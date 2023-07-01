Tử vi Chủ nhật 2/7/2023 của 12 con giáp: Tý – Sửu làm ăn khấm khá, Dần – Tỵ dễ gặp tai bay vạ gió

Người làm công ăn lương được cấp trên chỉ dẫn nhiệt tình nên những công việc mới cũng chẳng còn quá khó khăn như tưởng tượng. Thậm chí, nhờ có đầu óc thông minh, nhanh nhạy, bản mệnh tìm ra cách mới để giải quyết các vấn đề.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng vào ngày 2/7/2023, tuổi Tý có một ngày buôn may bán đắt. Con giáp này nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên dù buôn bán mặt hàng nào cũng sẽ có đơn hàng tấp nập.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, vào ngày 2/7/2023, sự nghiệp của tuổi Sửu đang có những bước tiến rõ rệt. Con giáp này khẳng định được vị thế trong mắt lãnh đạo và đồng nghiệp. Bản mệnh có thể được giao cho phụ trách những vấn đề rất quan trọng.

Tuy nhiên, con giáp này cần chú ý đề phòng các bệnh liên quan đến thận, não bộ, bàng quang. Dù còn trẻ tuổi cũng cần chú ý đến tình hình sức khỏe của mình nhiều hơn bằng cách sinh hoạt điều độ và rèn luyện sức khỏe.

Trên phương diện tình cảm, có những dấu hiệu rạn nứt trong mối quan hệ của tuổi Sửu với nửa kia. Có lẽ điều hai người mong muốn luôn trái ngược nhau nên những mâu thuẫn mới chẳng thể nào hóa giải được.

Những người trẻ tuổi đừng vội tin theo những lời ngon tiếng ngọt của người mình chưa thực sự hiểu rõ. Hãy dành thời gian trò chuyện và tìm hiểu đối phương sâu hơn trước khi đi tới quyết định ở bên ai đó.

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo vào ngày 2/7/2023, tuổi Dần dễ gặp phải nhiều điều bất trắc. Người làm ăn kinh doanh phải chịu sự cạnh tranh gay gắt đến từ đối thủ. Đây là lúc bản mệnh cần phải ý thức được điểm mạnh của mình và có hướng phát huy đúng đắn.

Nếu đang có tiền trong tay, tốt nhất con giáp này nên giữ thật kỹ, chớ nên đầu tư mạo hiểm kẻo rơi vào cảnh trắng tay. Không có khoản tiền nào từ trên trời rơi xuống, bản mệnh được sở hữu mà không cần phải tốn chút công sức nào đâu.

Gia đình chính là điểm tựa vững vàng cho con giáp này. Vì thế, dù đang ở độ tuổi nào đi nữa, tuổi Dần cũng nên trao đổi, tâm sự với các thành viên trong nhà. Rất có thể họ sẽ giúp bản mệnh đưa ra những quyết định đúng đắn.

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, vào ngày 2/7/2023, tuổi Mão xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Nhờ tinh thần đoàn kết, tập thể sẽ hoàn thành được những nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi.

Người làm ăn kinh doanh nhận được sự chỉ dẫn của quý nhân, nhờ đó mở ra một hướng đi mới giúp tiền chảy về túi nhanh chóng hơn. Thậm chí, bản mệnh có thể là người tiên phong cho một trào lưu buôn bán mới.

Về mặt sức khỏe, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Đông Bắc phía ngoài phòng bếp, bếp lò và giường ngủ. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay vào ngày 2/7/2023, trên phương diện công danh sự nghiệp, tuổi Thìn gặt hái được những thành tích khả quan. Con giáp này sẵn sàng nêu lên ý kiến, được tập thể áp dụng và bước đầu đạt được những thay đổi tích cực.

Tuy nhiên, về mặt tình cảm, tuổi Thìn cần cẩn thận trong mối quan hệ của mình, bởi kẻ thứ ba có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Có thể bản mệnh và đối phương đã lạnh nhạt với nhau quá lâu nên người khác mới nhân cơ hội chen chân.

Người độc thân vẫn còn ám ảnh vì những tổn thương trong quá khứ nên chẳng muốn mở lòng với bất cứ ai. Cho dù được giới thiệu cho đối tượng đi nữa, bản mệnh cũng thường tìm cớ để từ chối, không cho người khác cơ hội.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, vào ngày 2/7/2023, tuổi Tỵ dễ gặp phải mâu thuẫn, xích mích với đồng nghiệp. Đôi bên giữ những quan điểm trái chiều và không ai chịu hạ cái tôi cá nhân xuống để lắng nghe.

Người làm ăn kinh doanh lưu ý chớ đôi co với khách hàng, đây không phải là một việc làm thông minh. Thay vào đó, bản mệnh nên tìm ra cách khéo léo để hòa giải, vừa để làm vừa lòng khách hàng, vừa không gây tổn hại đến danh tiếng của bản thân.

