Tử vi tháng 5/2022 của 12 con giáp: DẦN sóng gió bủa vây, THÌN công việc hanh thông, THÂN được cát tinh che chở

Trong giao tiếp, bạn cần chú trọng đến ngữ điệu, ăn nói có chừng có mực, đừng để mình vướng vào họa thị phi. Cũng có lúc tình hình được cải thiện nhưng không đáng kể, khối lượng công việc liên tục dồn xuống, trọng trách bản mệnh phải đảm nhiệm cũng cao hơn nên thường xuyên cảm thấy quá tải.

Tháng này có Thiên Hình hung tinh hoành hành, xuất hiện tiểu nhân quấy phá khiến các mối quan hệ xã giao của con giáp này không thuận lợi, nhiều lúc còn cảm thấy cô đơn, lạc lõng một mình. Công việc thường phải một mình cáng đáng dễ sinh tâm lý bất bình, hậm hực và chán nản.

Tử vi tháng 5/2022 của 12 con giáp tình hình tài chính không quá khả quan do có họa hao tài đe dọa. Do đó, bạn cần chú ý túi tiền và học cách tiết kiệm nhiều nhất có thể. Đặc biệt, Tý nên đề phòng kẻ xấu lừa gạt tiền bạc hoặc mất tiền vì tình. Thận trọng với những người ngỏ lời vay tiền của bạn, tránh tình trạng tiền chỉ đi mà không có đường quay trở về.

Nguyệt Lệnh lâm Bệnh ở Tý nhắc nhở tuổi này cần đặc biệt chú ý tới phương diện sức khỏe. Nhất là phải đề phòng tình huống tai nạn hay sự cố khi di chuyển giao thông, lao động chân tay... có thể dẫn tới thương tật, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Ngũ hành tương sinh giúp người độc thân có một vài cơ hội để có những cuộc gặp gỡ lãng mạn và tìm được một đối tác phù hợp. Tình yêu có thể được tìm thấy giữa bạn bè chứ không ở quá xa. Tuy nhiên, các cặp đôi cần có sự chia sẻ với nhau nhiều hơn để hạn chế hiểu lầm không đáng.

Tử vi tháng 5/2022 của tuổi Sửu

Được Tam Hợp Thái Tuế che chở, tháng 5/2022 tuổi Sửu dự báo con giáp này có nhiều hậu thuẫn từ quý nhân, đi đâu cũng được người yêu kẻ mến. Bản tính trung thực và chăm chỉ cũng giúp bạn tự tạo ra cơ hội phát triển, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể bằng chính đôi bàn tay của mình.

Công việc tiến triển, môi trường làm việc hài hòa hơn nhờ có người giúp đỡ, bạn có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình. Hiệu quả công việc cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể, đây chính là cơ hội để bản mệnh khẳng định năng lực, nếu có được giao trọng trách thì cũng đừng nề hà mà hãy sẵn sàng cho mọi tình huống nhé.

Tài chính vượng về Thứ Tài, nguồn Chính Tài cũng không có gì phải lo lắng khi công việc phát triển ổn định mang tới cho bạn thu nhập đều đặn. Nếu bạn đang ấp ủ tham vọng gì thì tháng này có thể tiến hành được rồi bởi sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tính toán tới rủi ro có thể gặp phải, đặc biệt là những cạnh tranh từ đối thủ.

Tháng này tình cảm có nhiều biến động, đa phần theo chiều hướng tích cực với người độc thân. Dù là nhân duyên mai mối hay tự nguyện, tuổi Sửu đều có những trải nghiệm tình yêu thú vị. Các cặp vợ chồng nên bao dung và quan tâm hơn đến bạn đời của mình, đồng thời cần có sự sẻ chia công việc nhà và vấn đề nuôi dạy con cái để gìn giữ hạnh phúc hôn nhân.

Tử vi tháng 5/2022 của tuổi Dần

Theo tử vi hàng tháng 12 con giáp cho thấy chịu ảnh hưởng từ đồng thời cả Tương Hại Thái Tuế và Nguyệt Lệnh Đế Vượng nên trạng thái của Dần trong tháng chia làm hai thái cực rõ rệt: khi thì thuận lợi, suôn sẻ bất ngờ; lúc lại gập ghềnh sóng gió bủa vây không kịp trở tay. Điều này đòi hỏi bạn không được phép chủ quan bất cứ lúc nào.

Công việc tiến triển tốt mang tới cho bạn nguồn thu nhập ổn định, song cũng bởi chi tiêu không hợp lý nên vẫn bị thâm hụt, tốt nhất Dần nên có kế hoạch cụ thể cho từng việc và không quên để ra một phần đề phòng trường hợp khẩn cấp.

Chuyện tình cảm trong tháng vẫn chưa đâu vào đâu với người độc thân. Bản mệnh ôm mộng tìm đối tượng ưng ý. Có lúc tưởng chừng đã tìm được, nhưng sau khoảng thời gian ngắn trò chuyện, phát hiện đôi bên quá khác biệt, sinh tâm lý chán chường, cô đơn. Đời sống hôn nhân các cặp vợ chồng khá bình ổn.

Sức khỏe của tuổi Dần nhìn chung ổn định, không có biểu hiện đáng lo, nhưng đừng vội chủ quan. Bạn nên duy trì việc luyện tập đều đặn, kết hợp ăn uống khoa học. Ngoài ra muốn cân bằng cuộc sống, bạn nên dành thời gian để bản thân được nghỉ ngơi khi cần.

Tử vi tháng 5/2022 của tuổi Mão

Theo tử vi tháng mới, có Nguyệt Lệnh lâm cung Lâm Quan hỗ trợ, bản mệnh cần dốc toàn trí lực, dồn toàn bộ tâm huyết để theo đuổi mục tiêu. Nếu bạn có thể chủ động nắm bắt cơ hội, chắc chắn sẽ có bước đột phá thành công. Bên cạnh đó, Mão cũng nên chú ý xây dựng mối quan hệ hài hòa tại nơi làm việc. Đối xử với mọi người chân thành, khoan dung chính là cách để kết thêm nhiều bạn.

Tài lộc trong tháng bình ổn, có thu có chi đều đặn. Công việc ổn định nên không phải lo lắng nhiều về thu nhập. Tuy nhiên, tạm ổn nghĩa là bạn vẫn thiếu cố gắng, cần nỗ lực thêm nữa. Các chi phí phát sinh trong tháng cũng nhiều, không tính toán kỹ càng rất dễ bị thâm hụt tài chính. Ngoài ra, bạn cũng nên thận trọng khi cho người khác vay mượn tiền bạc kẻo tiền mất tật mang.

Phương diện tình cảm của Mão trong tháng mới hứa hẹn sẽ có diễn biến bất ngờ, các cặp đôi tâm đầu ý hợp trong nhiều chuyện, thậm chí còn rất đồng lòng trước những quyết định lớn, cùng chung tay gìn giữ hạnh phúc gia đình. Người độc thân có thể đón tin hỷ sự, càng đi nhiều, đi xa càng có cơ hội tìm kiếm đối tượng phù hợp với mình..

Tuy các phương diện khác của cuộc sống đều khá ổn nhưng sức khỏe của tuổi Mão lại có dấu hiệu tổn hao. Bạn để công việc lấn chiếm cả thời gian nghỉ ngơi nên có thể rơi vào tình trạng lao lực, kiệt sức. Đây là điều bạn cần sớm tìm cách cải thiện.

Tử vi tháng 5/2022 của tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp dự báo tinh thần làm việc của tuổi Thìn trong tháng này lên cao khá rõ, tràn đầy hứng khởi, công việc vì thế cũng hanh thông nhiều phần. Nguyệt Lệnh Quan Đới giúp bạn thêm tự tin, hành động độc lập, tự chủ, hăng hái và nắm quyền hành trong tay.

Vận may về tài chính cũng sẽ tới với những chú Rồng trong tháng 5/2022, hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Nguồn thu từ công việc chính đảm bảo cho bạn một cuộc sống đủ đầy.

