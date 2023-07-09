Tử vi hôm nay ngày 9/7/2023: TÀI KHÍ vây quanh, 3 con giáp làm đâu trúng đó, một bước lên mây, thoát nghèo ngoạn mục, đổi đời trong gang tấc

Tam Hợp che chở giúp tuổi Thân đang độc thân nhận ra tình cảm chân thật của người khác giới và bạn đã sẵn sàng mở lòng ra với họ. Những cặp vợ chồng hôm nay cũng tìm được tiếng nói chung, cảm nhận được sự đồng điệu của hai tâm hồn.

Thực Thần mang lại năng lượng mới mẻ cho con giáp tuổi Thân. Nguồn cảm hứng sáng tạo được khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Có rất nhiều cách để bạn thu thập ý tưởng. Bạn cũng có thể bắt đầu bằng việc mở rộng các mối quan hệ thông qua mạng xã hội.

Thổ - Kim tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh lúc này khá lý tưởng. Điều này đảm bảo cho bạn có thể lực tốt để theo đuổi những tham vọng trong cuộc sống của mình.

Tuổi Dần

Tử vi ngày Chủ Nhật 09/07/2023 cho thấy mọi thứ tuổi Dần làm đều có kết quả như ý. Trong mọi dự tính về công việc làm ăn, bạn hãy thực hiện chớ nên ngần ngại, việc thành công là điều chắc chắn. Tất cả đều do phúc đức mà có, cho nên bạn cần nên để tâm vào việc tạo thêm công đức, làm nhiều điều phúc thiện để được thụ hưởng lâu dài. Chủ Nhật này cũng rất thuận lợi cho việc di chuyển, thay đổi, sự tính toán, cho nên nếu bạn muốn đi xa, mưu sự công việc hoặc thay đổi nơi ăn chốn ở, thay đổi công việc thì nên thực hiện sẽ tốt cho bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì tuổi Dần nên nhanh chóng nhận lời không nên chần chừ, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Mọi vấn đề về tiền bạc nên giải quyết một cách uyển chuyển, không nên nóng nảy dễ đưa đến hiểu lầm tranh cãi, bạn nên dùng tình cảm sẽ thành công. Tóm lại, mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn về phương diện làm ăn đều may mắn thuận lợi.

Có sự thu dọn, sắp xếp lại đồ đạc, hoặc mua sắm xe cộ, máy móc hoặc có sự thay đổi nơi cư trú của láng giềng lân cận hoặc của người thân trong gia đình. Bạn nhận được tin tức tốt đẹp ở xa về chuyện tình cảm hoặc chuyện tiền bạc. Nên có sự liên hệ tốt đẹp với cộng đồng, đồng hương hoặc hàng xóm, khu vực nơi cư trú, sẽ có lợi về sau.

Tuổi Mùi

Hôm nay Chủ Nhật 09/07/2023 là ngày mà tuổi Mùi đón nhận tin vui về mặt tài lộc. Sau một khoảng thời gian dài kinh doanh bị đình trệ, cuối cùng những khoản lợi nhuận cũng đổ về túi của tuổi Mùi. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp bạn có được thành quả như hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

Vận may trợ mệnh, sự nghiệp của tuổi Mùi cũng có những bước tiến khá triển vọng. Với những người đang chuẩn bị bước vào các cuộc thi cử hay tuyển chọn, có cát thần bên cạnh, bạn sẽ vững tin hoàn thành tất cả một cách tốt nhất. Nhưng nhớ là đừng quá chủ quan, hãy thật cẩn thận để có thể đạt kết quả tốt nhất.

Tuy sự nghiệp và tài lộc khá hanh thông, chuyện tình cảm của tuổi Mùi vẫn chưa đi đến hồi kết. Giữa bạn và người ấy vẫn còn những ngăn cách khó xóa bỏ. Hãy học cách lắng nghe và chia sẻ để có thể thấu hiểu về nhau nhiều hơn nữa.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.