Tài chiếu mệnh nên các bạn tuổi Sửu sẽ thấy công việc mình làm nhanh hơn mọi ngày, hay có trúng thưởng hoặc may mắn bất ngờ. Tuy nhiên đừng vội mừng, nếu không biết tiết chế bản thân thì lộc đi rất nhanh.

May mắn có Tam Hội cục chỉ đường dẫn lối nên Sửu biết cách đối đãi với người ngoài và người nhà một cách khéo léo. Thời gian này bạn hay được mọi người khen thầm là có duyên nên ai cũng muốn làm quen với bạn.

Tuổi Dần

Hôm nay, tài lộc về nhà nhiều như nước, tuổi Dần giảm bớt được rất nhiều lo lắng. Tài lộc phần lớn đến từ hợp tác làm ăn, đôi bên hợp tác với nhau cùng có lợi, hứa hẹn lợi nhuận tăng cao vượt bậc.

Tình cảm gia đình cũng rất tốt đẹp. Ngũ hành tương sinh, mọi người quan tâm và chăm sóc cho nhau, không khí gia đình ấm áp hòa thuận tạo động lực cho bản mệnh để yên tâm cố gắng làm việc, mong muốn đem tới những gì tốt đẹp nhất cho những người thân yêu của mình.

Tuổi Mão

Bản mệnh có Tỷ Kiên chiếu vận nên trong ngày dễ gặp xui xẻo bất ngờ đến từ anh em làm ăn chung, cấp dưới. Tốt nhất không nên tin tưởng bất cứ ai trong thời gian này, con người ta có thể vì đồng tiền mà chơi đểu bạn trong công việc.

Bù lại nhờ có Tam Hợp cứu vớt nên Mão thu được nhiều mối quan hệ xã giao có lợi cho tương lai sau này. Bạn chơi bời khá sòng phẳng, minh bạch và không keo kiệt nên có nhiều bạn bè tốt, lúc khó khăn không thiếu người giúp đỡ.

Tuổi Thìn

Hôm nay, tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trên phương diện tài lộc. Những mối đầu tư từ trước của bản mệnh có dấu hiệu khởi sắc, bản mệnh đã bắt đầu thu được lợi nhuận từ đó.

Công việc những tiến triển đều đặn mang về nguồn thu nhập ổn định và cả những khoản thưởng hậu hĩnh. Nếu có thể giữ trạng thái làm việc chắc chắn, cần cù như hiện tại, tin rằng bản mệnh còn có khả năng gặt hái được nhiều thành quả hơn nữa trong tương lai.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có nguy cơ vướng phải họa thị phi. Do đó, bản mệnh cần phải kiềm chế bản tính hay nói, thích thể hiện quan điểm. Con giáp này phải xác định rõ đối tượng đang giao tiếp cũng như tình huống giao tiếp là gì, đừng nói năng tùy hứng.

Tiền bạc chịu ảnh hưởng từ cục diện Thủy khắc Hỏa. Dẫu biết cơm áo gạo tiền rất quan trọng nhưng bạn cũng phải để ý đến sức khỏe của mình. Khi ngã quỵ thì đã không kiếm được lại tiêu nhiều, Tỵ nên cẩn thận.

Tuổi Ngọ

Ngày chủ nhật đường sự nghiệp của Ngọ lộc lá vây quanh nhờ Thực Thần nâng đỡ. Những bạn làm kinh doanh buôn bán thực phẩm, đồ áo đắt khách hơn thường ngày. May mắn hơn thì tìm được mối làm ăn mới, nhập hàng rẻ hơn trước.

Tử vi cho biết cục diện Thủy khắc Hỏa cho biết vận tình cảm của Ngọ đi xuống. Con giáp này hay bất đồng quan điểm với cha mẹ, anh chị em ruột thịt. Thời gian gần đây cũng thấy khó chịu với bạn bè vì có vài người chơi không đẹp.

Tuổi Mùi

Hôm nay, đường tài lộc của tuổi Mùi hanh thông vô cùng. Người làm công ăn lương nhận được những gì xứng đáng với công sức. Con giáp này hết mình vì công việc nên còn có thể nhận được thêm phần thưởng.

Đáng tiếc, vận trình tình cảm lại không được thuận lợi như vậy. Mối quan hệ của hai người ngập tràn nguy cơ bởi những mâu thuẫn chưa được giải quyết triệt để. Hai người ở bên nhau mà không thể hiểu được suy nghĩ của nhau, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa hơn.

Tuổi Thân

Ngày mới tuổi Thân được Chính Quan nâng bước nên công việc may mắn hơn nhiều con giáp khác. Đặc biệt là những người làm quan, thi cử thì sắp đón nhận nhiều tin vui. Chủ nhật này cũng là cơ hội cho những ai bắt đầu khai trương, hợp tác làm ăn.

Đường tình cảm đẹp đẽ nhờ Kim sinh Thủy. Người ấy là chỗ dựa đáng tin cậy để bạn sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống. Trong ngày dễ mà có tin vui liên quan đến cưới hỏi, sinh nở hoặc có người thân ở xa đến thăm.

Tuổi Dậu

Vì Thiên Quan lâm vận nên công việc dễ gặp tiểu nhân, đấu đá nhau để giành quyền lợi. Ngày nghỉ cũng phải đau đầu vì sự cạnh tranh, bạn làm việc cực kỳ thông minh, công bằng nhưng toàn gặp phải kẻ xấu tính, thích ganh đua lẫn nhau.

Bù lại mặt tình cảm có tiến triển nhờ Kim sinh Thủy. Bạn có được sự tôn trọng từ bạn bè và người thân trong gia đình. Dù cả thế giới có quay lưng với Dậu thì vẫn còn những người thân thiết ở bên cạnh để cùng bạn chống lại mọi kẻ xấu, gạt bỏ thị phi.

Tuổi Tuất

Hôm nay, tuổi Tuất được hưởng lợi từ cát thần. Tài vận tăng tiến không ngừng, con giáp này nhờ thế mà tài lộc đầy túi, tiền bạc đầy tay, không cần phải lo lắng quá nhiều về tài chính khi mà tiền hết rồi lại có.

Tuy nhiên vận trình tình cảm đôi lứa không được hài hòa. Hai người dễ nảy sinh mâu thuẫn từ những chuyện nhỏ nhặt do không hiểu ý nhau. Nếu vẫn còn yêu nhau thì nên bao dung cho đối phương nhiều hơn, nhún nhường trong tình yêu là điều cần thiết để gìn giữ hạnh phúc lứa đôi.

Tuổi Hợi

Cuối tuần của tuổi Hợi công việc chậm phát triển, hay bị hoãn giữa chừng vì có Chính Ấn chiếu mệnh. Tâm trạng của bạn khá mệt mỏi nên hôm nay mà đi làm thì làm rất chậm, uể oải, năng suất làm việc không tốt.

Tử vi hàng ngày dự báo bản mệnh có Tự Hình nên tâm trạng buồn bực, hay dỗi hờn hoặc cảm thấy khó chịu với những người xung quanh. Về nhà thì hay cáu gắt với người thân, làm gì cũng càu nhàu than vãn, có lẽ bạn cần thời gian nghỉ ngơi để đầu óc được thư giãn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!