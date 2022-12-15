Mùi rất đơn giản và tốt bụng. Con giáp này không quan tâm đến tiền bạc mà chỉ sẵn sàng làm những việc nên làm. Mùi cũng có trách nhiệm với bạn bè đến cùng.

Vận trình tình cảm của con giáp này đang lúc thăng hoa rực rỡ. Người độc thân được nhiều người khác phái để mắt tới, đào hoa nở rộ, nhân duyên tăng tiến không ngừng. Nhanh tay nắm bắt cơ hội bạn nhé.

Tử vi dự báo ngày 16/12/2022, con giáp tuổi Mùi sẽ thu hoạch được nhiều hơn. Những chú dê có quý nhân chỉ đường nên tài vận của họ vô cùng suôn sẻ. Mùi có thể kiếm tiền bằng năng lực của mình và khiến cuộc đời bước lên một tầm cao mới.

Tuổi Tỵ

Với sự hỗ trợ của sao tốt Cát Tinh, chuyện công việc của con giáp may mắn này sẽ có nhiều suôn sẻ, tiền kiếm nhiều đến nỗi “đếm mỏi cả tay”. Tử vi ngày 16/12/2022, bạn cũng được Thần tài ưu ái, gặp nhiều may mắn, cả tháng chẳng có chuyện phiền muộn. Trong khi đó, công việc của bạn thì vẫn duy trì được sự ổn định và thăng tiến trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, do có sao xấu Tuế Phá xuất hiện nên nếu không cẩn thận trong chi tiêu và đầu tư, họ sẽ lại “của thiên trả địa”. Vậy nên, muốn giữ được tài lộc, tuổi Tỵ nên chăm chỉ làm việc, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc và chi tiêu hợp lý.

Tuổi Hợi

Xem tử vi 12 con giáp, tuổi Hợi hãy cảm tạ trời đất bởi trong thời gian tới bản mệnh sẽ gặp nhiều điều như ý, trở thành con giáp may mắn trong tháng 12 dương tới đây. Thời gian trước bị hung tinh quấy phá, vì thế mà dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp trong các mối quan hệ xã giao, thị phi cũng dồn dập, khiến cho cuộc sống rơi vào cảnh căng thẳng, mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 16/12/2022, tới đây do được quý nhân trợ giúp nên con đường hoạnh tài cũng tới, tuổi Hợi nếu biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt thì quả thực chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu, cứ hết tiền lại có ngay chỗ để kiếm tiền, vận may nhiều không kể xiết.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.