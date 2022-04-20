Tử vi 7 ngày tới (21/4 - 27/4), Phúc Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp này tài lộc ưu tú, công danh sự nghiệp rực rỡ như hoa, danh lợi song toàn, tràn đầy hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 20/04/2022 23:25

Theo dự đoán tử vi 7 ngày tới (21/4 - 27/4), nhờ có sự hậu thuẫn từ Phúc Tinh, 3 con giáp này công danh thành toại, sự nghiệp tiến triển thuận lợi.

Tuổi Tỵ

Những người cầm tinh con rắn am hiểu sâu sắc kiến thức từ cổ chí kim, trong nước và quốc tế, luôn vô cùng tự tin, họ có năng lực, sống khẳng khái, sự ưu tú của họ không cách nào che giấu, thời gian trôi qua họ sẽ ngày một xuất sắc.

Vào 7 ngày tới (21/4 - 27/4), người tuổi Tỵ được quý nhân phù trợ, hôn nhân gắn kết, ước mơ và lý tưởng sẽ thành sự thật, bình an may mắn, tiền tài ngày càng dồi dào, cuộc sống sung túc. Họ đuổi được vận rủi tránh xa, dựa vào năng lực vốn có để chinh phục được nhiều cơ hội kiếm tiền, có ưu thế chuyển mình. Cuộc sống an vui tự tại, tương lai sẽ mở ra cánh cửa mới.

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Vào 7 ngày tới (21/4 - 27/4), người tuổi Tỵ được quý nhân phù trợ, hôn nhân gắn kết, ước mơ và lý tưởng sẽ thành sự thật, bình an may mắn - Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là những người sống tình cảm, lương thiện, luôn đối xử tốt với những người xung quanh và mang đến một cảm giác ấm áp, thân thiện trước mặt người khác. Đa số những người tuổi Mão đều được trời ban nhiều phúc đức, bất kể họ làm gì cũng có quý nhân bên cạnh giúp đỡ.

Theo tử vi 7 ngày tới (21/4 - 27/4), đây chính là thời điểm tuyệt hảo cho người tuổi Mão thử sức ở các lĩnh vực mới, cũng như gặt hái về những thành công đáng nể. Bởi lẽ, con giáp may mắn này đang rất được Thần Tài ưu ái mà ban cho phước lộc hơn người. Nếu Mão mà chịu khó học tập kinh doanh, mở ra buôn bán thì chắc rằng sẽ thắng lớn trong năm nay và tích góp được cả một cơ ngơi đồ sộ.

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Theo tử vi 7 ngày tới (21/4 - 27/4), đây chính là thời điểm tuyệt hảo cho người tuổi Mão thử sức ở các lĩnh vực mới, cũng như gặt hái về những thành công đáng nể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con hổ thường có cuộc sống nghèo khó từ nhỏ nên bản mệnh tự lập rất sớm, thích ngao du khắp nơi để học tập, làm việc, kiếm sống. Nếu trong thời gian vừa qua, tuổi Dần đã gặp quá nhiều khổ cực, vất vả thì thời gian sắp tới sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời của con giáp này.

Trong 7 ngày tới (21/4 - 27/4), người tuổi Dần sẽ được thần Tài gõ cửa. Họ bắt được thời cơ để thể hiện khả năng đầu tư, phát triển sự nghiệp và thu về thành quả vô cùng mỹ mãn. Tin vui về tài chính liên tục ập đến đối với con giáp này. Sự nghiệp thăng tiến, đời sống gia đình ổn định, êm ấm không ai bằng.

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Trong 7 ngày tới (21/4 - 27/4), người tuổi Dần sẽ được thần Tài gõ cửa - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi 10 ngày tới cho hay, nhờ số mệnh đổi khác, 3 con giáp này ăn nên làm ra, công danh thành toại, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, may mắn tràn trề, danh lợi song toàn.

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