Tử vi thứ 3 ngày 6/12/2022: Tỷ Kiên xuất hiện mang đến tài lộc, 4 con giáp sau dễ dàng thăng chức, đầu tư thuận lợi, gặp cơ hội làm giàu!

Ngày này nếu tham gia các dự án ký kết, hợp tác làm ăn, bản mệnh cũng dễ dàng giành được ưu thế. Ở bạn có khả năng tính toán nhanh nhạy, lại rất chịu khó bám sát biến động của thị trường nên biết mình cần làm gì để đạt được mức lợi nhuận tốt nhất.

Phương diện tình duyên không có nhiều biến động. Bản mệnh và người ấy vẫn đang hài lòng với mối quan hệ hiện tại và chưa có ý định tiến xa hơn. Hai bạn đều cho đối phương đủ không gian riêng và tôn trọng điều đó nên tình cảm tiến triển khá tự nhiên, không cần phải gượng ép.

Tuổi Sửu

Theo dõi tử vi hàng ngày 6/12/2022, Tam Hợp cục giúp cho tuổi Sửu có thể thuận lợi và tự tin đi trên con đường mình đã chọn. Những người trước đó nghi ngờ năng lực của bạn nay đều phải trầm trồ trước những gì bạn đã đạt được. Vận quý nhân cũng đang rất vượng, bạn có thể tận dụng để tìm kiếm thêm hậu thuẫn.

Ngày này các mối quan hệ xã giao duy trì ở mức hài hòa, gặp khó khăn cũng có người đứng ra giúp đỡ. Mặc dù Thiên Quan vẫn mang tới điềm báo kẻ tiểu nhân quấy phá nhưng không ảnh hưởng quá nhiều, con giáp này cứ tin tưởng vào bản thân và làm những điều mình muốn sẽ mang lại kết quả tích cực.

Về mặt tình cảm, bạn cũng có thể hoàn toàn yên tâm vì hôm nay đường nhân duyên rất tốt nhờ Hỏa sinh Thổ. Những người độc thân có cơ hội giao lưu gặp gỡ nhiều người bạn mới, có thể phát triển thành tình yêu. Các cặp đôi rất biết cách nuôi dưỡng tình yêu, mối quan hệ luôn bền chặt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Được Chính Quan che chở, tuổi Thìn nhận được nhiều tin vui trong ngày này khi công việc được bạn hoàn thành vô cùng xuất sắc. Với những biểu hiện của bạn trong suốt thời gian qua, không có gì lạ khi cấp trên có ý định khen thưởng và bồi dưỡng bạn lên vị trí cao hơn. Hãy cố gắng nắm bắt cơ hội này và phát huy hết khả năng.

Vận trình tài lộc cũng khá tươi sáng. Cơ hội đầu tư thu lợi nhuận đang bày ra trước mắt những chú Rồng. Tất nhiên vẫn sẽ có nhiều thách thức đang chờ đón bạn, nhưng đó đều là những điều cần phải vượt qua để thấy rằng thành công dành cho bạn là xứng đáng. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên thắt chặt chi tiêu, hạn chế mua sắm quá đà.

Ngày này Hỏa sinh Thổ, đường tình duyên của Thìn khá vượng sắc. Người độc thân có sự chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để gặp được người tâm đầu ý hợp. Tình cảm cặp vợ chồng hòa thuận, những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải ổn thỏa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Được cục diện Tam Hội che chở, tuổi Ngọ vẫn đang cho thấy bạn là người nói được làm được. Những lĩnh vực bạn theo đuổi đều được bạn đầu tư thời gian và công sức một cách nghiêm túc, hôm nay chính là ngày bạn có thể nhận lại ít nhiều những thành quả bước đầu.

Ngày này, những người làm công việc cố định sẽ rất dễ có cơ hội thăng tiến khi vừa chứng tỏ được năng lực chuyên môn lại vừa cho thấy khả năng lãnh đạo. Hãy tự tin thể hiện tài năng, không phải kiềm chế bản thân hay e dè về điều gì nữa, thời của bạn đã đến. Mọi việc tiến triển tốt tất nhiên sẽ kéo theo tài lộc dồi dào.

Cũng nhờ cát khí trong hôm nay, nhân duyên của con giáp này ngày càng tốt đẹp. Bằng chứng là người còn độc thân có duyên khác giới khá vượng. Tuy nhiên, chính vì có nhiều sự lựa chọn, đôi khi chính điều đó lại khiến bản mệnh chần chừ và thiếu quyết đoán trong chuyện tình cảm.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.