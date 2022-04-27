Tử vi 4 ngày tới (28/4 - 1/5): 3 con giáp tài lộc vụt sáng như pháo hoa, tiền chảy ‘re re’ như nước vào nhà, Thần Tài điểm tên trong sổ vàng

Tâm linh - Tử vi 27/04/2022 07:22

Theo tử vi học, trong 4 ngày tới, 3 con giáp may mắn sau đây không gặp bất lợi gì trong các kế hoạch kiếm tiền làm giàu của mình.

Tuổi Sửu

Nhờ Tam Hợp nâng đỡ trong 4 ngày tới, người tuổi Sửu đón tin có tài lộc. Việc đầu tư, kinh doanh có dấu hiệu thu lời vô cùng khả quan. Đây là nền tảng để người tuổi này có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu lâu dài.

Về mặt công việc, cát khí cũng giúp những nỗ lực của bạn sẽ nhận được sự chú ý từ lãnh đạo. Họ ghi nhận công sức của bạn, nhờ đó mà nhiều khả năng con giáp này sẽ có cơ hội thăng tiến trong thời gian này. Ngũ hành tương sinh bù đắp cho con giáp này vận trình tình cảm êm ả. 

Tử vi 4 ngày tới (28/4 - 1/5): 3 con giáp tài lộc vụt sáng như pháo hoa, tiền chảy ‘re re’ như nước vào nhà, Thần Tài điểm tên trong sổ vàng - Ảnh 1
Nhờ Tam Hợp nâng đỡ trong 4 ngày tới, người tuổi Sửu đón tin có tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn sẽ thuận lợi, kế hoạch mà bản mệnh đưa ra được tiến hành vô cùng suôn sẻ vào 4 ngày tới. Chính Tài cho thấy những nỗ lực trong công việc mang về thu nhập ổn định cho con giáp này. Bản mệnh biết cách vun vén chi tiêu khéo léo nên cũng không gặp phải nhiều vấn đề.

Được Tam Hợp che chở, người tuổi Thìn có cơ hội nhận được một khoản tiền bất ngờ mà cát thần này mang tới. Hợp tác kinh doanh thuận buồm xuôi gió, lợi nhuận rất khả quan. Tài chính có cải thiện vào lúc này sẽ cần thiết để giúp giảm căng thẳng và lo lắng cho bạn.

Tử vi 4 ngày tới (28/4 - 1/5): 3 con giáp tài lộc vụt sáng như pháo hoa, tiền chảy ‘re re’ như nước vào nhà, Thần Tài điểm tên trong sổ vàng - Ảnh 2
Công việc của người tuổi Thìn sẽ thuận lợi, kế hoạch mà bản mệnh đưa ra được tiến hành vô cùng suôn sẻ vào 4 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi học nhận thấy, Thiên Tài tương hỗ nên người tuổi Mùi dễ dàng hơn trong việc kiếm tiền trong 4 ngày tới. Bạn sẽ thu lợi từ nhiều nguồn khác nhau, tài lộc vượng phát, làm ăn có lãi. Nhìn chung mọi việc dù lớn hay nhỏ, hễ liên quan tới tài chính là bản mệnh cầm chắc phần thắng trong tay.

Công việc của người tuổi Mùi nhờ có Chính Quan hỗ trợ nên có nhiều khởi sắc đáng kể. Chính Tài ổn định, Thứ Tài may mắn, bản mệnh làm ăn rộng rãi, giữ chữ tín nên càng làm càng phát tài, có nhiều mối hàng. Khi đang nhận về nhiều lộc lá, bạn nên dành một khoản để làm từ thiện, tích thêm phúc đức cho bản thân và gia đình.

Tử vi 4 ngày tới (28/4 - 1/5): 3 con giáp tài lộc vụt sáng như pháo hoa, tiền chảy ‘re re’ như nước vào nhà, Thần Tài điểm tên trong sổ vàng - Ảnh 3
Tử vi học nhận thấy, Thiên Tài tương hỗ nên người tuổi Mùi dễ dàng hơn trong việc kiếm tiền trong 4 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm 

Đúng 20h ngày 26/4, tài lộc như trút nước, 3 con giáp làm một hưởng mười, hỷ sự giá đáo, cuộc sống sung túc đáng mơ ước

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