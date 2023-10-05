Tử vi 9 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp phi mã tài lộc, vận số đảo chiều, vạn sự khởi phát, tiền bạc hút chặt không rời

Tâm linh - Tử vi 05/10/2023 15:25

Nếu may mắn có tên trong danh sách 3 con giáp may mắn này thì chắc chắn bạn sẽ kiếm được khoản kha khá, tha hồ tiền tiêu trong 9 ngày cuối tháng 8 âm lịch.

Tuổi Mùi

Trong 9 ngày cuối tháng 8 âm lịch, Mùi được quý nhân phù trợ nên mọi việc hanh thông, việc gì cũng như ý. Công việc của bạn vô cùng tốt đẹp, nhận được sự đãi ngộ của cấp trên, có nhiều thành tích tốt, dự án lớn thành công thu được nhiều tiền.

Chuyện tiền bạc của bạn vô cùng tốt đẹp, có quá nhiều nguồn thu dành cho bạn thế nên bạn nhất định phải có kế hoạch tiết kiệm, chi tiêu cho riêng mình. Tình duyên tốt đẹp, mọi thứ như ý, gia đình viên mãn.

Tử vi 9 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp phi mã tài lộc, vận số đảo chiều, vạn sự khởi phát, tiền bạc hút chặt không rời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn có những tín hiệu đáng mừng trong 9 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Con giáp này được cấp trên đánh giá cao về những cố gắng và nỗ lực trong suốt thời gian vừa qua. Bạn là người yêu nghề, cống hiến hết mình cho công việc đến mức gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

Nhờ vậy mà đường tài lộc của tuổi Thìn khá sáng, nhìn chung thu nhập đang tăng lên trong thời gian này. Không những nguồn thu chính mà cả nguồn thu phụ cũng đều có điểm đáng mừng nhưng vẫn cần đề phòng họa hao tài, chỉ cần hớ hênh một chút là sẽ đánh mất tiền bạc ngay.

Tử vi 9 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp phi mã tài lộc, vận số đảo chiều, vạn sự khởi phát, tiền bạc hút chặt không rời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình của tuổi Ngọ cát khí lan tràn, may mắn gấp bội trong 9 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Đầu tiên phải kể tới tình duyên khởi sắc, đào hoa nở rộ dù còn độc thân hay đã là hoa có chủ thì cũng đều đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của tình yêu đôi lứa.

Về phần công việc, mọi thứ tiến triển bình thường, mâu thuẫn với đồng nghiệp trong công việc cũng được hóa giải. Nếu tuổi Ngọ có những ý tưởng độc đáo đưa ra thì nhất định sẽ được cấp trên đón nhận và triển khai trên quy mô lớn. Từ đó, nguồn thu nhập của bạn cũng gia tăng đáng kể, có khi bùng nổ tài lộc khiến bạn khá bất ngờ.

Tử vi 9 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp phi mã tài lộc, vận số đảo chiều, vạn sự khởi phát, tiền bạc hút chặt không rời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ Năm ngày 21/9/2023 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ tài lộc cực vượng, Thân sự nghiệp thăng tiến, Ngọ tiểu nhân rình rập, tiền bạc hao hụt

Tử vi thứ Năm ngày 21/9/2023 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ tài lộc cực vượng, Thân sự nghiệp thăng tiến, Ngọ tiểu nhân rình rập, tiền bạc hao hụt

Tử vi ngày mới 21/9/2023 của 12 con giáp cho thấy, tuổi Tỵ tài lộc cực vượng, tuổi Thân sự nghiệp thăng tiến, tuổi Ngọ tiểu nhân rình rập, phá bĩnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tháng 8 âm lịch tử vi ngày 21/8 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Sao quốc tế 7 phút trước
Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Đời sống 16 phút trước
Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Đời sống 20 phút trước
3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 54 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc