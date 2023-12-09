Tử vi 7 ngày tới (10/12 - 16/12), 3 con giáp mở cửa đón lộc, Thần Tài hộ giá, một bước vào giới giàu sang quyền quý

Tâm linh - Tử vi 09/12/2023 17:27

7 ngày tới được dự đoán là quãng thời gian đại phát của 3 con giáp này khi liên tiếp đón vận may lớn, cuộc sống thay đổi 180 độ, rũ sạch vận đen, lộc tài tăng tiến.

TUỔI MÃO  

Tuổi Mão không cần làm nhiều nhưng trong 7 ngày tới lại có nhiều may mắn ập tới. Là người được quý mến nên tuổi Mão luôn được quý nhân phù trợ, có người sẵn sàng giúp sức cho công việc của bạn.

Nhờ bạn bè hỗ trợ tự nhiên bạn kiếm được nghề tay trái, kiếm bộn tiền. Có gắng tích cóp tiền trong thời gian này để có bước chuẩn bị những dự định khác trong tương lai phát đạt hơn. Chuyện tình cảm cũng rất suôn sẻ, tình yêu thăng hoa rực rỡ hơn nhiều.

Tử vi 7 ngày tới (10/12 - 16/12), 3 con giáp mở cửa đón lộc, Thần Tài hộ giá, một bước vào giới giàu sang quyền quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

TUỔI TÝ  

Tý may mắn hơn người vì trong 7 ngày tới, bạn có được sự hậu thuẫn của cấp trên. Vì tính tình thẳng thắn, làm việc thông minh sáng tạo nên bạn luôn được sếp quý, đồng nghiệp tôn trọng. Công việc thành công ngoài mong đợi, sếp hứa thướng nóng cho bạn.  

Mối quan hệ tình cảm khá tốt. Hiểu lầm được giải quyết cảm giác như giải quyết được việc lớn, nhẹ hết cả người phải không? Chỉ vậy thôi cũng đủ để bạn vui vẻ thoải mái để làm tất cả mọi việc khác tốt hơn rồi.  

Tử vi 7 ngày tới (10/12 - 16/12), 3 con giáp mở cửa đón lộc, Thần Tài hộ giá, một bước vào giới giàu sang quyền quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

TUỔI MÙI  

Trong 7 ngày tới, tuổi Mùi hốt bạc. Tự nhiên bạn nhận được tin vui chuyện tình cảm khiến bạn vui khôn xiết. Người ấy đã nhận ra tình cảm chân thành của bạn rồi và khả năng cao bạn sẽ nhận được lời tỏ tình. Còn tin nào vui hơn nữa đúng không?  

Tình yêu như ý công việc cũng hết sức hanh thông. Đối tác khó tính cuối cùng cũng chịu nghe lời thuyết phục của bạn và đồng ý hợp tác làm ăn. Kí được hợp đồng này chứng tỏ bạn là người vô cùng có năng lực, sẽ được khen thưởng từ cấp trên.  

Tử vi 7 ngày tới (10/12 - 16/12), 3 con giáp mở cửa đón lộc, Thần Tài hộ giá, một bước vào giới giàu sang quyền quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm  

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/11/2023, thoát khỏi vận xui, 3 con giáp khai thông vận mệnh, mở rộng tiền tài, vận may ít ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/11/2023, thoát khỏi vận xui, 3 con giáp khai thông vận mệnh, mở rộng tiền tài, vận may ít ai bì kịp

Đúng thứ Sáu ngày 24/11/2023, 3 con giáp may mắn vận trình khai sáng, sự nghiệp lên hương. Bản mệnh được Thần Tài phù trợ nên mau chống phất lên, có được cuộc sống sung túc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 7 ngày tới tử vi ngày 9/12/2023 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 57 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 13 giờ 40 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 13 giờ 43 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 13 giờ 45 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 13 giờ 47 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 3 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 14 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng