Tử vi ngày mai, thứ Sáu 1/12/2023: Mùi tài lộc rực rỡ, Tỵ tiền bạc phơi phới, Thân giàu sang tự đến

Tử vi ngày 1/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi hôm nay mệt mỏi khi bản thân không thích mối quan hệ cũ.

Tình cảm: Kiên trì cùng người mình yêu, bạn không bỏ lỡ cơ hội nào khi có thể.

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc duy trì sự cân bằng, làm việc tiết kiệm thời gian tối ưu.

Tài lộc: Giữ nguồn thu nhập bình ổn ,hạn chế bỏ tiền vào chỗ không sinh lời.

Sức khoẻ: Làm việc mất sức, không ăn được ngon miệng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, những người tuổi Tỵ rất tháo vát, giỏi phân tích và giải quyết vấn đề. Họ không bao giờ để mình rơi vào trạng thái mơ hồ. Với tính cách hòa đồng và khéo léo trong giao tiếp, người tuổi này thường được người yêu kẻ mến, trời sinh mang nhiều phúc khí.

Thêm vào đó, người tuổi Tỵ rất giỏi quan sát, học hỏi từ những kiến thức tưởng chừng nhỏ nhặt nhất. Bởi vậy, chỉ cần nhìn thấy được cơ hội kiếm tiền trong kinh doanh, họ sẽ mạnh dạn nắm bắt và làm nên thành công. Đúng 1/12/2023, tài lộc của những người này hứa hẹn sẽ thoải mái hơn, việc trở nên giàu có trong một thời gian ngắn là điều nằm trong tầm tay.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho biết thứ Sáu ngày 1/12/2023, tuổi Thân giữ được trạng thái tinh thần lạc quan, tích cực. Cũng nhờ thái độ tích cực, chủ động trong công việc mà bản mệnh sẽ được giới thiệu cho nhiều cơ hội đáng quý.

Nhiều người có thể nhận được sự ủng hộ của đồng nghiệp, khiến công việc đã thuận lợi nay còn thuận lợi hơn. Nếu có vấn đề nào chưa thực sự hiểu rõ, bản mệnh cũng sẵn sàng học hỏi mọi người xung quanh để tiến bộ.

Về mặt tình cảm, nếu đã có đôi, cả bản mệnh và nửa kia đều biết đặt mình vào vị trí của đối phương, nhờ đó mà nhiều mâu thuẫn, bất đồng được giải quyết nhanh chóng. Tình cảm của hai người rất ngọt ngào, khiến nhiều người phải ghen tị.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.