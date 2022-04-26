Đúng 20h ngày 26/4, tài lộc như trút nước, 3 con giáp làm một hưởng mười, hỷ sự giá đáo, cuộc sống sung túc đáng mơ ước

Tâm linh - Tử vi 26/04/2022 19:27

Bước sang 20h ngày 26/4, 3 con giáp này may mắn hết phần thiên hạ, 10 người hết 9 người phú quý viên mãn.

Tuổi Mão

Bước sang 20h ngày 26/4, tuổi Mão được xem là con giáp may mắn nhất, vì vậy làm bất cứ việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Từ sự nghiệp, tài vận đến nhân duyên, tất cả đều có quý nhân bên cạnh phù trợ.

Từ thời gian này, tuổi Mão cứ thoải mái thể hiện những thế mạnh của bản thân, vốn hiền lành như thế nào thì cứ sống như thế, sự thiện lành của họ sẽ được thượng đế chứng giám và ban nhiều phúc đức, giúp cuộc sống sau này sung túc viên mãn.

Đúng 20h ngày 26/4, tài lộc như trút nước, 3 con giáp làm một hưởng mười, hỷ sự giá đáo, cuộc sống sung túc đáng mơ ước - Ảnh 1
Bước sang 20h ngày 26/4, tuổi Mão được xem là con giáp may mắn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi học có nói, đúng 20h ngày 26/4, tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn. Từ thời gian này, tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân, người này có khả năng đưa đường dẫn lối giúp họ gầy dựng sự nghiệp vững chắc. Hơn thế nữa, tuổi Tý còn được thần tài chiếu cố, có người giúp đỡ, tạo điều kiện làm giàu.

Đối với những người làm kinh doanh thì trong năm nay gặp được khách hàng tiềm năng, có thể sẽ đổi đời chỉ trong một đêm. Dự kiến cuối năm tài vận, sự nghiệp đều thăng hoa rực rỡ, không những thế cuộc sống sung túc sau này đang đến gần, rất đáng mong chờ.

Đúng 20h ngày 26/4, tài lộc như trút nước, 3 con giáp làm một hưởng mười, hỷ sự giá đáo, cuộc sống sung túc đáng mơ ước - Ảnh 2
Tử vi học có nói, đúng 20h ngày 26/4, tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh tuổi Hợi là những người hiền lành, nhân hậu, luôn dĩ hòa vi quý và được mọi người xung quanh hết mực yêu thương. Trong số những con giáp, người tuổi Hợi luôn được trời ban nhiều phúc đức, bên cạnh luôn có quý nhân phù trợ, nên làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, ít gặp phải khó khăn, vất vả.

Tử vi học có nói, đúng 20h ngày 26/4, tuổi Hợi được thần tài chiếu cố hết mực, vì vậy nếu có kinh doanh đầu tư thì nên tranh thủ thời điểm có khả năng sinh lời gấp bội. Bên cạnh đó, người tuổi Hợi vốn hiền lành, làm việc có tâm nên được trời ban nhiều phúc đức hơn, tạo dựng được cơ ngơi đồ sộ.

Đúng 20h ngày 26/4, tài lộc như trút nước, 3 con giáp làm một hưởng mười, hỷ sự giá đáo, cuộc sống sung túc đáng mơ ước - Ảnh 3
Tử vi học có nói, đúng 20h ngày 26/4, tuổi Hợi được thần tài chiếu cố hết mực - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

4 ngày cuối tháng 4: 3 con giáp tiền bủa vây ‘bốn phương, tám hướng’, đi đâu cũng giẫm phải lộc trời ban

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Nhờ thần tài rót lộc vào nhà, 3 con giáp giàu có này sẽ ăn nên làm ra, hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà trong 4 ngày cuối tháng 4.

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