Tử vi Chủ Nhật ngày 20/10/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mùi có tin vui trong công việc, tuổi Thìn gặp chuyện không như ý

Tâm linh - Tử vi 19/10/2019 12:08

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/10/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mùi có tin vui trong công việc, tình duyên của tuổi Thìn không như ý. Còn tử vi của bạn thế nào?

Xem tử vi Chủ Nhật ngày 20/10/2019 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/10/2019 của tuổi Tý

Ngày mới, người tuổi Tý có nhiều cơ hội thể hiện năng lực trong công việc. Không chỉ ở khả năng sáng tạo mà còn là tầm nhìn xa trông rộng.

Dù vậy, tuổi Tý đừng dễ dàng tin tưởng người khác. Nếu bạn đặt niềm tin sai người rất có thể tự hại thân.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/10/2019 của tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Sửu có vận trình sự nghiệp khá may mắn. Bạn nhận được nhiều sự giúp đỡ trong công việc.

Bù lại, tuổi Sửu nên cẩn thận trong chuyện tiền bạc. Đặc biệt người buôn bán kinh doanh càng phải cẩn trọng.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/10/2019 của tuổi Dần

tu vi chu nhat ngay 20/10/2019 4

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần có tình yêu ngập tràn trong ngày mới. Người độc thân đón tình duyên mới, người có đôi có giây phút mặn nồng bên nhau.

Dù vậy, tài lộc của tuổi Dần có dấu hiệu hư hao, nên cân nhắc chi tiêu.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/10/2019 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, tuổi Mão nên sáng suốt trong các vấn đề về tiền bạc. Bạn nên cẩn thận bẫy tiểu nhân ở khắp nơi.

Bù lại, bạn gặp được quý nhân che chở trong công việc, dần tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/10/2019 của tuổi Thìn

Theo tử vi ngày mới, tuổi Thìn gặt hái nhiều thành công trong công việc. Từ đó, bạn có thể khẳng định vị thế của bản thân.

Tình duyên dù không như ý nhưng bạn và đối phương nên kiên nhẫn cùng nhau vượt qua khó khăn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/10/2019 của tuổi Tỵ

tu vi chu nhat ngay 20/10/2019 3
Tử vi Chủ Nhật ngày 20/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, người tuổi Tỵ có một ngày khá tốt đẹp. Trong công việc hay cuộc sống, bạn đều thấy hài lòng, không có vướng mắc.

Cuối ngày, tuổi Tỵ có thể dành thời gian cho những sở thích của bản thân.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/10/2019 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có điềm gặp khó khăn trong công việc. Bạn nên lắng nghe lời khuyên từ người khác, đừng quá cố chấp mà chịu thiệt.

Về tài lộc, dù có nhưng không dư dả, bạn vẫn nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/10/2019 của tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới, tuổi Mùi có tin vui trong công việc. Có thể bạn được người đi trước giúp đỡ, từ đó mà thuận lợi, suôn sẻ.

Tài vận không được tốt, bạn nên rèn tính kỹ càng trong việc quản lý tiền bạc.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/10/2019 của tuổi Thân

tu vi chu nhat ngay 20/10/2019 2
Tử vi Chủ Nhật ngày 20/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp của tuổi Thân trong ngày mới không được như mong muốn. Dù vậy, đừng nản chí, hãy kiên nhẫn với kế hoạch của mình.

Bù lại, tình duyên khá tốt sẽ khiến tâm trạng của bạn được ủi an nhiều.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/10/2019 của tuổi Dậu

Ngày mới, tuổi Dậu gặp may mắn. Có thể là trong công việc hay tài lộc, bạn tìm được một cơ hội mới.

Dù vậy, tuổi Dậu phải cẩn thận nếu không muốn bị người khác cướp mất cơ hội quý giá này.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/10/2019 của tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có mâu thuẫn với người xung quanh, nhưng sẽ sớm giải quyết được hiểu lầm.

Người kinh doanh nên suy nghĩ cẩn thận với kế hoạch đầu tư hay mở rộng quy mô buôn bán.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/10/2019 của tuổi Hợi

tu vi chu nhat ngay 20/10/2019 1
Tử vi Chủ Nhật ngày 20/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của tuổi Hợi trong ngày mới không thật sự may mắn. Bạn có thể có mâu thuẫn với người thân hay bạn bè.

Công việc có chuyển biến tích cực, hãy cố gắng nhiều hơn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Cuối tháng 10, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tình duyên phơi phới

Cuối tháng 10, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tình duyên phơi phới

Cuối tháng 10 là khoảng thời điểm các con giáp này gặp vận đỏ trong cả sự nghiệp lẫn chuyện tình duyên.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 3 giờ 19 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 4 giờ 19 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 5 giờ 19 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo