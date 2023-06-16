Tử vi cuối tuần (17/6 - 18/6), Phật Tổ ban điều lành, 3 con giáp giơ tay hứng hết lộc thiên hạ, công việc rực rỡ, cuộc sống sung túc

Tâm linh - Tử vi 16/06/2023 15:45

Trong 2 ngày cuối tuần 3 con giáp gặp được quý nhân phù trợ, tài lộc tràn vào nhà, tiền đếm không hết.

Tuổi Tý

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra tương đối ổn định. Dự đoán sẽ có sóng gió bất ngờ ập đến, song may mắn là người tuổi này vẫn giữ cho mình “cái đầu lạnh” để không làm ảnh hưởng đến công việc hiện tại.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Song, mọi thứ dường như chưa thực sự bền vững nên con giáp này cần tiết kiệm hơn nữa, đồng thời đừng vội đầu tư mạo hiểm.

Tình cảm: Vận trình tình cảm được Tý Mão tương hình điềm báo sẽ có điều chẳng lành. Tính cách nóng nảy của bạn có thể là nguyên nhân khiến cho người ấy bị tổn thương nặng nề, do đó hãy mềm mỏng hơn để dung hòa tốt mối quan hệ này.

Tử vi cuối tuần (17/6 - 18/6), Phật Tổ ban điều lành, 3 con giáp giơ tay hứng hết lộc thiên hạ, công việc rực rỡ, cuộc sống sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn luôn biết mục tiêu của bản thân, thực hiện đúng kế hoạch đề ra. 

Công việc: Trong công việc bạn là người có chính kiến riêng, không hùa theo người khác mơ hồ mà đồng tình trong bất kì vấn đề gì. 

Tình duyên: Tình cảm giữa bạn và người ấy công khai, được nhiều người ủng hộ và chúc mừng. 

Tài lộc: Tốn tiền cho các sổ sách giấy tờ liên quan đến nhà đất

Sức khỏe: Da khô quá, có thể cấp ẩm trực tiếp bằng xịt khoáng. 

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có cơ hội tốt để giành được những thành công trên con đường kinh doanh. Con giáp này biết được cơ hội là do chính mình tạo ra nên rất chủ động tìm kiếm chúng. Ngay khi nhìn thấy cơ hội hé lộ, tuổi Hợi sẽ nắm bắt và tận dụng đó một cách hiệu quả nhất có thể. Tuổi Hợi đã có sự lựa chọn vô cùng đúng đắn và đang đi trên con đường rất phù hợp với bản thân mình. Lợi nhuận thu được đủ khiến Tuổi Hợi cảm thấy hài lòng về thành quả mình đã làm ra. Hãy tìm hiểu thêm những lĩnh vực kinh doanh khác để tiền bạc trong túi được sinh sôi nảy nở nhiều hơn. Tuy nhiên, chuyện tình cảm giữa tuổi Hợi và một nửa của mình phải đối mặt với nhiều trở ngại, thử thách. Hai người không hiểu và thông cảm cho những khó khăn của đối phương mà chỉ chăm chăm nghĩ cho bản thân mình. Không có được sự thấu hiểu mối quan hệ khó có thể tránh khỏi mâu thuẫn và tranh cãi.

Tử vi cuối tuần (17/6 - 18/6), Phật Tổ ban điều lành, 3 con giáp giơ tay hứng hết lộc thiên hạ, công việc rực rỡ, cuộc sống sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

 

 

 

 

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