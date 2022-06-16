Tử vi 8 ngày tới (17/6 - 24/6), tài lộc thịnh vượng, cát khí đong đầy, 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, may mắn trăm bề, hưởng trọn công danh, lợi lộc

Tâm linh - Tử vi 16/06/2022 17:24

Tử vi 8 ngày tới (17/6 - 24/6), 3 con giáp may mắn phát tài, may mắn liên miên, sống trong giàu sang nhung lụa.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 8 ngày tới đón nhận tin vui, tiền vàng dư dả. Phàm là việc gì con giáp mong muốn đều có thể thực hiện dễ dàng. Trong công việc, bản mệnh sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức, lương thưởng tăng lên gấp nhiều lần. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Thậm chí, một số người còn có thể trúng số, trúng thưởng hoặc được quà tặng đáng giá. 

Chuyện tình cảm của con giáp không có gì đáng ngại. Bản mệnh và nửa kia sao bao sóng gió đã trở về bên nhau. Tình yêu lâu bền khiến ai cũng ngưỡng mộ.

con giap may man 1
Người tuổi Mùi trong 8 ngày tới đón nhận tin vui, tiền vàng dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong 8 ngày tới hưởng mọi vận may, vận trình hưng thịnh. Công việc khá trôi chảy, tài lộc và sức khỏe cũng không có điểm gì phải chê trách. Nguồn thu nhập khá dồi dào. Người kinh doanh tìm được đối tác làm ăn mới với lợi nhuận tốt, hứa hẹn một ngày buôn bán phát tài. Con giáp này cần mạnh dạn tiến hành kế hoạch đã định để tránh việc bỏ lỡ cơ hội hiếm có.

Sức khỏe của con giáp may mắn vẫn bình thường. Tuy nhiên, bản  mệnh nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, nhiều rau củ và trái cây, hãy chăm chỉ luyện tập thể thao và duy trì ngủ đủ giấc. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tài lộc của người tuổi Mùi trong 8 ngày tới có nhiều khởi sắc. Bản mệnh bằng tài năng của mình đã giành được những cơ hội để vươn tới thành công, nhờ vậy mà nguồn thu tăng lên đáng kể, giúp bạn thoải mái chi tiêu trong những ngày tới mà không phải lo lắng quá nhiều.

Đường tình duyên khởi sắc rực rỡ. Bạn đang được tận hưởng thời gian hạnh phúc bên người mình yêu thương mình. Nếu còn độc thân, tuổi Sửu hãy chủ động, tích cực tìm kiếm tình yêu cho mình hơn nữa nhé.

con giap may man 3
Tài lộc của người tuổi Mùi trong 8 ngày tới có nhiều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Cuối tháng 6, khí vận lên hương, công danh vững bước, 3 con giáp phúc khí cực vượng, thuận lợi phát tài, may mắn liên miên, làm gì cũng suôn sẻ

Cuối tháng 6, khí vận lên hương, công danh vững bước, 3 con giáp phúc khí cực vượng, thuận lợi phát tài, may mắn liên miên, làm gì cũng suôn sẻ

Cuối tháng 6, 3 con giáp may mắn hưởng phúc trời cho, giàu sang phú quý, hỷ sự liên tiếp tìm đến cửa nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi Tử vi con giáp may mắn tử vi 8 ngày tới Tử vi 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 1 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 37 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 27 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 27 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 15 giờ 52 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 27 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 27 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10