Ở phương diện tình cảm, các mối quan hệ của Thìn không có gì phải chê trách. Các cặp đôi đang trải qua giai đoạn vô cùng mặn nồng, ngọt ngào của tình yêu có thể tính tới chuyện trăm năm. Người độc thân vượng đào hoa, được nhiều kẻ đưa người đón. Dù vậy bạn vẫn nên rõ ràng mọi chuyện, đừng lấp lửng kẻo tự mua dây buộc mình.

Tình hình sức khỏe tuổi Thìn duy trì ở mức ổn định. Tuy nhiên khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, uể oải do làm việc quá sức hay sinh hoạt không điều độ. Nếu bản mệnh biết cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi thì tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện.

Tử vi tháng 5/2022 của tuổi Tỵ

Tháng này, phương diện tình cảm với nhiều cung bậc cảm xúc cùng với những điều bất ngờ sẽ là trọng tâm cuộc sống của tuổi Tỵ trong tháng mới. Bản mệnh được Nguyệt Lệnh lâm Mộc Dục ủng hộ, hãy sẵn sàng cho một tháng đong đầy yêu thương trước mắt.

Tuy nhiên, tình cảm quá thăng hoa cũng có thể trở thành nguyên nhân khiến Tỵ không đủ tập trung cho công việc, hoặc để việc tư xen vào việc công. Thái độ làm việc chuyên nghiệp cần được duy trì xuyên suốt để hạn chế những rắc rối hay sai sót không đáng có.

Tài vận trong tháng chỉ ở mức bình ổn. Làm tốt ắt sẽ được hưởng lộc, còn người nào lười biếng, ôm tâm lý ăn sẵn thì cuối cùng cũng chỉ nhận lấy thất vọng. Kinh doanh, buôn bán túc tắc vẫn có khoản thu về, làm ăn phải tính đường dài nên bạn đừng quá nóng vội.

Sức khỏe của người cầm tinh Rắn không có gì đáng ngại. Nhìn chung nếu bạn vẫn duy trì được thói quen rèn luyện thể thao, ăn uống và sinh hoạt điều độ thì bệnh tật nào cũng lui, tinh thần minh mẫn và thêm yêu đời.

Tử vi tháng 5/2022 của tuổi Ngọ

Dự báo trong tháng này công việc dễ có quý nhân tương trợ nhờ gặp được Tam Hội Thái Tuế. Đối phương có thể là đồng nghiệp, cấp trên, một người bạn cũ... nhìn chung những cuộc gặp gỡ, trao đổi trong tháng này đều có thể đem tới cho Ngọ những thông tin hữu ích, tạo điều kiện để con giáp này chạm tay tới mục tiêu của mình.

Tiền bạc cũng không phải là vấn đề đối với người tuổi Ngọ trong tháng được tài tinh chiếu mệnh như này. Người làm ăn kinh doanh có thể mở rộng được thị trường hoặc mở rộng được đối tượng khách hàng, nhờ thế mà buôn may bán đắt hơn hẳn.

Về phương diện tình cảm, đào hoa tinh Bách Việt gửi trao cho mệnh chủ nhiều cơ hội để làm mới đời sống tình cảm của mình. Chỉ cần bạn chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để người độc thân gặp được người tâm đầu ý hợp. Tình cảm cặp vợ chồng hòa thuận, những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải.

Sức khỏe của bạn không có gì đáng lo, tuy nhiên vẫn nên duy trì chế độ ăn uống, ngủ nghỉ và tập luyện khoa học. Công việc bận rộn càng cần phải có nền tảng thể chất đảm bảo mới đáp ứng được cường độ làm việc cao.

Tử vi tháng 5/2022 của tuổi Mùi

Tử vi hàng tháng 12 con giáp dự báo tháng có Nguyệt Lệnh lâm đất Dưỡng chú trọng khâu lên ý tưởng, thiết lập kế hoạch, con giáp này nên dành thời gian để sắp xếp và điều chỉnh lại các dự án của mình hoặc vạch ra một con đường mới cho tương lai một cách rõ ràng, chi tiết hơn. Điều đó sẽ giúp bạn tránh lãng phí thời gian cho những việc vô bổ.

