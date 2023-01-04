Tử vi 5/1/2022: hốt cú chót thăng hoa, 3 con giáp ‘bốc hết tiền bạc’ thiên hạ về túi, bội thu tài lộc, phát tài không ai bì kịp, nằm yên cũng có tiền

Tâm linh - Tử vi 04/01/2023 07:35

Tử vi 5/1/2022, 3 con giáp may mắn hơn người, tiền bạc dồi dào, tình duyên như ý, lộc phát triền miên.

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn là những người có ý chí mạnh mẽ, có khả năng độc lập tự chủ và hơn hết họ là những người được trời ban số mệnh của Rồng, có quyền lực, tiền tài và có khả năng lãnh đạo hơn bất cứ ai. Đa số những người tuổi Thìn đều gặt hái được nhiều thành công khi tuổi đời còn trẻ.

Người tuổi Thìn vô cùng thông minh, tài giỏi, chỉ cần có cơ hội họ sẽ xây dựng được cơ ngơi vững mạnh khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Bước vào năm Kỷ Hợi, tuổi Thìn cũng là con giáp được trời ban nhiều phúc đức, làm gì cũng có thần tài và các vị thần may mắn hỗ trợ.

Tử vi 5/1/2022: hốt cú chót thăng hoa, 3 con giáp ‘bốc hết tiền bạc’ thiên hạ về túi, bội thu tài lộc, phát tài không ai bì kịp, nằm yên cũng có tiền - Ảnh 1
Trời sinh tuổi Thìn là những người có ý chí mạnh mẽ, có khả năng độc lập tự chủ và hơn hết họ là những người được trời ban số mệnh của Rồng. Ảnh minh họa: Internet

Ngày trước tuy rằng họ cũng phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nhưng những giai đoạn đó đều giúp họ rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu trong tương lai.Tử vi 5/1/2022, vận may của tuổi Thìn bất ngờ lội ngược dòng. Con giáp này gặt hái nhiều thành công hơn mong đợi, càng cố gắng, càng thu về kết quả khả quan, giàu sụ.

Tuổi Dậu

Trong thời gian gần đây, những người tuổi Dậu đã có một cuộc sống khá “dễ thở” khi công danh, sự nghiệp, tiền tài hay chuyện tình cảm đều ổn định. Với tính cách chân thành và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, con giáp này dễ dàng nhận được sự yêu mến từ những người xung quanh. Cũng nhờ vậy mà mỗi khi gặp khó khăn, họ chỉ cần lên tiếng là nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình.

Tử vi 5/1/2022 là “cơ hội vàng” để người tuổi Dậu thay đổi cuộc sống của mình. Họ không chỉ nhận được những lời đề nghị tăng lương thăng chức mà còn được mời tham gia vài dự án đầu tư. Nếu biết tận dụng cơ hội và chăm chỉ làm việc, số tiền mà con giáp này tích luỹ sẽ ngày một nhiều thêm.

Tử vi 5/1/2022: hốt cú chót thăng hoa, 3 con giáp ‘bốc hết tiền bạc’ thiên hạ về túi, bội thu tài lộc, phát tài không ai bì kịp, nằm yên cũng có tiền - Ảnh 2
Tử vi 5/1/2022 là “cơ hội vàng” để người tuổi Dậu thay đổi cuộc sống của mình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 5/1/2022, vận thế của người tuổi Tuất rất tốt, đặc biệt về tài vận, sẽ có thêm những khoản thu lớn bất ngờ. Con giáp này có thể tận dụng thời điểm tốt này để đầu tư chứng khoán hay ngoại tệ chắc chắn sẽ có lợi nhuận không nhỏ. Do khéo léo trong đối nhân xử thế nên trong tháng 1, người tuổi Tuất sẽ được quý nhân phù trợ trong công việc nên có cơ hội lớn trong việc thăng chức tăng lương, giúp cho thu nhập tăng lên gấp bội.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tu vi tử vi ngày tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 36 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 1 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia