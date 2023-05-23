Tử vi đầu tháng 4 âm lịch: 3 con giáp thu lộc dồn dập, hoan hỉ vì lắm tiền nhiều của, làm ăn khấm khá

Không chỉ công việc, tài chính mà cả đường tình duyên của 3 con giáp này đều rất khởi sắc vào đầu tháng 4 âm lịch.

Tuổi Thìn Đầu tháng 4 âm lịch, tuổi Thìn có được nhiều cơ may tốt nên tài lộc dần khởi sắc. Thìn nên lập kế hoạch cụ thể, vững vàng tâm trí để tránh rủi ro. Nên đầu tư phát triển kỹ năng chuyên môn và quan hệ xã hội. Làm tốt thì vận trình của bạn có thể lội ngược dòng. Không chỉ vậy, người tuổi Thìn sẽ gặp sao may mắn, có quý nhân trợ giúp. Vì Thìn luôn nỗ lực không ngừng nên khi có người nâng đỡ họ sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức. Nếu làm ăn chân chính, tập trung vào những kế hoạch tài chính cụ thể, tránh vay mượn nợ nần, đầu tư lung tung thì tài lộc của Thìn sẽ rất ổn định.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Nhờ có sao may mắn dẫn đường nên công việc của Dần sẽ đạt được những kết quả khả quan trong đầu tháng 4 âm lịch. Đặc điểm chung của những người cầm tinh con Hổ là ý chí mạnh mẽ, quyết tâm và ngoan cường. Nhưng họ ít khi chịu nhượng bộ nên dễ rơi vào các tình huống khó kiểm soát cảm xúc. Nếu có thể kiểm soát cảm xúc tốt hơn, thời gian này sẽ là cơ hội giúp con giáp tuổi Dần đón tài lộc đi lên, được thăng quan tiến chức. Giai đoạn này, Dần cần tập trung tâm huyết và nỗ lực cho công việc chính. Con giáp này cũng nên cẩn thận trọng với thị trường chứng khoán, cổ phiếu hoặc bất động sản trong giai đoạn này.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Đầu tháng 4 âm lịch, tài lộc của con giáp tuổi Mùi sẽ đi lên. Con giáp này có không ít cơ hội thể hiện năng lực bản thân, cá tính con người. Bên cạnh đó, con giáp này cũng biết vận dụng tốt những cơ hội để có thể đạt được bước tiến vững chắc trong sự nghiệp. Chỉ cần tập trung vào nguồn thu nhập chính, Mùi sẽ loại bỏ được các tác động rủi ro xung quanh. Thời điểm này bạn không nên trông chờ vào may rủi. Tự làm, tự ăn bằng chính năng lực của mình mới là cơ hội kiếm tiền rất mạnh của người tuổi Mùi. Khi nắm bắt đúng thời cơ, họ vẫn rủng rỉnh tiền bạc. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đón tháng 4 âm lịch, 3 con giáp này là 'đệ nhất may mắn', có phúc có phần, giàu sang sung túc Theo tử vi, 3 con giáp có tính cách tốt nên được nhiều người yêu quý. Trong tháng 4 âm lịch, họ đón nhận nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ nên làm gì cũng suôn sẻ.

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