Về mặt tình cảm, có thể vì quá bận rộn với công việc nên tuổi Tỵ thiếu sự quan tâm đến người thân, khiến mối quan hệ trở nên lạnh nhạt. Ngay từ bây giờ, bản mệnh hãy dành thời gian trong ngày để ở bên những người thân thiết nhất.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay vào ngày 2/7/2023, tuổi Ngọ khó tránh khỏi mâu thuẫn với người làm lãnh đạo. Con giáp này nên kiềm chế tính nóng nảy, tránh làm mất lòng đối phương kẻo tương lai, chính bản mệnh cũng là người chịu thiệt.

Ngoài ra, con giáp này cũng không nên kéo gần khoảng cách với người quyền cao chức trọng bằng cách nịnh nọt, lấy lòng. Muốn thăng tiến nhanh chóng, bản mệnh cần thể hiện khả năng của mình chứ không phải là tìm lối tắt.

Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Tây Nam để gặp Hỷ thần và Tài thần. Đây là hướng tốt nhất trong ngày, có thể đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bản mệnh gặp được nhiều điều thuận lợi.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, vào ngày 2/7/2023 đem tới cho tuổi Mùi nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp. Con giáp này nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của mọi người xung quanh nên bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ.

Đặc biệt những người trẻ tuổi nên bắt tay vào thực hiện những mục tiêu đã được lên kế hoạch từ trước. Càng sớm hiện thực hóa các mục tiêu, bản mệnh lại càng nhanh chóng bước gần hơn tới cái đích mà mình đặt ra.

Tiếc rằng trên phương diện tình cảm, các cặp đôi đang hiểu lầm ý nhau, cho dù đôi bên đều mong muốn điều tốt cho đối phương. Cả hai nên tìm cách để ngồi lại chuyện trò, tâm sự nhiều hơn. Tình yêu đủ lớn thì có thể chiến thắng được mọi thứ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng vào ngày 2/7/2023, tuổi Thân cần cẩn trọng khi làm việc, kể cả những công việc quen thuộc. Có thể kẻ tiểu nhân đang lăm le tìm cách hãm hại, chỉ đợi lúc bản mệnh làm việc bất cẩn, thiếu tập trung.

Người làm ăn kinh doanh cũng nên hạn chế đưa ra những quyết định đầu tư hạng mục lớn, bởi nhiều nguy cơ tiềm ẩn chưa lường hết được. Hãy tiếp tục dành thêm thời gian để tìm hiểu sâu sắc hơn về những lời mời hợp tác hoặc hợp đồng mua bán.

Về mặt sức khỏe, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân.

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, vào ngày 2/7/2023, tuổi Dậu có xu hướng cô lập mình với mọi người xung quanh. Con giáp này thích làm mọi việc theo ý mình và không muốn bị bất cứ ai can thiệp, cho dù người khác có muốn giúp đỡ bản mệnh đi chăng nữa.

Tuy nhiên, thái độ làm việc hiện tại sẽ khiến cho tuổi Dậu vướng phải nhiều rắc rối không đáng có. Bản mệnh nên học cách nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận mọi ý kiến của người khác, kể cả các ý kiến trái chiều.

Người độc thân nhận ra rằng tình yêu vẫn luôn ở quanh đây. Con giáp này chẳng cần phải tìm kiếm nửa kia ở đâu xa bởi vốn dĩ đối phương vẫn luôn lặng thầm quan tâm, chăm sóc cho bản mệnh. Hãy cho đối phương một cơ hội tiến gần hơn với mình.

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy vào ngày 2/7/2023, những việc tuổi Tuất tưởng chừng khó khăn lại chẳng khó giải quyết đến như vậy. Con giáp này chỉ cần bình tĩnh và tin tưởng vào bản thân là hoàn toàn có thể tự tìm ra hướng đi mà chẳng cần phải dựa dẫm vào bất cứ ai.

Tiếc là trên phương diện tình cảm, người độc thân đang gặp phải nhiều khó khăn. Con giáp này chưa biết làm thế nào để bày tỏ tình cảm, khiến người mình thầm mến đã lâu rung động và gật đầu ưng thuận trở thành một nửa của mình.

Các cặp vợ chồng cần phải bình tĩnh để không mắc sai lầm khi cả hai cùng đang trong cơn nóng giận. Việc hai người có những quan điểm bất đồng là điều khó tránh, vì vậy mà bản mệnh không nên hành xử một cách cực đoan.

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, vào ngày 2/7/2023, tuổi Hợi tự ti cho rằng mình là người kém cỏi. Trên thực tế, thất bại là điều khó tránh khỏi với bất cứ ai, điều bản mệnh nên làm lúc này là tự rút kinh nghiệm để tránh mắc phải trong tương lai chứ không phải là thất vọng về bản thân.

Nếu cảm thấy lạc mất phương hướng, con giáp này nên trao đổi, tâm sự với những người đáng tin cậy. Chắc chắn đối phương sẽ đưa ra cho bản mệnh những gợi ý hữu ích, giúp bản mệnh thoát khỏi tình trạng hiện tại.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày tốt cho khởi công xây dựng nhưng tránh xuất hành, di chuyển, khai trương. Vì vậy, tuổi Hợi cần lên kế hoạch thực hiện công việc cho phù hợp để có thể gặp được nhiều điều thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

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