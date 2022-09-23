Tử vi ngày 24/9/2022: 3 con giáp có ‘giấc mộng vàng’ thành hiện thực, tài lộc sáng chói, tiền đổ về như nước, tình duyên đẹp rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 05:58

Chúc mừng 3 con giáp có tên sau đây nhé.

Tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, Thìn là con giáp may mắn hốt hết tiền của thiên hạ. Bạn có tinh thần tốt nên công việc khá suôn sẻ, ít khi gặp trục trặc như trước đây. Những người tuổi Thìn khá thông minh nên bắt tay vào việc gì cũng giải quyết êm đẹp, ít khi xảy ra sai sót. Bên cạnh đó, bạn còn được quý nhân nâng đỡ nên tiền bạc không thiếu, tha hồ tiêu xài cứ hết rồi lại đầy.

Tử vi ngày 24/9/2022 cho thấy, những giấc mơ của bạn sẽ nhanh chóng thành hiện thực, hốt vàng hốt bạc của thiên hạ khiến họ ganh tỵ đỏ mắt. Hễ bạn ra đường là có tiền đổ vào túi, không cần phải lo thiếu thốn.

Tử vi ngày 24/9/2022: 3 con giáp có ‘giấc mộng vàng’ thành hiện thực, tài lộc sáng chói, tiền đổ về như nước, tình duyên đẹp rực rỡ - Ảnh 1
Tử vi ngày 24/9/2022 cho thấy, những giấc mơ của bạn sẽ nhanh chóng thành hiện thực. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Dần là con giáp giàu có, được quý nhân giúp đỡ nên vận trình của bạn ngày một thăng tiến không ngừng.

Tử vi ngày 24/9/2022, những việc bạn làm đều được cấp trên đánh giá cao, đồng nghiệp ngưỡng mộ.

Trong chuyện tình cảm, bạn không gặp được đối tượng ưng ý. Người độc thân vẫn một mình lẻ bóng. Người có gia đình, người yêu xảy ra nhiều tranh cãi, mâu thuẫn không dứt.

 

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, Tuất sống khá hiền lành, luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác nên được yêu mến. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền nên đường tiền bạc vô cùng khởi sắc, tha hồ mua sắm tiêu tiền trong thời điểm này. Có thể nói Tuất là con giáp giàu có nhất trong ngày 24/9/2022.

Những việc bạn làm đều được công nhận, cấp trên bắt đầu trọng dụng giao cho bạn nhiều chức vụ quan trọng. Hãy biết tận dụng cơ hội này để học hỏi kinh nghiệm, đạt được nhiều thành tựu như bản thân mong muốn. Bên cạnh đó, Tuất cũng nên mở lòng để có một tình yêu đẹp. Thời điểm này khá tốt để bạn bắt đầu mối quan hệ với ai đó.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo.

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