Tử vi Chủ Nhật ngày 20/10/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mùi có tin vui trong công việc, tuổi Thìn gặp chuyện không như ý

Ngày mới, người tuổi Tý có nhiều cơ hội thể hiện năng lực trong công việc. Không chỉ ở khả năng sáng tạo mà còn là tầm nhìn xa trông rộng.

Xem tử vi Chủ Nhật ngày 20/10/2019 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Theo tử vi 12 con giáp , tuổi Sửu có vận trình sự nghiệp khá may mắn. Bạn nhận được nhiều sự giúp đỡ trong công việc.

Dù vậy, tuổi Tý đừng dễ dàng tin tưởng người khác. Nếu bạn đặt niềm tin sai người rất có thể tự hại thân.

Bù lại, tuổi Sửu nên cẩn thận trong chuyện tiền bạc. Đặc biệt người buôn bán kinh doanh càng phải cẩn trọng.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/10/2019 của tuổi Dần

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần có tình yêu ngập tràn trong ngày mới. Người độc thân đón tình duyên mới, người có đôi có giây phút mặn nồng bên nhau.

Dù vậy, tài lộc của tuổi Dần có dấu hiệu hư hao, nên cân nhắc chi tiêu.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/10/2019 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, tuổi Mão nên sáng suốt trong các vấn đề về tiền bạc. Bạn nên cẩn thận bẫy tiểu nhân ở khắp nơi.

Bù lại, bạn gặp được quý nhân che chở trong công việc, dần tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/10/2019 của tuổi Thìn

Theo tử vi ngày mới, tuổi Thìn gặt hái nhiều thành công trong công việc. Từ đó, bạn có thể khẳng định vị thế của bản thân.

Tình duyên dù không như ý nhưng bạn và đối phương nên kiên nhẫn cùng nhau vượt qua khó khăn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/10/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, người tuổi Tỵ có một ngày khá tốt đẹp. Trong công việc hay cuộc sống, bạn đều thấy hài lòng, không có vướng mắc.

Cuối ngày, tuổi Tỵ có thể dành thời gian cho những sở thích của bản thân.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/10/2019 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có điềm gặp khó khăn trong công việc. Bạn nên lắng nghe lời khuyên từ người khác, đừng quá cố chấp mà chịu thiệt.

Về tài lộc, dù có nhưng không dư dả, bạn vẫn nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/10/2019 của tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới, tuổi Mùi có tin vui trong công việc. Có thể bạn được người đi trước giúp đỡ, từ đó mà thuận lợi, suôn sẻ.

Tài vận không được tốt, bạn nên rèn tính kỹ càng trong việc quản lý tiền bạc.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/10/2019 của tuổi Thân

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp của tuổi Thân trong ngày mới không được như mong muốn. Dù vậy, đừng nản chí, hãy kiên nhẫn với kế hoạch của mình.

Bù lại, tình duyên khá tốt sẽ khiến tâm trạng của bạn được ủi an nhiều.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/10/2019 của tuổi Dậu

Ngày mới, tuổi Dậu gặp may mắn. Có thể là trong công việc hay tài lộc, bạn tìm được một cơ hội mới.

Dù vậy, tuổi Dậu phải cẩn thận nếu không muốn bị người khác cướp mất cơ hội quý giá này.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/10/2019 của tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có mâu thuẫn với người xung quanh, nhưng sẽ sớm giải quyết được hiểu lầm.

Người kinh doanh nên suy nghĩ cẩn thận với kế hoạch đầu tư hay mở rộng quy mô buôn bán.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/10/2019 của tuổi Hợi

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của tuổi Hợi trong ngày mới không thật sự may mắn. Bạn có thể có mâu thuẫn với người thân hay bạn bè.

Công việc có chuyển biến tích cực, hãy cố gắng nhiều hơn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.