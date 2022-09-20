Tử vi ngày 21/9/2022: Top 3 con giáp MAY MẮN NGÚT TRỜI, TIỀN TÀI PHƠI PHỚI, đếm tiền mỏi tay nhờ vận may trúng số

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 18:01

Xin chúc mừng 3 con giáp dưới đây vì chỉ trong ngày 21/9/2022, họ sẽ phát tài phát lộc, tiền bạc ngập két.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là một trong những con giáp may mắn về đường tài lộc khi tiền bạc cứ thế ùn ùn kéo về nhà. Chỉ trong ngày 21/9/2022 này thôi mà những chú Hổ có nguồn thu khéo bằng cả tuần miệt mài làm việc rồi ấy chứ.
Ngày 21/9/2022 là thời điểm mà con giáp này nên tập trung vào công việc chính của mình, bởi tiền bạc trong ngày có nhiều hay ít phụ thuộc vào việc đó. Đừng lúc làm việc này, khi lại làm việc khác, mất thời gian mà thiếu tập trung nên năng suất làm việc không cao, chỉ tổ khiến cho mình thất bại mà thôi.
Tới chủ nhật mới là thời điểm mà tài lộc bùng nổ với tuổi Dần. Con giáp này nếu theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì sẽ thấy rõ Thần Tài đang đứng về phía mình. Bản mệnh hãy chăm chỉ cố gắng làm việc nhé.

Tử vi ngày 21/9/2022: Top 3 con giáp MAY MẮN NGÚT TRỜI, TIỀN TÀI PHƠI PHỚI, đếm tiền mỏi tay nhờ vận may trúng số - Ảnh 1
Chỉ trong ngày 21/9/2022 này thôi mà những chú Hổ có nguồn thu khéo bằng cả tuần miệt mài làm việc rồi ấy chứ. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Người tuổi Thân chính là con giáp phát tài, đổi vận nhanh chóng chỉ trong ngày 21/9/2022. Bản mệnh có được nhiều nguồn thu cùng tăng tiến, cả nguồn thu phụ và nguồn thu chính đều có những tín hiệu đáng mừng.

Ngày 21/9/2022 này sẽ là thời điểm mà bản mệnh cần dốc sức làm việc hơn bao giờ hết, bởi tuổi Thân sẽ được đánh giá năng lực và thành quả làm việc, từ đó xét duyệt lương thưởng của bạn đó.

Tiếp đó, chủ nhật chính là thời điểm tài lộc của tuổi Thân bùng nổ đáng bất ngờ đó. Việc kinh doanh buôn bán của con giáp này lên hương, tài lộc ùn ùn kéo tới.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi chính là con giáp phát tài phát lộc tới không ngờ ngày 21/9/2022. Thậm chí không chỉ phát tài đâu, con giáp này còn có thể thăng quan tiến chức nữa cơ. 

Nói đùa vậy chứ những chú Heo chẳng có thời gian rảnh rỗi mấy trong ngày 21/9/2022 này đâu, còn bận rộn đủ thứ việc chứ lấy đâu có lúc ngồi ăn nhậu được. Sự tập trung, chuyên tâm trong công việc giúp bản mệnh giải quyết được nhiều vấn đề hệ trọng.

Chủ nhật chính là ngày tài lộc đại phát, nhất là với người làm kinh doanh buôn bán. Hôm đó hàng hóa dễ bán chạy như tôm tươi, đơn hàng tới tấp bay về còn khách hàng thì tấp nập vào ra, cuối ngày kiểm hàng kiểm tiền đừng quá ngạc nhiên với số lợi nhuận mình thu được nhé.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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Theo tử vi 12 con giáp đúng 17h chiều mai (21/9/2022) có đến 3 con giáp may mắn trúng số giải thưởng lớn, sự nghiệp thành công, tài lộc suôn sẻ.

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Từ khóa:   con giáp tuổi thân tuổi hợi

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