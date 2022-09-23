Tử vi ngày mai (24/9) dự đoán: 3 con giáp chuẩn bị phát tài, tiền vàng ngập két, may mắn hút hết công danh phú quý trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 22:22

Đúng ngày mai 24/9/2022, 3 con giáp may mắn được Thiên Tài mang đến cơ may phát tài, có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh, hút hết vận may trong thiên hạ.

Tuổi Sửu

Đúng ngày mai 24/9/2022, Thực Thần mang tới cho người tuổi Sửu cơ hội kiếm tiền thuận lợi khi đường tài lộc đang gặp vận may. Bản mệnh nếu theo nghiệp làm ăn kinh doanh thì càng dễ phát tài phát lộc, khách hàng tới tấp hỏi mua hàng không hết.

Ngày này những chú Trâu sẽ tìm thấy được đối tác hợp tác làm ăn tốt, đôi bên hợp tác cùng có lợi, tài lộc ùn ùn đổ về nhà. Tuy nhiên, bản mệnh cũng đừng chủ quan quá mức nhé. Dù có tin tưởng người khác đến đâu thì cũng cần phải cân nhắc kỹ, tìm hiểu kĩ càng để tránh tình huống xấu nhất, bị lừa gạt mà cũng chẳng hay.

Tử vi ngày mai (24/9) dự đoán: 3 con giáp chuẩn bị phát tài, tiền vàng ngập két, may mắn hút hết công danh phú quý trong thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đúng ngày mai 24/9/2022, nhờ có Lục Hợp mà con giáp tuổi Thìn dễ được nâng đỡ, che chở trong ngày này giúp cho mối quan hệ của mình trở nên hài hòa hơn. Nhiều người xả được stress nhờ vào một số việc đơn giản, nhờ đó mà bạn tránh được việc gây hại cho mọi người xung quanh chỉ vì những cảm xúc tiêu cực của bạn trước đây.

Hứa hẹn là có nhiều nguồn thu đổ về giúp con giáp tuổi Thìn rủng rỉnh tiền tiêu, thế nhưng đừng vì thế mà tiêu xài quá hoang phí trong những ngày này nhé. Hãy cẩn trọng hơn trong các kế hoạch của mình và không quên lên kế hoạch cho từng khoản chi để bạn có mục tiêu cụ thể, rõ ràng.

Thổ - Kim tương sinh mang tới tín hiệu đáng mừng giúp cho bạn tránh được những rắc rối liên quan tới sức khỏe, nhất là những ai có mục tiêu nhất định về cân nặng và bạn đạt gần được mục tiêu của mình.

Tử vi ngày mai (24/9) dự đoán: 3 con giáp chuẩn bị phát tài, tiền vàng ngập két, may mắn hút hết công danh phú quý trong thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người cầm tinh con Gà rất thích hành việc trượng nghĩa, giúp đỡ kẻ yếu hơn mình. Đồng thời họ cũng ứng xử khéo léo, biết đối nhân xử thế nên rất được yêu mến.

Đúng ngày mai 24/9/2022 là thời điểm đánh dấu nhiều bước ngoặt của người tuổi Dậu, họ sẽ gặt hái nhiều đỉnh cao về sự nghiệp. Họ rất mạnh mẽ và dễ có tương lai tươi sáng.

Dưới sự soi đường của hàng loạt quý nhân, Dậu sẽ đón nhận tin vui về tài lộc và tình duyên đồng thời. Tiền bạc cứ thế ùa về, họ có thể tích lũy một số tiền khá khá và hưởng ấm no hạnh phúc.

Tử vi ngày mai (24/9) dự đoán: 3 con giáp chuẩn bị phát tài, tiền vàng ngập két, may mắn hút hết công danh phú quý trong thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Thời tới cản không kịp: Trong vòng 4 ngày tới (24, 25, 26, 27/9) 3 con giáp tài lộc hồng phát, thắng lớn trong công việc, ngồi êm trên đống tiền

Thời tới cản không kịp: Trong vòng 4 ngày tới (24, 25, 26, 27/9) 3 con giáp tài lộc hồng phát, thắng lớn trong công việc, ngồi êm trên đống tiền

Trong vòng 4 ngày tới (24, 25, 26, 27/9) 3 con giáp này sẽ được chiêu đãi 'tiệc tài lộc', hỷ sự đến nhà, phú quý song toàn, công danh rực rỡ.

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