Tài vận khá vượng, càng làm ăn buôn bán càng dễ có được lộc trời ban, hứa hẹn doanh thu bất ngờ, đáng để chờ đợi. Song bên cạnh đó có hung tinh ám tàng nên bạn cần đề cao cảnh giác với những mối hợp tác hoặc đầu tư mờ ám. Đừng bất chấp tất cả mà làm liều kẻo vướng họa lao ngục.

Vận trình tình cảm khá lý tưởng, vợ chồng gắn kết, cha mẹ con cái hòa hợp, gia đạo an yên. Người độc thân có một vài cơ hội gặp gỡ trong tháng. Việc cả hai có đi đến đâu hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng chuyện tình cảm nên để diễn ra theo lẽ tự nhiên, càng gượng ép càng khó mà có được hạnh phúc.

Tình hình sức khỏe của những chú Dê cần được chú ý chăm sóc, điều dưỡng mới đạt được thể trạng sung mãn nhất. Việc đi lại, di chuyển trong tháng cũng nên hết sức cẩn thận kẻo vướng họa huyết quang.

Tử vi tháng 5/2022 của tuổi Thân

Theo tử vi vận thế cho thấy công việc được nhiều cát tinh che chở, quý nhân nhiều, trăm sự thuận lợi. Sự nghiệp bước vào giai đoạn tiến triển ổn định, có cơ hội thăng tiến cao trong công việc, bạn cần chủ động nắm bắt cơ hội của mình. Bên cạnh đó các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên và đối tác hài hòa, tạo điều kiện thuận lợi để sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt.

Về tài lộc, trong tháng Ất Tị này, bản mệnh được quý nhân Nhị Hợp mang tới một vài mối làm ăn khá “hời”. Nếu có ý định đầu tư, bạn có thể triển khai trong tháng. Tuy nhiên, cần hết sức thận trọng khi hùn vốn đầu tư hay hợp tác làm ăn kẻo có dấu hiệu lừa gạt tiền bạc, phát sinh tranh chấp nghiêm trọng.

Vận trình tình cảm hài hòa, không có mâu thuẫn hay xung đột quá lớn. Con cái khỏe mạnh, học hành giỏi giang. Vận đào hoa của người độc thân dần vượng phát, tình cảm lứa đôi có sự tiến triển rõ rệt. Nếu đã có “mục tiêu”, tuổi Thân nên chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm, tỷ lệ thành công khá lớn.

Nhìn chung, vận trình sức khỏe tháng này của người cầm tinh Khỉ duy trì ở trạng thái bình ổn, không gặp trục trặc nào nghiêm trọng. Tuy nhiên, vì thời tiết biến đổi thất thường nên sức khỏe ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng, có thể mắc một số chứng bệnh cảm vặt theo mùa.

Tử vi tháng 5/2022 của tuổi Dậu

Bước sang tháng, được Tam Hợp Tam Hợp che chở, công việc và tài lộc đều có dấu hiệu khởi sắc, mưu sự dễ dàng hơn, thu nhập cũng tăng lên đáng kể. Người làm công ăn lương có dấu hiệu tăng lương, người kinh doanh buôn bán có những ngày trong tháng thu về lợi nhuận rất cao, bù lại những ngày thất thu trước đó.

Bạch Hổ hung tinh rình rập, cần đề cao cảnh giác với những mối hợp tác hoặc đầu tư mờ ám. Tuổi Dậu cũng có thể gặp rắc rối nơi công sở do "va chạm" với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Do đó, bản mệnh nên học cách kiềm chế cảm xúc, ẩn mình chờ thời, tốt nhất cần tập trung vào mấu chốt công việc, đừng vì nóng nảy nhất thời mà gây hấn với những người xung quanh.

