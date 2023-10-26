Tử vi hôm nay (12/9 âm lịch), 3 con giáp ngồi không hưởng lộc trời, cầu gì có nấy, tiền vàng ào ào như nước sông Đà

Tâm linh - Tử vi 26/10/2023 05:13

TOP 3 con giáp sẽ có cuộc sống với nhiều thay đổi bất ngờ trong hôm nay (12/9 âm lịch).

Tuổi Dần

Đúng hôm nay (12/9 âm lịch), tuổi Dần sẽ đón nhận tin vui cát lành trong đường công danh sự nghiệp suôn sẻ, thuận lợi hơn. Con giáp nên tận dụng thời điểm này để kiếm tiền, chi trả cho những khoản chi tiêu cần đến. 

Bản mệnh có thể sẽ cần phải thay đổi cách làm việc của mình để đảm bảo chất lượng và tiến độ mà cấp trên yêu cầu. Đừng nản lòng bởi mọi chuyện rồi sẽ dần tốt lên, càng về cuối tuần thì vận trình càng khởi sắc hơn. Phương diện tình cảm không có nhiều tiến triển. Phải đối mặt với sự tan vỡ trong chuyện tình yêu, kéo theo những nỗi đau, sợ hãi và tổn thương, có lúc lại muốn từ bỏ tất cả để được bình yên.

Tử vi hôm nay (12/9 âm lịch), 3 con giáp ngồi không hưởng lộc trời, cầu gì có nấy, tiền vàng ào ào như nước sông Đà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý với tâm trạng hân hoan khi vận trình của bạn khá rực rỡ trong ngày hôm nay (12/9 âm lịch). Hầu hết những khúc mắc trong công việc, tình cảm và các mặt khác của cuộc sống đều đã được tháo gỡ tốt đẹp. Bạn sẽ cảm thấy mình như thể là người may mắn nhất trên thế gian khi mọi việc đều suôn sẻ theo ý muốn và mang tới nhiều thành tựu khiến bạn hài lòng. Cứ thoải mái thể hiện hết sức và bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng thôi.

Khi đã tìm được mục tiêu cho mình, bạn cứ thế mà thẳng tiến với sự hỗ trợ của Thiên Ấn soi rọi. Tuy nhiên, trong tuần có Đại Hao hung tinh rình rập đe dọa vận trình tài lộc của bạn có thể thất thoát ngoài ý muốn do phải dùng tiền để xử lý những việc ngoài dự kiến. Tốt nhất bản mệnh cần phải bình tĩnh và sáng suốt để tránh đưa ra những quyết định sai lầm khiến tài lộc hư hao.

Tử vi hôm nay (12/9 âm lịch), 3 con giáp ngồi không hưởng lộc trời, cầu gì có nấy, tiền vàng ào ào như nước sông Đà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đúng hôm nay (12/9 âm lịch), vận trình tài lộc của Tuổi Mão khá thuận lợi, tài lộc càng dồi dào hơn. Tuổi Mão có tiền từ nhiều nguồn, dù bản mệnh làm nghề gì thì cứ yên tâm là có lộc, chỉ cần chăm chỉ mà thôi. Đường công danh sự nghiệp tiến triển khá tốt, con giáp này sẽ vượt qua được những thử thách đang đặt ra. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng giải quyết được những vấn đề còn tồn đọng trước đó, nhờ thế mà được cấp trên tin tưởng giao cho nhiều trọng trách.

Hung tinh cảnh báo Con Giáp này về những tai họa bất ngờ có thể xảy ra. Bản mệnh đang để cảm xúc dẫn dắt mình mà quên hết cả lý trí, dễ đưa ra những nhận định sai lầm khiến mình hối hận sau này. Hãy suy nghĩ thật thấu đáo trước khi muốn làm bất cứ việc gì.

Tử vi hôm nay (12/9 âm lịch), 3 con giáp ngồi không hưởng lộc trời, cầu gì có nấy, tiền vàng ào ào như nước sông Đà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Liên tiếp 10 ngày tới (10/10 - 19/10), 3 con giáp có vận số CỰC ĐỎ, giàu sang bất thình lình, tiền chảy vào túi nườm nượp, phải mua thêm két sắt mà đựng

Liên tiếp 10 ngày tới (10/10 - 19/10), 3 con giáp có vận số CỰC ĐỎ, giàu sang bất thình lình, tiền chảy vào túi nườm nượp, phải mua thêm két sắt mà đựng

Trong 10 ngày tới, những con giáp may mắn này được rất nhiều người giúp đỡ nên tài lộc đổ về như vũ bão.

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