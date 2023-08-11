Tử vi hôm nay ngày 11/8/2023: TÀI VẬN dâng cao, 3 con giáp vận may tới tấp, CÁT KHÍ ngút ngàn, cuộc sống lên hương, tiền về dồn dập

Tâm linh - Tử vi 11/08/2023 06:16

Con giáp này sẽ phải bất ngờ với số tiền mà mình sau khoảng thời gian tích lũy được.

Tuổi Dần

Chính Tài xuất hiện mang tới may mắn ở phương diện tài lộc cho người tuổi Dần. Con giáp này được lộc trời ban nên tài vận tăng tiến. Người làm công ăn lương có thêm thu nhập ngoài.

Đặc biệt ai làm kinh doanh thì cơ hội phát triển rất cao, lợi nhuận thu về khá lớn, đủ để tính đến khả năng mở rộng lĩnh vực kinh doanh. Song người tuổi Dần vẫn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý chứ đừng vung tay quá trán, tiêu xài hoang phí thì tiền nhiều đến mấy cũng sẽ đến lúc cạn kiệt. 

Tử vi hôm nay ngày 11/8/2023: TÀI VẬN dâng cao, 3 con giáp vận may tới tấp, CÁT KHÍ ngút ngàn, cuộc sống lên hương, tiền về dồn dập - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc gặp nhiều may mắn là vậy nhưng tuổi này có thể gặp nhiều nỗi muộn phiền ở phương diện tình cảm do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc. Mâu thuẫn giữa bản mệnh và đối phương liên tiếp nổ ra nhưng không giải quyết được. Mọi thứ dần dồi nén lại, chỉ chờ tới khi bùng nổ, đe dọa phá vỡ tình yêu đôi lứa.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp vào thứ Sáu 11/08/2023 hôm nay, tuổi Ngọ đón nhận nhiều vận may tài lộc, có thể đứng trước cơ hội đầu tư lớn. Thế nhưng, con giáp này cho là chớ nên chỉ nhìn và quan tâm thái quá vào vật chất. Thay vào đó hãy nhìn bao quát hơn về những mặt lợi và hại để đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất.

Tử vi hôm nay ngày 11/8/2023: TÀI VẬN dâng cao, 3 con giáp vận may tới tấp, CÁT KHÍ ngút ngàn, cuộc sống lên hương, tiền về dồn dập - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ nên ghi nhớ rằng tiền bạc có dư dả thì bản mệnh cũng không nên chi tiêu thoải mái theo ý thích của mình, hãy tạo ra một khuôn khổ nhất định cho bản thân trong việc chi tiêu, tự mình trải qua những tình huống khó khăn nhưng vẫn giữ được thái độ lạc quan thì nguồn thu sẽ còn tăng tiến nhiều hơn.

Về phương diện tình cảm của tuổi Ngọ trong ngày thứ Sáu này, ngũ hành xung khắc cho thấy căng thẳng tình cảm xuất phát từ sự nhàm chán. Con giáp này và nửa kia của mình hãy thử thay đổi không gian, tạo những tình tiết lãng mạn, thường xuyên hẹn hò nhau để hâm nóng lại tình cảm đôi lứa đang có dấu hiệu nhạt phai.

Tuổi Thân

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo vào hôm nay thứ Sáu 11/08/2023, tuổi Thân gặp nhiều may mắn trong ngày khi biết cách chi tiêu một cách hợp lý nhất, đề cao việc tiết kiệm. Con giáp này sẽ phải bất ngờ với số tiền mà mình sau khoảng thời gian tích lũy được. Khoản tiền đó có thể giúp bản thân tuổi Thân thực hiện được một vài kế hoạch, dự định đã ấp ủ bấy lâu nay.

Tử vi hôm nay ngày 11/8/2023: TÀI VẬN dâng cao, 3 con giáp vận may tới tấp, CÁT KHÍ ngút ngàn, cuộc sống lên hương, tiền về dồn dập - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dù phải mang những trọng trách lớn trong công việc nhưng mọi chuyện vẫn luôn diễn ra thuận lợi, trôi chảy bởi tuổi Thân khi làm việc luôn có kế hoạch rõ ràng cụ thể và linh hoạt, kết hợp ăn ý với đồng nghiệp, thậm chí còn tính toán kĩ càng cả những tình huống bất lợi có thể xảy ra.

Phương diện tình cảm của tuổi Thân lại có chiều hướng bất ổn. Con giáp này vẫn chưa quên được tổn thương trong quá khứ và vì thế mà không cho ai bước vào trái tim mình. Tuy nhiên, vẫn phải thừa nhận rằng bản thân đang có cảm xúc mãnh liệt với một người nào đó nhưng lại phân vân chưa dám thổ lộ.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

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