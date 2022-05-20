Tử vi 9 ngày tới (21/5 - 29/5), Thần Tài ưu ái, 3 con giáp này vượng vận phú quý, công danh hòa phát, chạm đỉnh thành công

Tâm linh - Tử vi 20/05/2022 18:48

Theo tử vi 9 ngày tới (21/5 - 29/5), nhờ sự ưu ái của Thần Tài mà 3 con giáp này vận mệnh đỏ rực, thành công vang dội, làm đâu thắng đó, cầu được ước thấy.

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp cho hay, tuổi Mão là người hiền lành, điềm đạm và có gan làm giàu. Một khi đã đặt ra mục tiêu họ sẽ không ngừng nỗ lực để có được thứ mình muốn. Dẫu khốn khó cơ cực, thất bại hết lần này đến lần khác Mão vẫn chiến thắng số phận, vươn lên sở hữu sự nghiệp thành công, tiền tài viên mãn.

Theo tử vi 9 ngày tới (21/5 - 29/5), người Mão sẽ bội thu tài lộc, làm ăn thuận lợi. Dù làm công ăn lương hay tự kinh doanh thì con giáp may mắn này nhất định sẽ gánh lộc về nhà, phất lên trong chớp mắt khiến ai cũng hờn.

con giap may man 1
Theo tử vi 9 ngày tới (21/5 - 29/5), người Mão sẽ bội thu tài lộc, làm ăn thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi 9 ngày tới (21/5 - 29/5) có nói, nhờ Thần Tài ưu ái mà tuổi Sửu sẽ có sự thăng hoa trong tài lộc. Bản mệnh dù làm công ăn lương hay làm kinh doanh cũng sẽ đều gia tăng được nguồn thu cho mình. Người làm kinh doanh tìm được cơ hội hợp tác, đầu tư, hướng đi mới, người làm công ăn lương được thăng chức hay nhận thưởng, tìm thêm được nguồn thu nhập phụ.

Ngoài ra, vận may cũng sẽ giúp người tuổi Sửu thuận lợi hơn trong công việc. Mọi khó khăn, ngáng trở trong thời gian vừa qua sẽ được tháo gỡ. Nhìn chung, tới đây sẽ là khoảng thời gian đáng mong chờ với những chú Trâu.

con giap may man 2
Tử vi 9 ngày tới (21/5 - 29/5) có nói, nhờ Thần Tài ưu ái mà tuổi Sửu sẽ có sự thăng hoa trong tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp có nói, tuổi Thân là con giáp nhanh nhẹn, thông minh và biết cách đối nhân xử thế nên được rất nhiều người quý mến, thương yêu. Càng chí thú làm ăn, càng chăm chỉ làm việc Thân càng ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, sung túc đủ đầy khiến ai cũng hờn.

9 ngày tới (21/5 - 29/5) chính là thời cơ nghìn năm có một để Thân làm giàu. Tình tiền viên mãn, phú quý phát tài, thăng chức tăng lương chính là vận số trời đã an bài cho Thân.

con giap may man 3
9 ngày tới (21/5 - 29/5) chính là thời cơ nghìn năm có một để Thân làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày mai, vượng vận QUÝ NHÂN, 3 con giáp này chạm đỉnh thành công, sự nghiệp bứt phá, ưu tú vượt trội, điềm lành chiếu sáng

Sau ngày mai, vượng vận QUÝ NHÂN, 3 con giáp này chạm đỉnh thành công, sự nghiệp bứt phá, ưu tú vượt trội, điềm lành chiếu sáng

Tử vi 12 con giáp cho biết, nhờ Quý Nhân giúp đỡ, 3 con giáp này đón tài lộc ngập nhà, thu về nhiều tiền của và điềm lành, vượt qua mọi chông gai, vạn sự thuận buồm xuôi gió sau ngày mai.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi 9 ngày tới 12 con giáp tử vi ngày 21/5 tử vi ngày 21/5/2022 tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 23 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 25 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 27 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đang tiếp nhiên liệu tại trạm xăng, ô tô phát nổ kinh hoàng, may mắn không có người thương vong

Đang tiếp nhiên liệu tại trạm xăng, ô tô phát nổ kinh hoàng, may mắn không có người thương vong

Video 1 giờ 23 phút trước
Máy bay vận chuyển y tế chở 6 người "mất tích" sau khi cất cánh

Máy bay vận chuyển y tế chở 6 người "mất tích" sau khi cất cánh

Video 1 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm