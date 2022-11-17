Tử vi ngày 17/11/2022, 3 con giáp nhân duyên như ý, trời cho phúc lộc thập toàn thập mỹ, tài mệnh thay đổi mà tình duyên cũng thăng hoa, nguy nan tan biến chẳng còn

Chiêm tinh cho biết đây là thời điểm thích hợp để tuổi Sửu thể hiện năng lực lãnh đạo của mình, nếu làm tốt bạn sẽ có những bước tiến xa trên con đường thăng quan tiến chức. Tình yêu ngập tràn viên mãn, người độc thân hay đã có đôi đều đang tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc của riêng mình. Tiền bạc chi tiêu thoải mái, không cần phải lo nghĩ gì.

Tuổi Sửu đang trên đường thực hiện những dự định trong tương lai, bước đầu đã có nhiều tín hiêu tích cực, tuy nhiên đừng quá chủ quan mà lơ là mọi chuyện. Người độc thân đang vướng vào mối quan hệ độc hại không lối thoát. Nguồn thu nhập liên tục được cải thiện đem lại cho con giáp này cuộc sống dư dả.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi là những người kiên trì. Họ sẽ không dễ dàng chấp nhận tình yêu ngẫu nhiên cho đến khi tìm được người mình thích nhất.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, nhiệt tình, tuổi Mùi có nhiều cơ hội thăng tiến trên con đường công danh sự nghiệp, sự tín nhiệm từ cấp trên và đối tác ngày một lớn. Tuổi Mùi măy mắn tìm được người đồng hành đáng tin cậy, hai người thực sự là định mệnh của nhau. Tiền bạc muôn vàn nở rộ, thành tựu trong công việc giúp bạn luôn có cho mình nguồn tài chính rủng rỉnh.

Tử vi ngày 17/11/2022, con giáp tuổi Mùi cũng biết cách nắm bắt trái tim người yêu. Tuy chưa nhiều kinh nghiệm hẹn hò nhưng họ có thể nhanh chóng nhập cuộc, học hỏi để ghi điểm với người mình yêu.

Con giáp Tý tài chính tăng cao. Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói, con giáp này là những người rất coi trọng tình cảm, trong nhiều trường hợp vận đào hoa củ họ còn khá vượng.

Trong nửa cuối năm nay, con giáp tuổi Mùi cuối cùng cũng chờ được thời điểm thích hợp nhất để kết hôn. Lúc này, vận trình sự nghiệp của họ đã đi vào ổn định, có quý nhân phù trợ nên mọi việc suôn sẻ, thuận lợi.

Một cuộc hôn nhân thành công cũng đã đặt nền móng vững chắc khiến người tuổi Mùi càng thêm động lực để phấn đấu. Cùng với tình yêu hạnh phúc, vận may của họ được cải thiện và sự nghiệp ngày càng phát đạt.

Tuổi Tý

Tử vi ngày 17/11/2022, được Chính Quan nâng đỡ nên tuổi Tý vô cùng may mắn trong con đường sự nghiệp. Vì bạn đã xong hết việc ngay từ trong tuần nên về nhà được nghỉ ngơi. Người nào sắp xuất ngoại, nhảy việc hoặc thi cử sẽ được quý nhân phù trợ, sớm có tin vui mỉm cười.

Vận trình tài lộc khởi sắc hơn người khi có Tam Hợp cục soi sáng. Bạn là con giáp sống biết điều nên chơi bời sòng phẳng, không thích lừa lọc tiền bạc ai bao giờ. Người làm ngoại giao, kinh doanh sẽ có thêm khách hàng mới tiềm năng đem lại lợi nhuận cao.

Nhưng đường tình cảm lại đi xuống vì Thổ Thủy tương khắc. Bản mệnh dễ gặp phải những người ăn không nói có, chuyên đặt điều bôi nhọ bạn. Đi đường xa chớ nên tin lời người lạ kẻo bị lừa lúc nào không biết.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm