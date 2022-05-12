Tử vi 4 ngày tới (13/5 - 16/5), hưởng trọn hồng ân, quý nhân tương trợ, 3 con giáp làm chơi ăn thiệt, may mắn liên miên, tiền tài dư dả, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 12/05/2022 09:54

Tử vi 4 ngày tới (13/5 - 16/5), 3 con giáp may mắn lộc lá đầy nhà, tiền tài dư dả, tha hồ tận hưởng đặc ân, cát lợi.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 4 ngày tới vận trình lên hương, tiền tài vụt sáng. Con giáp may mắn đón nhận nhiều món lợi bất ngờ nhờ vào sự thăng tiến trong công việc. Sự tín nhiệm cũng là điều con giáp có được từ cấp trên nên hãy nhìn bao quát hơn trong công việc, thể hiện những điểm tốt của mình. Con đường phía trước của con giáp khá bằng phẳng.

Phương diện tình cảm của con giáp diễn ra yên ổn. Bạn bà nửa kia gắn bó bền chặt, cùng nhau vượt qua sóng gió. Người còn độc thân có thể tìm thấy nhân duyên trời ban.

con giap may man 1
Người tuổi Thân trong 4 ngày tới vận trình lên hương, tiền tài vụt sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 4 ngày tới có thể nhận được nhiều lời khen ngợi và tán thưởng. Con giáp có thêm nhiều động lực để luôn phấn đầu tiến về phía trước. Ngoài ra, bản mệnh còn được quý nhân phù trợ, giúp tìm ra hướng đi mới trên con đường công danh sự nghiệp phía trước. Hãy tận dụng mọi thời cơ để phất lên làm giàu.

Con giáp này cũng nhận về nhiều may mắn trong vận trình tài lộc. Cơ hội kiếm tiền ùn ùn kéo tới, tuổi Dậu biết mình cần phải làm gì để không bỏ lỡ cơ hội đã đến ngay trong tầm tay.

con giap may man 2
Người tuổi Dậu trong 4 ngày tới có thể nhận được nhiều lời khen ngợi và tán thưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận tài lộc của người tuổi Tỵ trong 4 ngày tới có nhiều bước tiến lớn. Bạn biết cách giữ tiền và chi tiêu hợp lý nên tiết kiệm được một khoảng không nhỏ. Ngoài ra, các phi vụ làm ăn chớp nhoáng của con giáp cũng mang để nguồn lợi nhuận không nhỏ. Chỉ cần phấn đầu và biết lựa chọn đúng thời điểm, con giáp sẽ có được kết quả viên mãn hơn cả mong đợi.

Các mối quan hệ đang có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Đây là thời điểm tốt để hóa giải những mâu thuẫn, hiểu lầm trước đây. Thậm chí, con giáp còn có thể tìm được tri kỷ, tương trợ nhau trong tương lai.

con giap may man 3
Vận tài lộc của người tuổi Tỵ trong 4 ngày tới có nhiều bước tiến lớn - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Trong 3 tháng tới, Thần Tài ban phước, tiền của dồi dào, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, vận may tràn ngập, tha hồ hưởng thụ vinh hoa, phú quý

Trong 3 tháng tới, Thần Tài ban phước, tiền của dồi dào, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, vận may tràn ngập, tha hồ hưởng thụ vinh hoa, phú quý

Trong 3 tháng tới, 3 con giáp may mắn vận trình thịnh vượng, tài lộc dồi dào, muốn gì được nấy.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi 4 ngày tới Tử vi con giáp may mắn Tử vi 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 3 giờ 4 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng