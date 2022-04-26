4 ngày cuối tháng 4: 3 con giáp tiền bủa vây ‘bốn phương, tám hướng’, đi đâu cũng giẫm phải lộc trời ban

Tâm linh - Tử vi 26/04/2022 17:21

Nhờ thần tài rót lộc vào nhà, 3 con giáp giàu có này sẽ ăn nên làm ra, hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà trong 4 ngày cuối tháng 4.

Tuổi Ngọ

Độc lập, bản lĩnh và có óc sáng tạo vô hạn nên người tuổi Ngọ rất đặc biệt, dễ dàng thành công. Dù thuở đầu lập nghiệp khá gian nan, khổ cực nhưng một khi đã “xuôi chèo mát mái” Ngọ sẽ phất lên như diều gặp gió, giàu nhanh đến chóng mặt.

Trong 4 ngày cuối tháng 4, Ngọ sẽ đạp trúng hũ vàng, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Chỉ cần dám nghĩ dám làm, cứ thế phát huy những thế mạnh của mình thì Ngọ sẽ trúng vận thật to, của nả đầy nhà, cứ thế mà thịnh vượng đến tận vài năm sau.

4 ngày cuối tháng 4: 3 con giáp tiền bủa vây ‘bốn phương, tám hướng’, đi đâu cũng giẫm phải lộc trời ban - Ảnh 1
Trong 4 ngày cuối tháng 4, Ngọ sẽ đạp trúng hũ vàng, kiếm tiền dễ như trở bàn tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sống tình cảm, dĩ hòa vi quý nên Mão luôn được bề trên nâng đỡ, thần Phật chở che mà ban cho vô số may mắn trong cuộc sống. Đây là lý do vì sao dù “thân cô thế cô” nhưng chẳng ai có thể ức hiếp, hãm hại Mão. Cao số, được ơn trên hộ mệnh nên càng về hậu vận Mão càng thăng hoa rực rỡ, không lo thiếu tiền.

Sang 4 ngày cuối cùng của tháng 4 là thời gian tam hợp với người tuổi Mão nên tình duyên, gia đạo và tài vận của họ đều viên mãn như ý. Đặc biệt, nhờ được ơn trên soi chiếu Mão sẽ có cơ may trúng số độc đắc, có bạc tỷ có thể chỉ sau một đêm.

4 ngày cuối tháng 4: 3 con giáp tiền bủa vây ‘bốn phương, tám hướng’, đi đâu cũng giẫm phải lộc trời ban - Ảnh 2
Sang 4 ngày cuối cùng của tháng 4 là thời gian tam hợp với người tuổi Mão nên tình duyên, gia đạo và tài vận của họ đều viên mãn như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi học có nói, Thân là con giáp nhanh nhẹn, khôn ngoan và rất có trách nhiệm trong công việc. Dám nhận sai, dám nhìn thẳng vào những thất bại để đi lên chính là bài học giúp Thân có được thành công trong sự nghiệp, được nhiều người nể trọng.

Được thần tài gõ cửa liên tục nên con giáp tuổi Thân sẽ có những ngày cuối cùng của tháng 4, phát tài phát lộc. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tình tiền như ý là vận mệnh trời đã định sẵn cho họ.

4 ngày cuối tháng 4: 3 con giáp tiền bủa vây ‘bốn phương, tám hướng’, đi đâu cũng giẫm phải lộc trời ban - Ảnh 3
Được thần tài gõ cửa liên tục nên con giáp tuổi Thân sẽ có những ngày cuối cùng của tháng 4, phát tài phát lộc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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