Chuyện tình cảm trong tháng tương đối ổn định. Người đã có đôi thì tình cảm thuận hòa. Đây là khoảng thời gian đáng để bạn trân trọng và tạo nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau. Ngoài ra vì quan hệ xã hội của bạn có xu hướng phát triển rực rỡ trong tháng, nên bạn cũng phải hạn chế thái độ quá nhiệt tình đối với đồng nghiệp, đối tác… tránh để hiểu nhầm phát sinh.

Trong tháng này, sức khỏe của người tuổi Dậu cũng có dấu hiệu sa sút, nên cần chú trọng hơn tới việc chăm sóc bản thân. Bạn nên ra ngoài ít nhất có thể, tránh xa các hoạt động liều lĩnh và nguy hiểm, nếu không sẽ làm tổn hại chính mình.

Tử vi tháng 5/2022 của tuổi Tuất

Tử vi tháng mới nói rằng, trong công việc, các kế hoạch của con giáp này có thể gặp nhiều trở ngại, nhưng cũng phải trải qua những thách thức như vậy thì bản mệnh mới khám phá ra tài năng tiềm ẩn của bản thân. Nhìn chung kết quả công việc chỉ ở mức khá, chưa khiến bạn thực sự hài lòng nhưng cũng không đến nỗi quá tệ.

Bù lại, có tài tinh chiếu mệnh nên nhìn chung phương diện tài lộc của Tuất lại khả quan. Thu nhập chủ yếu đến từ những hạng mục đã có nền tảng vững chắc, không thích hợp để đầu tư mạo hiểm. Tuy nhiên, chi phí phát sinh nhiều, kế hoạch tích lũy cũng bị cản trở.

Tình cảm tiến triển không được suôn sẻ cho lắm. Lý do là bởi bạn quá mải mê với công việc nên để điều đó ảnh hưởng tới chuyện tình cảm cá nhân. Con giáp này chưa tìm được tiếng nói chung với người ấy, mâu thuẫn dễ nảy sinh do đôi bên chưa hiểu và thông cảm cho nhau.

Sức khỏe có thể không tốt như bạn vẫn nghĩ, dù không có biểu hiện gì bất thường nhưng có rất nhiều nguy cơ tiềm tàng, bạn không nên chủ quan. Muốn tình hình sức khỏe được cải thiện chắc chắn bạn phải sắp xếp lại cuộc sống của mình cho khoa học hơn, tránh làm việc quá sức.

Tử vi tháng 5/2022 của tuổi Hợi

Theo tử vi hàng tháng, có Nguyệt Lệnh lâm đất Tử lại thêm Tương Xung Thái Tuế án ngữ, công việc của tuổi Hợi gặp nhiều khó khăn trong cách triển khai, việc hợp tác cũng chưa thật sự suôn sẻ khi đồng nghiệp không thống nhất, cấp trên gây áp lực. Tất cả những vấn đề này ảnh hưởng nghiêm trọng tới tinh thần làm việc của con giáp này.

Tài lộc cũng giảm sút khá mạnh do Đại Hao tác động, làm ăn kinh doanh ở thời điểm này không ổn định, khó tụ tài. Tháng này bạn cần hạn chế vay mượn, thế chấp, nhất là vay mượn cho người khác dưới danh nghĩa của mình kẻo người chịu thiệt là chính bạn.

Về mặt tình cảm, bạn cần chủ động hơn trong các mối quan hệ, dành nhiều thời gian cho gia đình, quan tâm tới bạn đời, con cái và cha mẹ thay vì mải mê với lý tưởng của mình. Người độc thân chưa thực sự sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc nên hạnh phúc cũng chưa tìm tới.

Sức khỏe của bản mệnh cũng gặp nhiều bất lợi, cần chú ý nhiều hơn tới phương diện này, đồng thời dành thời gian nghỉ ngơi và dưỡng sinh nâng cao sức khỏe. Dưới sức ảnh hưởng của hung vận, bạn cũng nên chú ý giữ an toàn khi làm việc tay chân, di chuyển đi lại.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.