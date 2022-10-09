Tử vi ngày 10/10: 3 con giáp khẳng định bản lĩnh, lội ngược dòng thành công, gây dựng sự nghiệp vững vàng

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 08:55

Những con giáp này sẽ vượt qua vô vàn khó khăn để khẳng định bản lĩnh, cuối cùng gặt hái được những thành tích ấn tượng.

 

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu được biết đến là người cần cù, chịu khó nhất. Dù con giáp này không thông minh, tài năng hơn người nhưng họ lại chăm chỉ, không ngại học hỏi và không ngừng vươn lên. Bắt đầu từ ngày này con giáp tuổi Sửu có tài lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Người tuổi này làm việc chăm chỉ nhất định sẽ gặt hái thành công. Được quý nhân phù trợ, họ giải quyết công việc một cách thực tế nhất. Trong khi đó, người làm kinh doanh có các thương vụ thuận lợi ký được hợp đồng có giá trị.

Tử vi ngày 10/10: 3 con giáp khẳng định bản lĩnh, lội ngược dòng thành công, gây dựng sự nghiệp vững vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người làm trồng trọt chăn nuôi cũng mưa thuận, gió hòa, vật nuôi và cây trồng gia tăng số lượng. Con giáp tuổi này làm gì cũng cẩn thận, có sự chuẩn bị trước nên ít khi mắc sai sót. Công việc của họ ngày càng tiến triển thuận lợi, mang lại nguồn thu nhập cho bản thân họ và gia đình.

Tuổi Mùi

Bắt đầu từ ngày này con giáp tuổi Mùi gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Với sự kiên trì, tỉ mỉ và tinh tế mà đa số người tuổi Mùi đều sở hữu, họ thường đạt được nhiều thành công trong những công việc đòi hỏi sự trau chuốt, tính nghệ thuật cao. Theo các chuyên gia phong thủy, nếu như tuổi Mùi có một giai đoạn tương đối khó khăn vào giữa năm 2022, thì càng về cuối năm vận đỏ của họ lại càng thể hiện rõ, họ làm gì hầu như cũng thành công, thu về thành quả rực rỡ, nếu không quá giàu có thì tiền bạc chí ít cũng dư dả, không phải lo lắng gì nhiều.

Tử vi ngày 10/10: 3 con giáp khẳng định bản lĩnh, lội ngược dòng thành công, gây dựng sự nghiệp vững vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, đây là thời kỳ may mắn đỉnh cao của họ và sẽ kết thúc vào cuối tháng. Bắt đầu từ ngày này con giáp tuổi Mùi liên tiếp gặp các cơ hội làm giàu thế nên người tuổi Mùi cần phải biết tận dụng thời cơ quý giá này để thực hiện các kế hoạch đã ấp ủ để đạt được nhiều thành quả nhất có thể.

Tuổi Thìn

Thời gian trước do tính cách nóng vội, không kiên trì nên người tuổi Thìn đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội phát tài. Nhưng bắt đầu khoản thời gian này tuổi Thìn do được cát tinh phù hộ nên tài vận của con giáp này sẽ vô cùng hưng thịnh. Cho dù làm bất cứ việc gì hay đi đến bất cứ nơi đâu, người tuổi Thìn đều kiếm được những khoản lợi nhuận không nhỏ làm dày thêm các khoản tích lũy.

Tử vi ngày 10/10: 3 con giáp khẳng định bản lĩnh, lội ngược dòng thành công, gây dựng sự nghiệp vững vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian gần đây, cuộc sống của con giáp tuổi Thìn được cải thiện đáng kể. Người tuổi Thìn làm bất cứ việc gì cũng đều thành công, thu được kết quả mỹ mãn hơn cả sự mong đợi đặc biệt tiền bạc thu về sẽ gấp đôi, gấp ba so với tổn thất trước đây.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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