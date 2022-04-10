Tử vi 4 ngày tới (11/4 - 14/4), vinh quang thẳng tiến, 3 con giáp này thành công vang dội, vinh quang tiếp bước, sự nghiệp hòa phát, tài chính vững mạnh

Tử vi 4 ngày tới (11/4 - 14/4) có nói, tuổi Thìn do được ngũ hành lưu niên tương sinh nên tài lộc của bản mệnh này ở mức khá. Vì vậy, thu nhập có phần tăng trưởng hơn so với năm ngoái, thậm chí có thể trở nên giàu có.

Bên cạnh đó, tuổi Thìn là những người có tư duy nhanh nhẹn, lại có khả năng giao tiếp khéo léo nên quen biết được rất nhiều bạn tốt, trong đó có nhiều quý nhân nâng đỡ và hỗ trợ cho họ trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Đặc biệt, trong giai đoạn này, tuổi Thìn kinh doanh sẽ có nhiều lộc, càng về cuối năm càng thuận lợi và đạt doanh số cao.

Theo tử vi 12 con giáp, trong 4 ngày tới (11/4 - 14/4), người tuổi Thân sẽ được sao tốt chiếu mệnh, Thần Tài ban phát của cải. Con giáp này nhận được nhiều cơ hội để làm ăn phát tài, giàu lên nhanh chóng. Người làm kinh doanh cũng làm ăn phát đạt, hàng về hôm trước, hôm sau đã bán hết.

Nhờ có sự ghé thăm của Thần Tài, lợi nhuận họ thu về tăng cao hơn so với thời gian trước. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, đạt nhiều thành quả, cuộc sống giàu sang, phú quý không phải là mơ với họ nữa.

4 ngày tới (11/4 - 14/4), người tuổi Thân sẽ được sao tốt chiếu mệnh, Thần Tài ban phát của cải - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người thuộc con giáp này được dự đoán sẽ vượng nhất về tài lộc trong 4 ngày tới (11/4 - 14/4), Tài Thần sẽ có làm cho họ giàu có và tài lộc sẽ thịnh vượng nhất. Đồng thời, bạn sẽ chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác, tích cực để có thể đóng góp ý kiến mang đến sự xây dựng và đóng góp ý kiến cho tập thể.

Vận trình tình cảm con giáp này trong 4 ngày tới (11/4 - 14/4) sẽ luôn ngập tràn hạnh phúc và chìm đắm trong tình yêu đầy màu hồng. Người độc thân khiến người khác phải say đắm, mê mệt vì nụ cười của mình. Đối với những người đã có đôi có cặp, cả hai đều biết cách nhường nhịn lẫn nhau để gìn giữ hạnh phúc.

Những người thuộc con giáp này được dự đoán sẽ vượng nhất về tài lộc trong 4 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.