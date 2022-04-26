Tử vi trọn 10 ngày tới (27/4 - 7/5), sự nghiệp 3 con giáp sẽ phất lên như diều gặp gió, tiền về đầy túi, cuộc sống sung túc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 26/04/2022 16:25

Đây chính là những con giáp may mắn nhất trong 10 ngày tới.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp thông minh, cá tính và tài trí hơn người. Nhờ thế, dù sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn con giáp may mắn này vẫn ăn nên làm ra, sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ khi còn khá trẻ. Chẳng cần cậy nhờ ai Mùi vẫn nhà xe có đủ, sung túc hơn người.

Xem tử vi cho thấy, trong 10 ngày tới, con giáp giàu có tuổi Mùi sẽ như chuột sa chĩnh gạo, đếm tiền sái tay. Tuổi Mùi vượng vận tài lộc, đời sang trang mới chính là phúc phần trời đã an bài cho Mùi.

Tử vi trọn 10 ngày tới (27/4 - 7/5), sự nghiệp 3 con giáp sẽ phất lên như diều gặp gió, tiền về đầy túi, cuộc sống sung túc không ngờ - Ảnh 1
Trong 10 ngày tới, con giáp giàu có tuổi Mùi sẽ như chuột sa chĩnh gạo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là con giáp sống thiện lương, tử tế và thương người. Dù không khá giả hơn ai nhưng con giáp vẫn sẵn lòng giúp đỡ những người khó khăn hơn mình mà chẳng hề suy tính thiệt hơn, càng không đòi hỏi đáp đền.

Nhờ thế, trong 10 ngày tới, Mão tích được nhiều công đức, đời may mắn hanh thông. Nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên con giáp may mắn này sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Không chỉ có cơ may trúng số phát tài, đổi đời sau một đêm. Tuổi Mão còn vét cạn túi thần tài.

Tử vi trọn 10 ngày tới (27/4 - 7/5), sự nghiệp 3 con giáp sẽ phất lên như diều gặp gió, tiền về đầy túi, cuộc sống sung túc không ngờ - Ảnh 2
Nhờ thế, trong 10 ngày tới, Mão tích được nhiều công đức, đời may mắn hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thông minh, bản lĩnh và có gan làm giàu, nỗ lực không ngừng nên người tuổi Thân gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp. Bước sang 10 ngày tới, tuổi Thân lắm của nhiều tiền, nhà xe có sẵn nên con giáp giàu sang chỉ việc nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những gian truân thì tới Thân sẽ hái trái ngọt đời mình với tình tiền viên mãn, song hỷ lâm môn. Vận tình duyên nở rộ nên Thân sẽ có những tháng ngày ấm êm viên mãn, hạnh phúc nồng nàn.

Tử vi trọn 10 ngày tới (27/4 - 7/5), sự nghiệp 3 con giáp sẽ phất lên như diều gặp gió, tiền về đầy túi, cuộc sống sung túc không ngờ - Ảnh 3
Bước sang 10 ngày tới, tuổi Thân lắm của nhiều tiền, nhà xe có sẵn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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