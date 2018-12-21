Tử vi tháng 1/2019: 3 con giáp bị tiền đè suốt ngày, vận may bủa vây khắp lối

Tâm linh - Tử vi 21/12/2018 05:30

Sang tháng 1 dương lịch này, 4 con giáp sau vận tiền tài nở rộ, có dịp bung xõa thoải mái, đi đến đâu tiền bạc tìm đến đó.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 2019, ngay từ tháng đầu năm, người tuổi Dậu đã đón tài lộc ngập trời. Cơ hội phát tài đang đến rất gần, chỉ cần con giáp này biết nắm bắt.

Người tuổi Dậu có nguồn thu nhập phụ tăng nhanh, khiến tâm tình họ càng thoải mái, không lo lắng thiếu thốn, chi tiêu ngày lễ Tết cũng bung xõa tận hưởng. Những ai làm kinh doanh thì có cơ hội tăng lợi nhuận, không có khó khăn hay cản trơ gì.

Tử vi tháng 1/2019: 3 con giáp bị tiền đè suốt ngày, vận may bủa vây khắp lối - Ảnh 1
Theo tử vi 2019, ngay từ tháng đầu năm, người tuổi Dậu đã đón tài lộc ngập trời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi tháng 1 này, người tuổi Hợi có cơ hội hốt bạc tiền, chuyển mình giàu có đầy bất ngờ. Đường tài lộc của con giáp này vô cùng hanh thông, giàu có là chuyện đương nhiên. Dù là buôn bán hay làm công thì người tuổi Hợi đều có thể có túi đầy tiền.

Tử vi cho biết nếu càng đi xa người tuổi Hợi càng có nhiều bạc tiền. Một cái Tết ấm cúng đang đợi chờ con giáp này. Dù vậy, người tuổi Hợi cũng đừng quá chủ quan mà tiêu xài phí phạm.

Tử vi tháng 1/2019: 3 con giáp bị tiền đè suốt ngày, vận may bủa vây khắp lối - Ảnh 2
Theo tử vi tháng 1 này, người tuổi Hợi có cơ hội hốt bạc tiền, chuyển mình giàu có đầy bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu siêng năng, nỗ lực hết mình vì công việc và có tinh thần trách nhiệm cao. Những cố gắng của họ sẽ được đền đáp xứng đáng vào năm 2019.

Tháng đầu tiên của năm 2019, vận thế của người tuổi Sửu sẽ khởi sắc bất ngờ. Họ có nhiều cơ hội lớn trong công việc, cơ hội thăng quan tiến chức ngay trước mắt.

Tử vi tháng 1/2019: 3 con giáp bị tiền đè suốt ngày, vận may bủa vây khắp lối - Ảnh 3
Tháng đầu tiên của năm 2019, vận thế của người tuổi Sửu sẽ khởi sắc bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, tài vận của người tuổi Sửu nở rộ, thu nhập càng dồi dào. Con giáp này không phải lo chuyện tình cảm, hạnh phúc mỹ mãn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Ai sinh vào 3 ngày âm lịch này, bước sang năm 2019 may mắn nối tiếp nhau, tình tiền dồn dập kéo đến cùng một lúc

Ai sinh vào 3 ngày âm lịch này, bước sang năm 2019 may mắn nối tiếp nhau, tình tiền dồn dập kéo đến cùng một lúc

Tử vi học có nói, năm 2019 tới đây, những ai sinh vào 3 ngày âm lịch này thì xác định chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự. Cuộc sống sắp tới không những thịnh vượng, thăng hoa mà mọi điều may mắn đến liên tục.

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